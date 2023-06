–

Quejarse de los periodistas -cuando ignoran o se desvían de un tema importante- es un pasatiempo universal. Y es un tema especialmente delicado para las minorías y los apátridas que luchan por su reconocimiento, para quienes la simpatía exterior es, a menudo, una cuestión de vida o muerte.

Estas quejas se basan en la realidad. En su famoso estudio de medios Manufacturing Consent, el lingüista Noam Chomsky argumentó que la prensa estadounidense trata a diferentes personas en todo el mundo como “dignas” o “indignas” de simpatía, según su relación con la política estadounidense.

Chomsky citó la cuestión kurda en la introducción a la edición de 2002 del libro. Los medios estadounidenses simpatizaban mucho más con los kurdos oprimidos por Irak que por Turquía, afirmaba, porque Turquía era un aliado de Estados Unidos mientras que Irak era un enemigo oficial. El documental Good Kurds, Bad Kurds, publicado en 2000, planteaba la misma cuestión.

Pero incluso la simpatía por los kurdos iraquíes es un fenómeno reciente; en la década de 1980, cuando Irak era socio de Estados Unidos, el gobierno norteamericano ayudó a encubrir las atrocidades iraquíes contra los kurdos.

Dos décadas después, las relaciones de Estados Unidos con Irak, Turquía y varios movimientos kurdos han cambiado, pero los puntos fundamentales que planteaba Chomsky siguen siendo importantes. Los medios de comunicación en inglés se centran en los problemas kurdos cuando son relevantes para la política estadounidense. La prensa aún tiende a ignorar a las víctimas políticamente inconvenientes, como aquellas que son oprimidas por los aliados de Estados Unidos. Este efecto, incluso, parece aplicarse a publicaciones no estadounidenses que escriben en inglés.

La elección de qué historia contar tiene efectos reales en la vida de las personas. “La villanía del gobierno puede verse limitada por una intensa publicidad”, como argumenta Chomsky. La mayoría de los Estados temen la presión extranjera y tratan de mantener sus “asuntos internos” fuera del centro de atención. La cobertura internacional de un tema obliga a los medios locales a abordar ese problema, incluso cuando los censores preferirían enterrar la historia.

Una mirada a los datos muestra qué temas kurdos son objeto de atención internacional y cuáles están “fuera de la vista, fuera de la mente” para los periodistas. Los datos sobre la cobertura de los medios provienen de News on the Web (NOW) Corpus, una base de datos de publicaciones en inglés de 21 países. Los datos sobre violencia provienen del monitor Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED),que ha registrado incidentes de violencia en varios países en los últimos años.

La guerra en Siria, y los eventos que la rodearon, como la rebelión de Estado Islámico (ISIS) en Irak y el referéndum de independencia kurdo iraquí, impulsaron gran parte de la cobertura extranjera de los problemas kurdos. Eso tiene sentido. Estado Islámico era una amenaza internacional, y la guerra civil siria era el más violento de todos los conflictos en los que los kurdos estaban involucrados en ese momento.

Vocablos como “kurdos sirios” y “Kurdistán iraquí” fueron los términos específicos más comunes en los medios internacionales. Las áreas kurdas en Siria e Irak no solo fueron el escenario de la violencia más intensa, sino que el Kurdistán iraquí también es una región con estatus oficial, mientras que “kurdos sirios” es una abreviatura común para la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES).

Los kurdos de Turquía han sido mencionados muy poco en comparación con la violencia que han soportado. La omisión es especialmente notoria porque gran parte de la violencia reciente en Siria e Irak ha sido impulsada por el conflicto turco-kurdo.

El mayor estallido de cobertura se produjo en octubre de 2019, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde a una invasión turca de Siria como parte de un plan para retirar las fuerzas estadounidenses del país. Esa cobertura se apagó cuando Turquía acordó detener su invasión a mediados de octubre, a pesar de que Turquía siguió ocupando partes de Siria y amenazó con nuevas incursiones.

Sorprendentemente, la caída de los últimos reductos de Estado Islámico (ISIS) en marzo de 2019 no generó mucha cobertura sobre las fuerzas kurdas involucradas. La batalla de Raqqa, en 2017, parece haber sido el final de Estado Islámico como una historia importante por derecho propio. Posteriormente, gran parte de la cobertura estadounidense se centró en desacreditar o burlarse de las afirmaciones de Trump sobre la guerra en lugar de la guerra en sí.

