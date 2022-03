A 46 a帽os del genocidio perpetrado por la dictadura c铆vico-militar argentina, las secuelas son devastadoras y el deterioro social agudizado

Somos herederos de las heroicas luchas de resistencia de nuestro pueblo. De ah铆 venimos. Construyendo puentes hacia una Patria para todos. Memoria, Verdad y Justicia no es tan s贸lo una consigna de vida, sino que la expresamos enfrentando sin claudicar el Modelo Extractivista-Dependiente -formato que adopta el capitalismo financiero en el Tercer Mundo- impuesto a sangre y fuego por el Terrorismo de Estado.

Definitivamente, para nosotros marzo no es un mes m谩s en el calendario. A 46 a帽os del genocidio perpetrado por la dictadura c铆vico-militar, las secuelas son devastadoras y el deterioro social agudizado por la pandemia est谩 a la vista. Un pa铆s postrado. Su econom铆a concentrada y extranjerizada. La falta de trabajo y, el que existe, mal remunerado y precario. El hambre hipotecando el presente y futuro de nuestros pibes. Nuestros viejos arrinconados por el olvido. La pobreza que se expande y no acaba. La destrucci贸n del ambiente. Un futuro promisorio para muy pocos. La tragedia de no saber qu茅 pasar谩 ma帽ana para la gran mayor铆a. El Acuerdo con el FMI firmado en el Congreso de la Naci贸n por una parte del oficialismo y la mayor铆a de la oposici贸n, no s贸lo legaliza la Deuda fraudulenta firmada por Macri con el organismo, sino que condena al pa铆s a un nuevo y monumental endeudamiento que recaer谩 sobre las espaldas del pueblo trabajador.

A m谩s de 38 a帽os de recuperada, esta democracia fallida no ha resuelto los problemas de fondo que padece nuestro Pueblo y nuestra Naci贸n. Tampoco ha abierto las puertas a la participaci贸n y protagonismo popular. La Deuda Interna que permanece pendiente mientras se sigue pagando escrupulosamente la estafa de la Deuda Externa. La colonizaci贸n de buena parte de la dirigencia pol铆tica que activa posiciones moderadas para avanzar 鈥減aso a paso鈥 en reformas progresivas sin remover de ra铆z el Modelo fogoneado por el Agronegocio, no s贸lo implica subestimar la estatura del enemigo. M谩s grave a煤n. Termina siendo funcional a los planes de la oligarqu铆a.

La desindustrializaci贸n del pa铆s, la apertura indiscriminada de la econom铆a, el endeudamiento externo, la bicicleta financiera, la destrucci贸n del aparato productivo, la concentraci贸n de la riqueza, los magros salarios, la precarizaci贸n laboral y la miseria, marcharon paralelas al secuestro y desaparici贸n de 30 mil luchadores populares, la c谩rcel y el exilio de miles de compatriotas y el despido de m谩s de medio mill贸n de delegados, activistas y trabajadores. Esa radiograf铆a de las consecuencias provocadas por la Tiran铆a Olig谩rquico-Militar, la marc贸 a fuego la Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh en marzo de 1977.

Reconocer la resistencia de los trabajadores y el pueblo, de los organismos de derechos humanos, de las organizaciones revolucionarias y rescatar la memoria de los 30 mil ausentes, que padecieron el martirologio por su identidad con un Proyecto de Emancipaci贸n, constituyen ejercicios ineludibles para abrigar la esperanza de un futuro diferente y la convicci贸n de que nunca m谩s reinar谩 la impunidad.

No nos han vencido. Pero siguen teniendo la sart茅n por el mango. Ser铆a iluso pensar que el fascismo no dej贸 sus larvas. 驴Por qu茅 habr铆a de sorprendernos que algunos de sus exponentes hoy en d铆a ocupen bancas en el Parlamento? Si son emergentes de la misma caterva.

Son los mismos que aplaudieron el bombardeo a la poblaci贸n civil en la Plaza de Mayo en junio de 1955; los que alentaron los fusilamientos de Jos茅 Le贸n Su谩rez y el crimen del General Valle; los que bancaron a Ongan铆a y Lanusse; los patrocinadores del Golpe de Estado; los que aplaudieron a Menem y Cavallo y apoyaron el Gobierno de la Alianza. No son otros que los que durante el Gobierno de Macri quisieron imponer el beneficio del 2 x 1 a los genocidas presos y no pudieron porque el pueblo llen贸 las calles para repudiarlo. Los que negaban el n煤mero de detenidos-desaparecidos. Los campeones de la fuga de capitales. Son ellos los que impusieron a balazo limpio la 鈥淒octrina Chocobar鈥.

Al poder no se le responde por las redes sociales expresando indignaci贸n por lo que hacen, porque lo hicieron siempre que pudieron y lo volver谩n a hacer si se lo permitimos.

Son ellos o nosotros.

Al revanchismo olig谩rquico lo paramos con la fuerza de los que no se resignan: Con m谩s Organizaci贸n, Poder y Unidad Popular.

* Vocal de la Comisi贸n Ejecutiva Regional de la CTA Aut贸noma. Congresal Nacional de la CTA-A en representaci贸n de la provincia de C贸rdoba. Presidente de Unidad Popular (UP) R铆o Cuarto.