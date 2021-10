驴D贸nde estaban los “curas villeros” cuando las topadoras desalojaban la Villa 31 en Buenos Aires? 驴Y d贸nde estaba Francisco I, el “papa villero”?

Las villas molestan. Siempre molestaron. Primero se buscaba cambiarles el nombre y en lugar de ser 鈥渕iseria鈥 eran 鈥渄e emergencia鈥. Despu茅s pareciera que era preferible decirles 鈥渂arrio鈥 e incluso se pretendi贸 sacarles el n煤mero y ponerles nombres emblem谩ticos como Rodolfo Ricciardelli o Carlos Mugica.

Pero adem谩s se codiciaba el lugar y, en dictadura, con la excusa de que afeaban la ciudad que miles de turistas visitar铆an con motivo del Mundial de F煤tbol, se erradic贸 una buena cantidad de villas. Fue notable que, en muchos casos, los curas acompa帽aron a la gente y ellos tambi茅n fueron 鈥渄esalojados鈥: Miguel Valle, Jorge Go帽i, Daniel De la Sierra鈥 Pero hubo otros que resistieron. Carlos Mugica ya hab铆a sido asesinado pero Pichi Meisegeier en la 31 y Rodolfo en la 1-11-14 enfrentaron el desalojo y las topadoras. Y las villas all铆 quedaron, para desagrado de los vecinos.

Muchos a帽os despu茅s, cuando ya buena parte de la 31 hab铆a sigo 鈥渦rbanizada鈥 por dep贸sitos de contenedores y una terminal de micros y cortada al medio por una autopista en construcci贸n, un nuevo intento de desalojo (llevado a cabo por el intendente menemista Jorge 鈥淭opadora鈥 Dom铆nguez) pudo ser frenado porque un grupo de curas, con poca publicidad pero verdadera presencia, hicieron una huelga de hambre asentados en la misma villa. Despu茅s de muchos, muchos d铆as, y de la tard铆a pero 煤til presencia del cardenal Quarraccino, el desalojo fue suspendido.

Casillas incendiadas durante el desalojo de 鈥淟a Containera鈥, en la Villa 31.

Pero las ambiciones all铆 segu铆an. All铆 siguen. Y si en el neoliberalismo 1.0 de la dictadura y en el neoliberalismo 2.0 del menemismo no pudieron lograr su objetivo, el neoliberalismo 3.0 del macrismo insiste una y otra vez con el intento.

Pero, es v谩lida la pregunta: si en los primeros intentos los curas que caminaban junto al pueblo lograron pararse frente a las topadoras y detenerlas, fue pat茅tico ver esta semana esos monstruos de acero derrumbando casillas (y rompiendo inodoros, al decir de una peque帽a ni帽a: 鈥淓l 煤nico inodoro鈥) y preguntarse d贸nde est谩n los curas (y el 鈥渙bispo villero鈥, claro), [y el “papa villero”].

Porque si est谩n felices con los millonarios aportes oficiales para sostener la mega obra de los 鈥淗ogares de Cristo鈥, quiz谩s sea bueno saber que esos aportes 鈥渢ienen un costo鈥, y si ese costo es el silencio a lo mejor por esos “hogares” Cristo no haya pasado, porque Cristo est谩 en los desalojados, en las v铆ctimas, los pisoteados y ninguneados por el neoliberalismo en todas sus dimensiones.

Los curas villeros 3.0 podr谩n decir que son herederos de los 1.0: Bot谩n, Richard, Mugica, Vernazza y dem谩s, y no tanto de los 2.0 (a los que Vernazza dedica su libro sobre Los curas villeros) pero, serlo o no, no es cuesti贸n de c谩maras de TV o fotos y reportajes sino de poner el cuerpo junto a los pobres, junto a 鈥渕is hermanos villeros鈥 como dec铆a Carlos Mugica.

Una hamaca de goma que sobrevivi贸 a las topadoras y a la polic铆a porte帽a.

Debo confesar que me cansa un poco escuchar a alguno que tiene un mono-tema con las drogas (tema preocupante y serio, sin duda) y nada dice sobre la desocupaci贸n, el hambre鈥 ni las topadoras. Si quieren ser punteros 鈥渙ficialistas鈥 y llevarse bien con Carolina Stanley, con Daniel Arroyo, con Juanchi Zabaleta y con el que venga, y tambi茅n con el alcalde inmobiliario, pues a lo mejor por eso 鈥揳l menos鈥 se pueda entender el infructuoso pero insistente reclamo de los Curas en Opci贸n Preferencial por los Pobres de no ser identificados con los 鈥渃uras villeros鈥.

El otro d铆a, ironizando, un compa帽ero me mand贸 un WhatsApp diciendo: 鈥淎parici贸n con vida de Gustavo Carrara鈥 [Obispo y vicario episcopal para la pastoral en Villas de Emergencia, que en estos casos brilla por su ausencia]. Aunque, en realidad, m谩s que eso, lo que pretendo es vida, 隆y vida digna!, para los pobres; los de la 31, los de la 1-11-14, los de la 20 y dem谩s villas de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y que me perdone Adri谩n Suar porque mis hermanas y hermanos villeros me importen en serio.

elcohetealaluna.com