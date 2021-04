–

No son pocas las personas que han consumido alguna vez pastillas para dormir, con o sin receta m茅dica. Aunque el consumo no siempre est谩 relacionado con el aspecto laboral, varios estudios recientes alertan de que el sistema productivo y las exigencias f铆sicas o emocionales de determinados puestos de trabajo, o incluso el hecho de no tenerlo, se vinculan habitualmente con una falta de higiene de sue帽o que implica, a su vez, riesgos en la salud y seguridad del trabajo. La pandemia no ha hecho m谩s que agravar esto.

El consumo de hipnosedantes ha aumentado notablemente en el 煤ltimo a帽o, seg煤n los datos publicados recientemente por el Observatorio Espa帽ol de las Drogas y las Adicciones del Ministerio de Sanidad. La encuesta Condiciones de trabajo, inseguridad laboral y salud en el contexto del covid-19 (COTS), realizada por la Universitat Aut貌noma de Barcelona (UAB) y CC OO, ya advert铆a de un considerable incremento en el consumo de tranquilizantes y somn铆feros entre la poblaci贸n trabajadora: dos de cada diez personas encuestadas 鈥攃asi el doble de mujeres que de hombres鈥 afirmaban haber consumido psicof谩rmacos en el 煤ltimo mes. La mitad de ellos eran nuevos consumidores, mientras que un tercio de los que ya recurr铆an a este tipo de pastillas antes del estado de alarma aument贸 su dosis o se pas贸 a un f谩rmaco m谩s fuerte. Un reciente informe de Cofares, la empresa l铆der en distribuci贸n de medicamentos en Espa帽a, lo confirma: la demanda de somn铆feros y valerianas aument贸 durante la primera ola en un 23,3 % con respecto a 2019.

Seg煤n la investigaci贸n de la UAB y CC OO, las personas con ocupaciones sanitarias (personal m茅dico, de enfermer铆a, auxiliar de enfermer铆a…) fueron las que m谩s recurrieron a tranquilizantes y somn铆feros durante la crisis sanitaria, junto a auxiliares de geriatr铆a y personal de limpieza, dos grupos que ya presentaban un alto consumo de somn铆feros antes de la pandemia, junto a trabajadoras a menudo dentro de la econom铆a informal como las empleadas del hogar. Todas estas profesiones tienen algo en com煤n: est谩n altamente feminizadas.

Personal sanitario

Una enfermera especialista en salud mental que atiende al personal sanitario que trabaja en la p煤blica, y que prefiere no ser identificada, valora que, en su experiencia, el consumo de somn铆feros entre el personal sanitario no es demasiado abusivo 鈥攐 al menos no lo verbalizan鈥 teniendo en cuenta las facilidades que tiene el grupo para acceder a este tipo de medicamentos. Sin embargo, matiza, desde su unidad s铆 tienen que acabar recet谩ndoselo a la mayor铆a, pues los problemas de sue帽o en el colectivo son frecuentes: a la turnicidad se suman las exigencias emocionales de las profesiones sanitarias, agudizadas en pandemia. 鈥淪on vivencias tan duras que tienen flashbacks y no pueden conciliar de sue帽o. Y a partir de ahora lo veremos m谩s; el aluvi贸n de gente nos est谩 llegando ahora que la cosa m谩s calmada y que tienen que ordenar en su cabeza todo eso que han vivido鈥, vaticina la profesional. Para Esther Colell, especialista en epidemiolog铆a del consumo de drogas, tiene sentido este aumento: 鈥淟as profesiones de la salud tienen unas altas demandas emocionales, y el personal sanitario lo compone en su mayor铆a mujeres鈥, resume.

La crisis sanitaria, no obstante, no ha hecho m谩s que agravar una tendencia que ya era creciente. 鈥淗a habido un aumento en la sobrecarga laboral en los 煤ltimos a帽os, un empeoramiento en las condiciones laborales que aumenta la presi贸n asistencial claramente 鈥攍os equipos est谩n a medias, no se suplen las bajas…鈥, y el agotamiento f铆sico y ps铆quico les impide desconectar del trabajo鈥, subraya la especialista, que recuerda que el insomnio casi siempre conlleva problemas de ansiedad. La 煤ltima encuesta EDADES sobre consumo de alcohol y otras drogas del Ministerio de Sanidad afirmaba en su 煤ltima edici贸n que, del mismo modo que hab铆a sucedido previamente, 鈥渟e ha producido un incremento en el consumo de hipnosedantes alguna vez en la vida, registrando en 2019 el m谩ximo de la serie hist贸rica (22,5%)鈥. En 2019, antes de la crisis sanitarias, un total de 640.000 personas se estrenaron con este tipo de f谩rmacos con o sin receta m茅dica.

Aunque el personal sanitario que atiende su equipo, asegura la profesional, 鈥渞ecibe un control muy riguroso鈥, resulta llamativo el incremento en el consumo de psicof谩rmacos sin receta m茅dica: del 1,9% antes del estado de alarma pas贸 al 3,1% durante la pandemia, seg煤n datos del Ministerio de Sanidad. De nuevo, sobre todo en mujeres.

Socializaci贸n diferente

Esther Colell public贸 entre 2014 y 2016 varios art铆culos cient铆ficos en los que pretend铆a profundizar en el consumo de hipnosedantes entre la poblaci贸n ocupada. Le resultaba llamativo las diferencias del afrontamiento del estr茅s entre hombres y mujeres: 鈥淟a 煤nica sustancia en que las mujeres exceden en su consumo a los hombres es en hipnosedantes鈥, resalta la doctora en epidemiolog铆a y salud p煤blica, haciendo alusi贸n al consumo de alcohol y otras drogas.

La investigadora alude a estudios de las d茅cadas de los 80 y 90 que justificaban estas diferencias por la diferente socializaci贸n de hombres y mujeres: 鈥淪e presupon铆a en los hombres cualidades de mayor autonom铆a, mientras que las mujeres buscan m谩s el soporte en relaciones, lo que llevaba a que las mujeres mostraran m谩s problemas emocionales y los hombres m谩s problemas comportamentales鈥.A ello, a帽ade la doctora, se suma la teor铆a de los roles, que implican patrones de trabajo diferentes y por tanto estresores diferentes: 鈥淟os estresores laborales afectan m谩s a los hombres porque entre las mujeres, generalmente, su 煤nico rol no es el rol laboral鈥, expone Colell.

La doctora se refiere a que las mujeres suelen asumir mayor protagonismo en los roles familiares; de hecho, defiende, el consumo de hipnosedantes entre mujeres trabajadoras no siempre se vincula a problemas en el trabajo, tambi茅n pueden ser problemas en general: tras la crisis del 2008 se increment贸 de forma considerable el consumo de hipnosedantes entre mujeres con independencia de si ten铆an trabajo o no, mientras que entre hombres solo lo hizo entre los que estaban ocupados

Seg煤n la encuesta COTS, los problemas de sue帽o son m谩s frecuentes entre personas cuyo salario no cubr铆a sus necesidades b谩sicas, a lo que se a帽ade que las personas con dependientes a cargo tienen m谩s dificultades para dormir

En este sentido, la investigadora tambi茅n subraya la cuesti贸n de la responsabilidad en el mantenimiento de la familia: durante muchos a帽os, en la inmensa mayor铆a de casas era del hombre de quien depend铆an los ingresos, y las mujeres asumen m谩s tareas de cuidados. Seg煤n la encuesta COTS, los problemas de sue帽o son m谩s frecuentes entre personas cuyo salario no cubr铆a sus necesidades b谩sicas, a lo que se a帽ade que las personas con dependientes a cargo tienen m谩s dificultades para dormir. Colell realiz贸 un estudio con el que quer铆a averiguar si exist铆an diferencias de consumo entre hombres y mujeres que asum铆an el rol de sustentador principal: 鈥淎h铆 no hab铆a diferencias en c贸mo afectaba el trabajo en la salud mental, pero la respuesta segu铆a siendo distinta: mientras entre ellas es habitual recurrir a f谩rmacos cuando existe un malestar, los hombres recurren con mayor frecuencia a sustancias con un componente l煤dico como puede ser el alcohol鈥, resume.

La medicalizaci贸n del malestar de las mujeres

A todo ello se suma lo que algunas investigadoras han denominado la medicalizaci贸n del malestar de las mujeres: 鈥淒ebido a asumir roles subordinados, dejan de lado sus propios intereses para ocuparse de los intereses de terceros, lo que en 煤ltima instancia incrementa la frustraci贸n y genera malestar鈥, expone Colell. Como las mujeres tienen m谩s tendencia a acudir al m茅dico, son m谩s recetadas.

Hace m谩s de un a帽o, el m茅dico mand贸 a la hermana de Alicia (nombre ficticio) una caja de somn铆feros cuando esta le explic贸 que le estaba costando conciliar el sue帽o. Como era reacia a tomarlos, casi no disminuy贸 el n煤mero de p铆ldoras en el bl铆ster. Hasta que Alicia, que est谩 realizando una tesis doctoral, las cogi贸. 鈥淔ue durante el confinamiento y las tom茅 de manera intermitente, en funci贸n del tiempo que yo ten铆a que dedicar al trabajo al d铆a siguiente鈥, reconoce Alicia. Con ayuda de un conocido m茅dico, dosific贸 las existencias que ten铆a en casa porque la sobrecarga de trabajo, el malestar emocional y el hecho de sentir que no ten铆a a qui茅n recurrir le invitaron a optar por 鈥渁lgo r谩pido鈥 que le permitiera seguir rindiendo.

Para Alicia, lo relevante de su caso es precisamente esa obligaci贸n percibida de dar m谩s y m谩s en el trabajo. 鈥淓n dos ocasiones le coment茅 a mi m茅dica de cabecera todo lo que me pasaba y le pregunt茅 si, con los s铆ntomas que ten铆a, era posible tener baja laboral, y me dijo que s铆鈥. Estuvo a punto de pedirla, pero cuenta que se sent铆a culpable si lo hac铆a al verse a ella misma en una posici贸n privilegiada con respecto a la gente que hab铆a perdido su empleo o estaba pasando por momentos 鈥渕谩s dif铆ciles鈥, adem谩s de sentir que deb铆a seguir obteniendo resultados: 鈥淪i hubiera concebido que la baja estaba justificada realmente, me la hubiera pedido. Yo he llegado a pensar que ojal谩 tuviera el virus, o algo f铆sico que me permitiera pedir la baja sin sentirme mal, porque aunque t煤 est茅s llorando todo el d铆a, aunque no puedas dormir por la noche, asumes un rol, te obligas a seguir trabajando. No eres consciente de d贸nde est谩 el l铆mite鈥, reflexiona. Seg煤n las encuestas, aunque el consumo de psicof谩rmacos sigue siendo mayoritario entre mayores de 45 a帽os, es entre j贸venes donde se ha incrementado de forma m谩s notable.

Factores de riesgo

A los factores de riesgo ya comentados se suman cuestiones como la turnicidad. 鈥淟as horas de inicio temprano del trabajo, las semanas de trabajo comprimido, la rotaci贸n de horarios o el trabajo nocturno est谩 vinculado a la duraci贸n inadecuada o la mala calidad de sue帽o y la fatiga diurna鈥, expone el soci贸logo Sergio Salas. Javier trabaja en el bloque log铆stico de una gran empresa en turno de noche, de 21:30 horas a 5:30. 鈥淓n el a帽o y poco que llevo trabajando habr茅 visto pasar a 100 personas por el turno de noche que no han podido llevarlo y lo han dejado鈥, ilustra.

