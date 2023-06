–

De parte de Nodo50 June 17, 2023 429 puntos de vista

A casi diez meses del comienzo de las estrategias del gobierno, si bien ha causado numerosas bajas a al-Shabbab, los terroristas, lejos de amilanarse, responden golpe tras golpe, con tanta virulencia como lo hacen las fuerzas de Mogadishu y Washington.

Por Guadi Calvo / L├şnea Internacional

Tras el ataque explosivo, reivindicado por la organización terrorista al-Shabbab, al restaurante del hotel Pearl Beach, en la playa de Lido, uno de los más lujosos de Mogadishu, la capital de Somalia, resultaron muertas, nueve personas: seis civiles y tres militares, además de que otras veinte fueron heridas.

Despu├ęs del rescate de las noventa personas que se encontraban all├ş, las fuerzas de seguridad no especificaron si entre los muertos, heridos o rescatados ilesos, alguno era parte del grupo atacante.

Sobrevivientes informaron que, despu├ęs de una gran explosi├│n, varios muyahidines entraron al local abriendo fuego contra los comensales y tomando posiciones en el lugar, para resistir el asedio de las fuerzas de seguridad, demoraron unas nueve horas para desalojar a los atacantes.

No conformes con la operaci├│n del viernes contra el hotel Pearl, al domingo once, los terroristas fracasaron en el intento de asesinar a un alto jefe policial en Mogadishu, detonando un artefacto explosivo improvisado o IED (por sus siglas en ingl├ęs) pegado a su auto. Otros dos de este tipo de artefactos fueron colocados, pocas semanas atr├ís, por los escuadrones urbanos que operan con frecuencia en la capital.

Al-Shabaab, sigue siendo la khatiba m├ís letal, de las que todav├şa son tributarias de al-Qaeda global, la organizaci├│n fundada en Peshawar (Pakist├ín) en 1988 por Osama bin Laden y Ayman al-Zawahiri, ambos ya abatidos por los Estados Unidos.

Las operaciones contra restaurantes, hoteles y otros sitios con presencia masiva de civiles, se han convertido en la marca registrada de la organizaci├│n fundada en 2006, como emergente de la disoluci├│n de la Uni├│n de Cortes Isl├ímicas o Ittih─üd al-mah─ükim al-isl─ümiyya, gran animador de la guerra civil que se librar├í entonces en el pa├şs africano, y cuyas consecuencias se han perpetuado en esta guerra. El ├║ltimo de este tipo de ataques se hab├şa registrado el pasado diciembre, cuando fue atacado el hotel Villa Rays en cercan├şas del palacio presidencial, en el que murieron catorce personas.

Los ataques de la organizaci├│n terrorista somal├ş son cotidianos a lo largo de pr├ícticamente todo el territorio nacional, desde las ├íreas rurales a los n├║cleos urbanos m├ís densamente habitados. Las consecuencias de este estado de cosas han sido tr├ígicas para el funcionamiento del pa├şs, llevando a lo que se considera como la m├ís clara referencia del estado fallido.

Operaciones terroristas, como la que provoc├│ m├ís de 800 muertos, miles de heridos y unos 600 desaparecidos, en octubre 2017, por la detonaci├│n de un cami├│n cargado de explosivos, en la intersecci├│n conocida como K5, un ├írea de gran actividad comercial en el barrio de Zobe (Mogadishu), la que se repetir├şa exactamente igual, en ese mismo lugar, en octubre del a├▒o pasado, dejando esa vez, unos cien muertos y cerca de 300 heridos, han puesto a al-Shabbab en lo m├ís alto de las organizaciones terroristas m├ís letales del mundo.

La acci├│n del pasado viernes nueve, contra el Pearl Beach, ya se han producido en unas veinte oportunidades en Mogadishu, desde que al Shabbab fue desplazado del control de la capital en 2011, que tambi├ęn ha llevado sus acciones a Kenia, donde ha generado, fiel a t├ícticas e intentando alcanzar la mayor cantidad de civiles, realiz├│, cuatro ataques de gran magnitud: en 2013, contra el centro comercial Westgate en Nairobi, la capital keniata, donde dej├│ m├ís de setenta muertos; en junio de 2014, una gran operaci├│n terrorista tuvo como blanco la localidad de Mpeketoni, y el gran centro tur├şstico de Lamu, sobre el ├Źndico, hasta donde los terroristas tras asaltar dos hoteles, un banco y una comisar├şa, asesinaron a cincuenta personas entre turista y locales; al a├▒o siguiente, el objetivo ser├şa la Universidad de la ciudad de Garissa, a unos 370 kil├│metros al noreste de Nairobi, donde fueron ejecutados unas 150 personas, entre alumnos y personal de la universidad; la ├║ltima operaci├│n de gran magnitud fue en 2019, contra el centro hotelero y de convenciones 14 Riverside Drive, en pleno centro de Nairobi, que se sald├│ con una treintena de muertos y decenas de heridos.

Además, al-Shabbab, sigue cometiendo operaciones relámpago a lo largo de la frontera somalo-keniata, de manera recurrente, contra buses, obradores y unidades militares, donde los resultados no son de gran magnitud, pero de todos modos sigue acumulando muertos.

Etiop├şa tambi├ęn ha sido objeto de diferentes acciones de al-Shabbab, pero no han logrado tener la contundencia, que se conocen en Somalia o Kenia. A pesar de m├║ltiples intentos, los wahabitas somal├şes no han conseguido instalarse en territorio et├şope. Su ├║ltimo intento lo realiz├│, en julio del a├▒o pasado, mientras en ese pa├şs se libraba la guerra civil de Tigray, cuando una fuerza de m├ís de dos mil muyahidines, irrumpi├│ por varios pasos de los 1600 kil├│metros de la frontera en com├║n, consiguiendo penetrar hasta unos 150 kil├│metros en el interior et├şope, hasta que fueron contenidos y expulsados.

El pasado mi├ęrcoles siete, las fuerzas et├şopes repelieron un ataque terrorista contra la base militar de la ciudad somal├ş de Doolow, la regi├│n sure├▒a de Gedo.

Final con metáfora

Tras asumir la presidencia del pa├şs en mayo del a├▒o pasado, Hassan Sheikh Mohamud, comenz├│ a estructurar su principal promesa de campa├▒a: ÔÇťguerra total al terrorismoÔÇŁ, lanzado desde agosto del 2022, un sinf├şn de operaciones contra las posiciones de los integristas, con la participaci├│n cada vez m├ís importante de los Estados Unidos y el apoyo de las diferentes milicias de autodefensa de los clanes del centro del pa├şs.

El plan del presidente Mohamud, tambi├ęn incluye un profundo control financiero y la prohibici├│n de cualquier tipo de expresi├│n de apoyo o exaltaci├│n del terrorismo.

A casi diez meses del comienzo de las estrategias del gobierno, si bien ha causado numerosas bajas a al-Shabbab, los terroristas, lejos de amilanarse, responden golpe tras golpe, con tanta virulencia como lo hacen las fuerzas de Mogadishu y Washington.

Lo que está provocando, una vez más, el desplazamiento de los habitantes de las áreas en operaciones, generalmente hacia Mogadishu o a campamentos próximos a la capital, ya desbordados desde hace años.

La ├║ltima de estas grandes acciones por parte de los rigoristas se produjo a fines de mayo, con el ataque a la base militar de Bula Marer, a 130 kil├│metros al suroeste de la capital, que pertenece a la Misi├│n de Transici├│n de la Uni├│n Africana (ATMIS). En esa operaci├│n, los muyahidines, seg├║n las cifras oficiales, murieron 58 hombres, pertenecientes a las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (Updf), que junto a Etiop├şa y otros pa├şses africanos participa en la lucha contra los terroristas. Seg├║n al-Shabbab, las bajas producidas a las fuerzas de la ATMIS, habr├şan sido 137 soldados, de una dotaci├│n cercana a los 250 hombres. El ataque a la base de Bula Marer, ha sido el m├ís mort├şfero sufrido por los ugandeses en Somalia.

Son innumerables las acciones que desde la ofensiva iniciada por el gobierno central se vienen realizando en ciudades y zonas rurales del pa├şs, de donde nunca aparece un ganador claro, y que por momentos la magnitud de fuego de los takfiristas, parece estar en pie de igualdad, no solo con el Ej├ęrcito Nacional Somal├ş (SNA), sino con el apoyo sobre el terreno de la Misi├│n de Transici├│n de la Uni├│n Africana en Somalia (ATMIS), unos veinte mil hombres en su mayor├şa, de los ej├ęrcitos de Uganda, Burundi, Kenia, Yibuti y Etiop├şa; y el apoyo a├ęreo del Comando ├üfrica de EE.UU. (AFRICOM), y la inteligencia de la CIA, que m├ís all├í de no reconocerlo, han permanecido en el pa├şs, desde la obligada retirada en 1993, lo que da a al-Shabbab un aura de invencibilidad. Este atascamiento, en las acciones militares en la regi├│n central de la operaci├│n lanzada en octubre, est├ín demorando la segunda fase de dicha ofensiva que se cree ser├şa en los estados sure├▒os de Jubaland y South-West State.

M├ís all├í de los golpes que se propinan al-Shabbab y las fuerzas anti insurgentes, que operan en gran escala en Somalia, c├│mo una met├ífora brutal del conflicto, se conoci├│ que veintid├│s personas, la mayor├şa ni├▒os, murieron el pasado viernes nueve, en cercan├şas de la ciudad de Qoryoley, a unos 120 kil├│metros al sur de Mogadishu, tras el estallido de proyectiles para mortero, abandonados tiempo atr├ís, en cercan├şas de un parque infantil, en una guerra que parece no tener ni origen, ni destino.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.

En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.