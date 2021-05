¡Somos Minga! Apoya a Daniela Soto

11 may 2021

El pasado 9 de mayo, civiles fuertemente armados atentaron contra la Minga en Cali, sobre la Av. Cañas Gordas. En el ataque con fusiles y armas automáticas, resultaron heridas 10 personas de la minga quienes se encontraban desarmadas, sólo portaban su valentía y sus bastones de mando. Entre las víctimas se encuentran guardias indígenas, mujeres, jóvenes y personas ancianas. La Minga no usa armas, la Minga no quiere guerra, exige dignidad. #TODOSSOMOSMINGA

No nos dejemos engañar por las cadenas de desinformación. La mentira sobre quiénes perpetúan la guerra en este país ya no se puede sostener.

Que tal si adivinamos otro mundo posible, donde el miedo no mande ni reine la guerra; donde el cuidado sea la bandera de la humanidad y la cobija en cada casa. Donde apliquemos el derecho sagrado de amar a las otras personas como a nosotrxs mismxs y nos duela el dolor ajeno porque lo sentimos propio. La policía, el ejército y la ciudadanía armada, no serán más el terror de quienes no puedan comprarlas, porque lo importante será la vida y no el dinero.

Lxs luchadores milenarixs, las guardias para el cuidado de la vida y las madres que no dejan que la memoria sea borrada, son y serán seguridad y cuidado, serán luz para salir de la oscura noche a la que nos condenan.

¡Daniela y cada persona que aquí ha entregado todo porque esto sea posible, son ejemplo y dignidad! Nuestras energías, intenciones, oraciones y fuerza, están contigo, con ustedes, porque les amamos, les necesitamos y les esperamos.

#CaliResiste #NosEstánMatando #HumanRightsWhithoutFrontiers #HumanRightsDefenders#NosEstanMatando #DictaduraMilitar #EsFascismo