Somos la generación de la eterna primavera

03 jun 2021

2 Jun 2021

Nos tuvimos que tapar el rostro para que nos vieran y tuvimos que gritar para que nos escucharan, y est谩bamos ah铆. Todxs juntxs y junto a todxs, siempre ah铆, en el bus, en el centro, en el parque, en la plaza, en el rebusque o en el pedazo, parchadxs en la esquina. Ya muchas veces hab铆amos escuchado que 篓el pueblo unido jam谩s ser谩 vencido篓, pero s贸lo hasta ahora comprendimos lo que significaba.

Nos ven y nos escuchan porque nos paramos duro en el barrio, porque construimos barricadas, marchas, asambleas, conciertos, fiestas, murales, danzas, conversas, obras de teatro, discusiones, y porque bloqueamos las ciudades, los centros de poder, y lo hicimos con alegr铆a, con rabia y con esperanza. El Paro Nacional recobr贸 su significado porque par贸 todo, pero en especial par贸 la econom铆a, por lo que los due帽os de las empresas y de las f谩bricas, acostumbrados a tener el control no s贸lo de sus trabajadorxs, sino de la sociedad entera, empezaron a preocuparse鈥 Y que tiemblen, gritamos desde abajo. Ahora que nos ven, unxs con preocupaci贸n y otrxs con esperanza, es momento que nos escuchen con atenci贸n, porque somos un bandada de juventud 谩vida de cambio, en b煤squeda de construcci贸n de un nuevo territorio donde todxs tengamos cabida, les guste o no.

Tumbar reformas, lograr cambios de ministros, el reconocimiento de los diferentes sectores reunidos en la mesa de negociaci贸n鈥 Son muchos los logros del paro, y para nosotrxs el mayor y duradero triunfo de todo esto es la valoraci贸n de la juventud en particular, y del pueblo en general. El sector de la juventud s贸lo era considerado como grupo consumidor para el mercado y la publicidad, pero no como un motor de cambio y de propuestas. Ahora lxs ni帽xs quieren ser 鈥減rimera l铆nea鈥, desean ser j贸venes para luchar por los derechos de todxs; los adultos les miran con respeto y admiraci贸n, ser joven antes era sin贸nimo de vigor y energ铆a, pero ahora es ser rebelde y revolucionario.

Al parecer no hay primera l铆nea sin j贸venes, pero antes que la primera l铆nea est谩n las madres defendiendo y cuidando, madres que por primera vez ven a sus hijos arriesgar la vida por algo superior, colectivo, comunitario; ya no es s贸lo amor filial, es orgullo lo que les une. La primera l铆nea no es un lugar a defender, no es un concepto asociado a la defensa solamente, es un movimiento que concita al pueblo. Por eso no es concebible sin la olla comunitaria que congrega y alimenta; sin la brigada m茅dica y de salud que protege; sin lxs comunicadorxs independientes o informales que transmiten y comparten desde el pueblo y para el pueblo informaci贸n y noticia que el estado insiste en censurar; sin lxs artistas o creadorxs que modifican la est茅tica, el concepto, el color; sin lxs defensorxs de Derechos Humanos que han sido declaradxs objetivos militares y, sin embargo, han estado siempre presentes; y finalmente, sin los apoyos espont谩neos que aportan bebidas, comidas, 鈥渆scudos鈥, implementos m茅dicos y de primeros auxilios. Hay una l铆nea cero, invisible y poderosa, se llama pueblo, es el barrio, la comunidad que simpatiza, que apoya y protesta, que cuida y mantiene, que da soporte y auxilio, que protege y levanta, y que mantiene encendida la chispa del cambio.

El Paro Nacional cumple un mes, se sostiene con apoyo social porque es justo, aguanta porque es diverso, la logra porque es com煤n, porque es de las mayor铆as, no tiene caras ni l铆deres porque es de todxs. La lucha popular es una escuela que aplica la pedagog铆a del oprimido, esa relaci贸n horizontal que se da entre iguales y donde la creatividad es una explosi贸n diaria de ideas y construcciones. En un mes, los barrios tuvieron bibliotecas populares donde antes hubo centros de tortura estatal, puestos de salud colectivos y gratuitos con personal m茅dico especializado en humanidad, ollas comunitarias proporcionando tres comidas al d铆a (privilegio de unxs cuantxs en el pa铆s), huertas urbanas rescatando el principio b谩sico de 篓bajo el cemento el alimento篓, murales que nombran verdades y hacen memoria, rituales que refrescan el esp铆ritu, que limpian y esclarecen.

Bast贸 un mes para que hubiera presentaciones culturales gratuitas y todos los d铆as en el barrio, para que la universidad saliera a las calles, para que la gente se gestionara el alimento colectivo, para que se cuestionara la autoridad y se descubriera el poder de la palabra que en asambleas populares se construye. El pueblo unido logra en un mes lo que el Estado ha negado por d茅cadas: salud, educaci贸n, conciencia, juntanza, independencia, pertenencia, territorio, que los sectores populares sean tratados con dignidad. Pero hay algo que descubrimos y demostramos, y es que pueblo con pueblo nos hacemos la justa vida que merecemos.

