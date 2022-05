–

Viendo el panorama de involución y regresiones sociales que se nos viene, no está mal recordar cómo eran las luchas de antes para replantear los posibles escenarios. En este caso la lucha por el reconocimiento de un derecho tan básico como el control del propio cuerpo y el futuro de la propia vida. La regresión fue prevista y abordada desde un principio, contando y preparando la vuelta a la clandestinidad.

Traducción tarcoteca – “We’re Pro-Choice and We Riot!”: How Anarcha-Feminists Built Dual Power in Struggles for Reproductive Freedom | It’s Going Down 19.5.2022 por Spencer Beswick