“La polarización política de la vida estadounidense después de 2016 hizo que los espectadores se alejaran de cualquier interés mostrado en confundir guerras en lugares lejanos con una obsesión por su propio conflicto interno”, observó recientemente el ex productor de VICE, Aris Roussinos. “El resto del mundo se retiró a la oscuridad, a menos que pudiera verse a través del prisma de Trump”.

Las menciones de kurdos iraníes surgieron durante el reciente levantamiento en Irán, que ha recibido un apoyo verbal en los círculos políticos estadounidenses. Sin embargo, eso no significa que los medios estuvieran cubriendo de cerca los asuntos kurdos iraníes. Muchos artículos simplemente incluían una frase que mencionaba que el levantamiento se inició con la muerte de la mujer kurda Jina Mahsa Amini bajo custodia policial, sin hacer un seguimiento de la intensa represión que las áreas kurdas han enfrentado desde entonces.

Por supuesto, el Kurdistán iraní e Irán en su conjunto son casi imposibles de acceder para los periodistas. Niloofar Hamedi y Elaheh Mohammadi, los fotoperiodistas iraníes que dieron a conocer la historia de la muerte de Amini, han sido encarceladas como espías. Dada la intensa represión, los medios extranjeros han tenido que depender de las redes sociales o de la diáspora para obtener información procedente de Irán.

Además de las amenazas directas y la censura, existen varios “filtros” que permiten a las élites restringir y manipular a los periodistas, teoriza Chomsky.

Informar es un trabajo costoso. Las organizaciones de noticias tienden a ser propiedad de intereses comerciales adinerados. Para obtener ganancias, los medios de comunicación deben complementar sus suscripciones con ingresos publicitarios. Y a los ojos de los anunciantes, el mejor contenido atrae a una base de consumidores rica.

Los propios periodistas deben acercarse a instituciones poderosas para acceder a la información. Esas instituciones pueden tomar represalias por la cobertura negativa creando molestias legales o provocando la ira del público, un proceso que Chomsky llama “flak”.

Varios de esos filtros dan forma a la cobertura de los problemas kurdos. Kurdistán es más difícil y costoso de visitar para los periodistas, incluso en comparación con otras zonas de conflicto. Si bien Ucrania está bien conectada con Europa por ferrocarril, e Israel y los territorios palestinos son un pequeño espacio urbanizado, la patria kurda es vasta, montañosa y en gran parte rural. También se divide entre cuatro Estados con varios idiomas oficiales y no oficiales, lo que agrega otra capa de complejidad.

El acceso también conlleva compensaciones políticas. Muchos medios internacionales cubren Irán y Siria desde sus oficinas en Estambul. El Kurdistán iraquí alberga a gran parte de la oposición kurda iraní y el único cruce fronterizo con el noreste de Siria, al que el gobierno kurdo iraquí a menudo restringe el acceso. Presionar demasiado en una dirección que no les gusta a las autoridades turcas o kurdas iraquíes hace que sea sustancialmente más difícil contar historias iraníes y sirias.

Un reportaje sobre los presos políticos kurdos puede costar más que los ingresos publicitarios que genera, además de todos los dolores de cabeza y los costos de oportunidad. Una historia agradable sobre los kurdos que luchan junto a los ejércitos occidentales tiene muchas más probabilidades de generar ganancias y abrir puertas en el futuro.

Los propios periodistas prefieren historias que coloquen a su propio país en el lado “correcto” de la historia. Ese es el filtro final, que Chomsky primero identificó como “anticomunismo” y luego llamó “el enemigo común”. Por mucho que los medios estén dispuestos a emitir críticas nacionales, les gusta recordar a los espectadores que los enemigos extranjeros son los verdaderos villanos.

Chomsky usó el asesinato de disidentes religiosos en Europa del Este y América Latina como estudio de caso. Cuando la policía secreta polaca asesinó al padre Jerzy Popiełuszko, un intenso escrutinio internacional cayó sobre el gobierno comunista de Polonia, que terminó arrestando y enjuiciando a agentes de inteligencia por la muerte del sacerdote.