El pueblo tiene experiencia en peleas y luchas populares por d茅cadas, pero tiene en especial derrotas y desilusiones producto de traiciones o enga帽os por parte del Estado y las 茅lites en el poder. En medio de este Paro el pueblo como imaginario colectivo recupera el poder fundamental que siempre ha tenido. Ahora, con el papel preponderante de las mujeres y sus organizaciones como soporte y avance, esto no lo detiene nadie. Mujeres con la digna rabia luchando por un mejor mundo donde todxs podamos ser.

Nos han golpeado muy duro, el Estado ha desenmascarado su rostro dictatorial, todo su poder militar en contra del pueblo. En toda revuelta hay humo y arden llantas, y se pintan paredes y estallan vidrios, es la rabia contenida que se hace evidente, la digna rabia que tiene bien claro qu茅 bancos y qu茅 almacenes destruir. Responder a bala de fusil, con disparos y desaparici贸n, atacar con odio y bolillo hasta la sangre, hasta la muerte, hasta la ocultaci贸n m谩s vulgar鈥 no puede ser la respuesta. Exigimos el cese al fuego estatal.

Valientes j贸venes han puesto el cuerpo, las ideas y la fuerza; tambi茅n la voz y la piedra, tambien la magia y la propuesta, valientes j贸venes han puesto el cuero, la vida entera y les queremos de vuelta, Colombia pregunta por lxs desaparecidx, les enumera, les sigue el rastro, Colombia les necesita, les llora y les buscar谩 hasta encontrarles. No nos cansaremos de repetir que en abril-mayo de 2021 en nuestro pa铆s hubo una masacre, 69 muertxs nos deja el Estado en este gran Paro Nacional, 55 son de Cali (12 de Puerto Madera, un punto de resistencia del Distrito de Aguablanca). 379 desaparecidxs en el pa铆s durante el Paro, 100 son de Cali鈥 Nos nos cansaremos de preguntar mil y una vez: 驴D脫NDE EST脕N?

La respuesta estatal y paramilitar es cada vez m谩s peligrosa y descarada, es cada vez menos solapada y m谩s abierta, comienza a perder la costumbre de ocultarse. Entonces, vemos estructuras de paramilitares estrato 6 amangualados con el ej茅rcito y la polic铆a bajo el nombre de 鈥済ente de bien鈥, hombres que disparan a muerte contra la juventud m谩s bella, la juventud que lucha. El Estado nos entrega como respuesta la represi贸n y la muerte, la sangre y la sevicia, el desprecio por la vida es la muerte vestida con m谩scaras de maldad. Y sin embargo, el pueblo le puso rostro a su protesta, porque es combo fuerte y valiente, es gente con poder de minga, de olla y de campo.

Si este levantamiento social, potente e in茅dito, se desarrollara en otro pa铆s, ser铆a llamado revoluci贸n de la primavera comparado con el 鈥渕ayo franc茅s鈥, o dir铆an que es un movimiento social de 鈥渃贸digo abierto鈥 haciendo alusi贸n a que no tiene l铆deres visibles, pero esta revoluci贸n primaveral es nuestro 鈥渕ayo colombiano鈥, nuestra protesta sin dirigentes y quedar谩 en la historia como la revoluci贸n de lxs que no ten铆an nada que perder. En este mes Colombia ha resistido desde cada cuadra, casa, esquina y calle, desde las grandes ciudades hasta los peque帽铆simos pueblos, desde el noviembre rebelde de hace algunos a帽os, hasta este mayo beligerante que nos deja una nueva y prometedora historia.

Nuestra apuesta es por la vida, nuestra esencia es celebrar con fuerza, amor y fuego de cambio, con sue帽os profundos de construcci贸n colectiva de sociedad. Por eso salimos a las calles nuevamente, esta vez en grand铆simas movilizaciones masivas, a puntos de bloqueo, a marchas gigantescas, plantones creativos, acciones ciudadanas compuestas de cientos de miles de personas. Las calles de Colombia se llenaron de arte, vida y alegre rebeld铆a. Un mes de paro nacional, una fiesta que Colombia sali贸 a celebrar, un hito hist贸rico que todxs salimos a construir y que a bala quisieron callar. Muchxs muertxs puso el pa铆s el d铆a que sali贸 a celebrar, 13 muertos le costaron a la ciudad de Cali esta noche de protesta, y 13 son los muertos que 茅sta llora, que alumbra y recuerda. Que tiemblen quienes torturan, quienes matan y desparecen, que tiemble el Estado, porque ahora somos todxs y vamos por todo.

Por nuestrxs muertxs y desaparecidxs seguimos y seguiremos en las calles y ya no hay qui茅n nos haga retroceder; vamos por todas las reformas, por todos lxs ministrxs, por todo el uribismo; seguimos y no nos vamos hasta que caiga para siempre el que desde hace a帽os viene dando la orden, ya no tenemos nada que perder, no tenemos miedo; en cambio tenemos creatividad y aguante, empuje y digna rabia, madres y juventud comprometidas, organizaci贸n y sue帽os que hacemos posibles, porque aunque nos callen a punta de plomo, 茅stos siguen siendo m谩s poderosos.

