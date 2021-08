–

De parte de Lobo Suelto August 28, 2021 79 puntos de vista

A todos nos re cabe, nos equivocamos, nos zarpamos, hacemos cualquiera, enloquecemos, arrancamos a los gritos porque s铆. Todos somos emboscados, cancelados, escroleados. Todos sabemos de la maldad y oportunismo de los guachos, de c贸mo nos descansan, de c贸mo nos hacen hacer miau miua. Sufrimos su odio, desprecio, desd茅n. Todos somos filmados con carpa, capturados haciendo alguna, hechos meme. Todos somos gatos del algoritmo, panchos de la jefa, defensoras de proyectos personales de otros, posteadores de cada estupidez que se nos cruza en el timeline, presos de nuestra propia estupidez. Todos queremos opinar, tenemos que opinar, estamos a la moda para opinar, creemos que a alguien le interesa nuestra opini贸n. Todas somos la profesora, as铆 de desquiciada, empastillada, toda odiada, enardecida, despistada 驴Hay otra forma de ser docente? 驴Hay otra forma de plantarse en el aula y no morir en el intento? 驴Hay otra forma de hablar de pol铆tica? Todos creemos que hay algo que explicar, transformar, militar, tuitear. Una vida, un grupo, el territorio, una deuda. Creemos que si explicamos se entiende, que es cuesti贸n de argumentos, de palabras, de datos. No se que creemos, pero creemos de manera absurda. casi m谩gica, religiosa, militante. Creemos en el Estado, en la educaci贸n, en el mercado, en el trabajo, en la educaci贸n y el futuro. Creemos en que por un rato un presidente nos cuid贸, en el hijo de ella es un cuadro, en la juventud gloriosa, en los libros, en las series, en la inclusi贸n. Todos creemos y tenemos una raz贸n, un kiosco, una astilla, una soga donde aferrarnos, donde esperar el finde, la jubilaci贸n, la muerte. Todos tuvimos un pasado mejor, una vida m谩s plena. Creemos que sabemos, que podemos, que es cuesti贸n de voluntad. Que hay una batalla que se libra en todos lados, una batalla propia, cultural y pol铆tica. Creemos que con decir lo personal es pol铆tico decimos algo. Creemos un mont贸n de cosas, pobres, chiquitas, insignificantes. Que son re costosas, que duelen, que ni valen la pena. Todes somos la profe y todav铆a no nos dimos cuenta

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado