–

De parte de Traficantes October 6, 2021 168 puntos de vista

Con la participaci贸n de Anouar Majid, director del Center for Global Humanities de la University of New England en Estados Unidos, presenta un libro provocador y que abre muchas hilos de pensamiento, que conecta nuestro pasado con la islamofobia europea o con la agresiva reacci贸n de Estados Unidos contra la migraci贸n latinoamericana.

芦El orden del Estado-naci贸n eurooccidental se basa en la raza y esa obsesi贸n por la pureza, por la homogeneidad social, es una herencia directa del brutal r茅gimen de exclusi贸n que establecieron los reyes Isabel y Fernando y que culmin贸 con la expulsi贸n de los moriscos en 1609. Los moros, tal y como defiende Anouar Majid, se convirtieron desde 1492 en el otro que amenaza y justifica, en el 聯prototipo residual de gitanos, ind铆genas americanos, africanos, jud铆os, hispanos y, en general, de los indeseables de Occidente聰.

En este apasionante ensayo, el autor profundiza en la construcci贸n de las minor铆as como chivos expiatorios, como infieles al 聯santo cuerpo de la naci贸n聰 y explica c贸mo hay que entender el legado de la Espa帽a en construcci贸n de los siglos XV, XVI y XVII para comprender la 聯pasi贸n por el genocidio聰 como un fen贸meno 煤nicamente europeo, nacido de la amalgama de la religi贸n y la pol铆tica en el orden mundial postandalus铆.禄