M谩s all谩 de las exigencias f铆sicas del trabajo, valora Javier, la imposibilidad de conciliar el turno de noche con la vida familiar hacen que a la larga resulte insostenible, tanto fisiol贸gica como emocionalmente, un trabajo en turno de noche, en especial cuando se tiene personas dependientes a cargo. 鈥淵o empec茅 a trabajar poco antes del confinamiento domiciliario, lo que hizo todo un poco m谩s dif铆cil, porque la gente estaba en casa y para dormir dependes de tus vecinos鈥, expone el joven. 脡l hab铆a probado previamente los somn铆feros y le hab铆an sentado muy mal 鈥斺渇ue horrible, cuando no lo tomaba estaba intranquilo, ten铆a dolores de cabeza…鈥濃, as铆 que quiso optar por lo que percibi贸 una soluci贸n 鈥渕谩s natural鈥 y recurri贸 al CBD de manera intermitente, cuando sent铆a que le costaba conciliar el sue帽o. M谩s all谩 de las dificultades intr铆nsecas en el turno de noche, Javier critica que la empresa 煤nicamente diera 鈥渦na charla de cinco minutos sobre temas de higiene de sue帽o鈥 que no valora pr谩ctica.

La inseguridad laboral y la incertidumbre econ贸mica se asociaron a diferentes determinantes de problemas de sue帽o entre la poblaci贸n asalariada espa帽ola

En su investigaci贸n Job insecurity, economic hardship, and sleep problems in a national sample of salaried workers in Spain, Salas, junto a otros autores del grupo de investigaci贸n POWAH, establec铆a determinadas relaciones entre la inseguridad laboral percibida y los problemas de sue帽o, si bien el soci贸logo incide en que hace falta m谩s investigaci贸n acad茅mica para que resulten concluyentes: la inseguridad laboral y la incertidumbre econ贸mica se asociaron a diferentes determinantes de problemas de sue帽o entre la poblaci贸n asalariada espa帽ola. No encontraron vinculaci贸n con la temporalidad: 鈥淐reo que puede tener que ver con el caso particular de Espa帽a, donde la temporalidad es muy elevada y al estar tan extendida resulta m谩s dif铆cil hacer esa asociaci贸n鈥, matiza el investigador.

Si bien un entorno de trabajo nocivo o peligroso, el nivel de carga de trabajo o el apoyo social percibido son condicionantes en lo que se refiere a problemas de sue帽o entre la poblaci贸n ocupada, expone Colell en sus art铆culos, las dificultades econ贸micas de la familia son un factor importante a tener en cuenta. No llegar a fin de mes genera malestar emocional, tal y como han probado las encuestas de salud mental realizadas en los 煤ltimos meses, donde se ha repetido y agravado la tendencia de que integrantes de familias con bajos ingresos presenten mayor padecimiento ps铆quico.

Ante los problemas de sue帽o vinculados con el trabajo, los investigadores proponen medidas que suavicen la inseguridad laboral percibida, relaje la sobrecarga de trabajo e incremente el apoyo social, en contra de recurrir a hipnosedantes que, m谩s all谩 del beneficio econ贸mico de las farmac茅uticas, pueden suponer un riesgo para la salud p煤blica y llevar al deterioro cognitivo y accidentes, sobre todo en poblaci贸n m谩s envejecida. El problema, lamenta Colell, es que 鈥渓a salud mental siga siendo la hermana pobre de la medicina y las drogas sigan siendo la hermana pobre de la salud mental鈥: un cambio en el sistema de trabajo que act煤e sobre la salud laboral de la poblaci贸n 鈥攅mpleada y desempleada鈥 es mucho m谩s complejo que recetar pastillas para seguir alimentando la rueda.

