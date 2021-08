–

De parte de Indymedia Argentina August 19, 2021 1 puntos de vista

SOMOS es el colectivo que integra la familia Witis junto a la Secretaría de Derechos Humanos de SUTEBA (San Isidro) y la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte. Organizan para septiembre una muestra de arte contra la violencia institucional buscando nuevas estrategias y lenguajes en el camino hacia una sociedad más justa.

“Recuerdo que un joven me contó que cada vez que iba a la escuela, iba a una vespertina, la policía lo paraba, le pedían abrir la mochila, lo revisaban, ya lo conocían pero era así cada semana. Después de varias semanas se hartó. Decidió dejar la mochila y llevar las carpetas en la mano. Dejaron de pararlo”, cuenta Raquel Witis, la mamá de Mariano, asesinado por la policía en septiembre del 2000 cuando tiraron a matar al auto donde lo llevaban como rehén tras un asalto a la sucursal del Banco Itaú en Beccar.

Raquel decidió alzar su voz no sólo por su hijo, también pidió justicia por Darío Riquelme, el joven al que había participado en el asalto y fusilaron junto a Mariano. En su camino se convirió en referente de la lucha contra la violencia institucional y empezó a escuchar miles de relatos como este que rescata en diálogo con ANDAR.

También eligió apostar a buscar formas creativas de llevar adelante su reclamo y ahora, junto a su familia, la Secretaría de Derechos Humanos de SUTEBA San Isidro y la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte realizan una convocatoria para una la colectiva #SOMOS MARIANO Y DARÍO Contra la Violencia Institucional que se concretará en 21 de septiembre en una plaza de San Isidro.

Invitan a los y las jóvenes a hablar sobre violencia institucional a través de distintas expresiones artísticas, desde el formato en que se sientan más cómodos. Las producciones pueden ser en los estilos y formatos que elijan: freestyle, canción, poema, haiku, cuento, dibujo, pintura, fotografía, grabado, escultura y pueden enviarse hasta el 15 de septiembre.

“Después del mural que realizamos en 2019 sobre violencia institucional, que son unos gorilas, – recordemos que fue durante el gobierno de Macri donde se incentivó a las fuerzas de seguridad a utilizar una violencia desmesurada- pensamos que teníamos que seguir trabajando con este tema y con los jóvenes que son las primeras víctimas de los ajustes policiales”, cuenta Raquel. Para el 2020 pensaron otra convocatoria “Mariano y Darío 20 años de lucha contra la Violencia institucional” y convocaron a escribir: un poema, un rap sobre el tema, sobre las experiencias que algunos vivían cotidianamente. “Este año le dimos una vuelta al nombre, pensamos en algo más corto, que tuviera otra llegada y que tomara el pensamiento “somos Mariano y Dario”, “somos Santiago y Nahuel”, “somos Camila y Natalia”, para sensibilizar a los demás sobre este tema tan complejo”, agrega.

Esperan que la convocatoria permita buscar otras formas de acción frente a una vulneración de derechos, “y el arte siempre abre la cabeza, concientiza sensibiliza, así que esa es la idea. Apuntamos a les jóvenes por su creatividad y para que puedan expresarse y contar lo que les pasa. Algunos pueden hacerlo, otros no, y el expresarse permite pensar estrategias, acciones, y también ir sanando esos daños sobre los cuerpos. Escuchar distintas voces también permitirá ir elaborando otras formas de actuar, de responder, otra sensibilidad”, considera Raquel.

Ya hay escuelas trabajando el tema y comenzaron a recibir algunas propuestas. La apuesta es continuar el trabajo que vienen haciendo y poder ir más allá del 21 de septiembre que será la muestra colectiva: “seguiremos trabajando porque nos falta mucho, mucho para superarlo, para tener una seguridad democrática, para tener equidad y que no haya más maltrato ni vulneraciones sobre todo en los barrios populares. Necesitamos una sociedad que no reivindique la violencia como forma de resolver los conflictos, que no reivindique el abuso policial, dejar de lado los discursos punitivistas, estigmatizantes, necesitamos una sociedad de iguales, donde nos sintamos iguales aunque somos distintos” concluye Raquel.

Para conocer más sobre la propuesta puede visitarse el sitio https://somosmarianoydario.wixsite.com/mariano-y-dario o contactarse por mail a somosmarianoydario@gmail.com

Fuente: https://www.andaragencia.org/somos-mariano-y-dario-convocan-a-una-muestra-que-apunta-a-una-sensibilidad-distinta/