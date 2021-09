–

De parte de Indymedia Argentina September 14, 2021 89 puntos de vista

Los relatos de las víctimas se reproducen, otra vez, a 15 años, de pantalla a pantalla. A través de la reproducción fílmica Jorge Julio López y Nilda Eloy abrieron la etapa testimonial de un nuevo proceso por delitos de Lesa humanidad que tiene como acusados al Comisario Inspector de la policía bonaerense Julio Cesar Garachico, como al exjefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía, Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Conocido como el “Juicio Garachico” se trata de una causa “residual” que se desprende de testimonios claves de víctimas que fueron declarando en otros procesos. “Somos el ejemplo de lo que significa el desguazar las causas” define Nilda Eloy con claridad al iniciar el testimonio que se reprodujo de forma audiovisual en esta oportunidad ya que la referente murió en 2017. Se refiere a la cantidad de veces que las víctimas son llamadas ante los tribunales, al paso del tiempo y los tiempos y laberintos judiciales.

Eloy declaró el 28 de junio del 2006 durante el histórico juicio contra Etchecolatz en el que López dio su testimonio 6 días antes, describió las torturas y fusilamientos en Arana y en el transcurso del cual desapareció tres meses después.

López aún nombra, describe, da testimonio. Elabora con minuciosidad la lista de cada persona con quien compartió el cautiverio, y la acompaña de una descripción de cada uno de sus victimarios. Nombra, por ejemplo a Jorge Ponce: “era el que conducía el carromato que me llevó de mi casa”. Después lo volvió a encontrar cuando lo pusieron a disposición del ejecutivo y fue el mismo hombre el que lo trasladó hasta la cárcel. López conocía la zona y su gente. A Ponce lo conocía del barrio, conocía a la mujer que lo había alimentado. “Lo nombro porque le puedo perdonar que me llevara, pero no que no avisara a mi familia”, dice.

“Son mis victimarios” define Nilda Eloy sobre su vínculo con los acusados cuando le preguntan al comenzar a declarar. Esas memorias detalladas del horror son las piezas que construyen el rompecabezas de cada causa, que se encastran con los demás testimonios de sobrevivientes y hacen posible nuevas investigaciones. En las siguientes audiencias se van a reproducir las voces e imágenes de Cristina Gioglio, fallecida en enero del 2020 y Alfonso Dell Orto, quien murió recientemente, a fines de agosto.

Ellos y una veintena de testigos más son quienes aportaron para que Etchecolatz esté imputado de la privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio de Norberto Rodas y Alejandro Sánchez, y Garachico por las privaciones ilegales de la libertad y torturas en perjuicio de Patricia Dell’Orto, Ambrosio de Marco, Norberto Rodas, Alejandro Sánchez, Francisco López Muntaner, Guillermo E. Cano y Jorge Julio López, y los homicidios de Patricia Dell’Orto, Francisco Ambrosio de Marco y Norberto Rodas.

Notas relacionadas:

Causa “Garachico”: “es un juicio con muchas ausencias”

Comenzó el juicio a Garachico y Etchecolatz por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Arana

Fuente: https://www.andaragencia.org/somos-el-ejemplo-de-lo-que-significa-el-desguazar-las-causas/