Al mismo tiempo, los anticomunistas estaban llevando a cabo una represión brutal en toda América Latina con el respaldo de Estados Unidos. Los principales medios estadounidenses rara vez prestaron atención a las víctimas individuales e hicieron poco para dar seguimiento a sus historias. Chomsky señaló que el asesinato de Popiełuszko recibió más cobertura que la masacre de cien disidentes religiosos en América Latina juntos.

En otras palabras, escribió Chomsky, “un sacerdote asesinado en América Latina vale menos que la centésima parte de un sacerdote asesinado en Polonia”.

Hoy, los perseguidos por Turquía, aliado de la OTAN, reciben menos atención que los perseguidos por enemigos oficiales. Compare los casos de Selahattin Demirtas, líder del partido kurdo más grande de Turquía, y Alexi Navalny, el político opositor ruso más destacado. Ambos fueron arrestados por cargos falsos, sometidos a juicios injustos y condenados a largas penas de prisión. Ambos han sido acusados de terrorismo sobre la base de vagas asociaciones y su discurso político.

Los medios de comunicación en inglés han mencionado a Navalny unas 1.285 veces por mil millones de palabras desde su arresto, en enero de 2021. Por el contrario, los mismos medios han mencionado a Demirtaş solo unas 39 veces por mil millones de palabras en papel de periódico desde su arresto en noviembre de 2016. Por supuesto, Rusia es un Estado más grande que Turquía, por lo que más personas se ven afectadas por la represión rusa, pero no por un factor de treinta.

Y no toda la atención es igual. Los periodistas siempre deben decidir qué detalles mencionar, qué fuentes citar y qué preguntas hacer al informar sobre una historia determinada. Estas elecciones influyen en la simpatía que las audiencias brindan a las víctimas y a quién culpan por la injusticia.

El caso Popiełuszko demostró que los periodistas eran capaces de llamar la atención sobre los detalles espantosos de la represión mientras humanizaban a sus víctimas. La prensa estadounidense no extendió el mismo trato a los disidentes religiosos en El Salvador, como el arzobispo Óscar Romero y las monjas de Maryknoll, muchos de los cuales fueron asesinados en circunstancias muy perturbadoras.

“Si bien la cobertura de la víctima digna fue generosa con detalles sangrientos y citas de expresiones de indignación y demandas de justicia, la cobertura de las víctimas indignas fue discreta, diseñada para mantener a raya las emociones y evocar generalidades filosóficas y lamentables sobre la omnipresencia de la violencia y la tragedia inherente de la vida humana”, escribió Chomsky.

En ese sentido, los medios a veces tratan a los kurdos reprimidos por Turquía como víctimas dignas. El New York Times y el Washington Post han ayudado a Demirtas a hablar desde detrás de las rejas. La tortura y ejecución de la política kurda siria Hevrin Khalaf por paramilitares respaldados por Turquía, en octubre de 2019, provocó indignación mundial. Muchos medios cubrieron con compasión la historia de la vida de Khalaf y el significado de su trabajo político.

En otras partes de la región, los kurdos de Irak, Irán y Siria han sido objeto de una cobertura humanizadora en los principales medios de comunicación internacionales.

Sin embargo, los medios de comunicación no han dado seguimiento consistentemente a estas historias. Las mismas milicias respaldadas por Turquía que mataron a Khalaf han seguido aterrorizando a los civiles, especialmente a las mujeres y las minorías como los yezidís, en los territorios ocupados. Y los drones turcos han asesinado a muchas otras figuras políticas kurdo sirias desde la invasión de 2019. Esas víctimas no han recibido cobertura personalizada sobre su situación, y muchos de los incidentes no han sido reportados fuera de la prensa local.

El asesinato de Khalaf se produjo durante una ruptura dramática en las relaciones entre Estados Unidos y Turquía, ligada a la política interna estadounidense. Trump se había puesto del lado de Turquía en contra de los deseos del Congreso y del ejército estadounidense, y había espacio político para llamar la atención sobre las horribles consecuencias. Hoy, las acciones de Turquía en Siria se consideran “lo de siempre”. Incluso los políticos estadounidenses que se oponen a la situación prefieren mantener su disputa con un aliado de la OTAN a puerta cerrada.

Por supuesto, convertirse en objeto de debate en la política estadounidense no siempre conduce a una cobertura comprensiva o humanizadora. Por ejemplo, el conflicto palestino-israelí es uno de los temas más cubiertos en los medios internacionales, especialmente en los medios estadounidenses. En esa cobertura, los palestinos a menudo desempeñan el papel de personajes secundarios o antagonistas en historias estadounidenses o israelíes.

“Los medios estadounidenses hablan mucho sobre los palestinos, solo que sin los palestinos”, escribió el académico palestino-estadounidense Maha Nasser, en 2020.

Nasser descubrió que el New York Times publicó 2.490 artículos de opinión sobre los palestinos durante las cinco décadas anteriores, y solo 46 de esos artículos tenían un autor palestino. La proporción mejoró con el tiempo, apenas. De 2010 a 2019, el New York Times publicó 644 artículos de opinión sobre los palestinos, 18 de ellos con un autor palestino.

“En lugar (de escuchar las perspectivas palestinas), las opiniones de los lectores fueron moldeadas por columnistas cuyos abundantes artículos de opinión sobre los palestinos iban desde los irritantemente condescendientes hasta los abiertamente racistas”, señaló Nasser.

Del mismo modo, la mayoría de los artículos de opinión del New York Times sobre los kurdos de 2010 a 2019 fueron escritos por autores no kurdos. El periódico publicó 93 columnas de opinión y artículos de opinión sobre los kurdos en ese período de tiempo, y solo 17 de ellos con autores kurdos. (El origen étnico de otros ocho autores no está claro).

Aunque muchos escritores no kurdos simpatizaban con la causa kurda en términos generales, algunos ignoraban ruidosamente y con orgullo los problemas reales en juego.

“Si cree que hay una respuesta simple a este problema, debería venir aquí por una semana”, supuso el columnista estrella Thomas Friedman durante un viaje al Kurdistán iraquí en marzo de 2016. “Solo tratar de descubrir las diferencias entre los kurdos, partidos y milicias en Siria e Irak —YPG, PYD, PUK, KDP y PKK— me tomó un día”.

Eso fue durante un período de excepcional interés estadounidense en los asuntos kurdos. De 2020 a 2023, los temas kurdos prácticamente desaparecieron de la sección de opinión del New York Times. Irónicamente, la pérdida de interés permitió que las voces locales dirigieran la conversación. Los pocos artículos de opinión sobre la cuestión kurda desde 2020 fueron escritos por Cihan Tugal, un académico turco-estadounidense simpatizante de la causa kurda, y Garo Paylan, un legislador de origen armenio en el partido de Demirtaş.

Algunos autores no kurdos mencionaron a los kurdos de pasada, incluido el columnista Roger Cohen, quien escribió en octubre de 2020 que “los palestinos han superado a los kurdos como la causa más cansada de Oriente Medio, un logro”.

Nasser cree que los palestinos “no están esperando que los medios habituales se pongan al día”. Los medios de comunicación alternativos y las redes sociales ahora les permiten llegar a audiencias globales de manera más directa. Como resultado, tanto la gente común como quienes toman las decisiones y “que desean conocer las perspectivas palestinas, ahora tienen mucha más facilidad para obtenerlas”, escribió Nasser.

Otros pueblos apátridas también se benefician de estos cambios. Los movimientos kurdos han aprovechado al máximo Internet para expresar su punto de vista. Las estaciones kurdas iraquíes como Rudaw y Kurdistan24 ahora publican contenido en línea en varios idiomas. El Centro de Información de Rojava (RIC) en Siria y la Organización Hengaw para los Derechos Humanos en Irán, brindan actualizaciones sobre el terreno directamente a través de las redes sociales.

Los medios generalistas aún juegan un papel, porque tienen una audiencia y un prestigio que los medios alternativos no pueden igualar. Para bien o para mal, los periodistas externos son considerados fuentes más “imparciales” que los medios activistas locales.

El florecimiento de las redes sociales y alternativas también empuja a esos medios generalistas a mejorar su cobertura. RIC y Hengaw se han convertido en fuentes confiables para los periodistas extranjeros, gracias a una exitosa estrategia de divulgación. Y el “flak” ya no es una táctica reservada para los poderosos. Las redes sociales permiten a los lugareños denunciar directamente una cobertura inexacta o insensible sobre sus vidas.

Los kurdos que deseen transmitir su mensaje al mundo tienen una oportunidad sin precedentes para hacerlo. Deben comprender las limitaciones bajo las que están operando.

FUENTE: Matthew Petti / Kurdish Peace Institute / Fecha de publicación original: 23 de mayo de 2023 / Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

