SOÑADORES LOCOS, PERO CUERDOS LIBRES(II)

SO脩ADORES LOCOS, PERO CUERDOS LIBRES(II)

Apoliticismo

La estrategia o el medio pr谩ctico del apoliticismo hab铆a sido una de las se帽as de identidad anarquista para los sindicatos. Consist铆a en la desconfianza de la pol铆tica obrera y sus partidos sustituidos por la lucha social de abajo a arriba. Era consecuencia de la experiencia de las luchas obreras que siempre hab铆an sido traicionadas por el juego pol铆tico. Algunos art铆culos del 鈥淐NT del Norte鈥 destacan este elemento ideol贸gico y principio de acci贸n no solamente negativo.

As铆, el editorial del 9 de mayo de 1937, titulado 鈥淓l cerco de hierro鈥, dice que m谩s de un siglo llevaban las naciones buscando su salvaci贸n en la pol铆tica. Se hab铆an ensayado casi todos los sistemas de gobierno, pleg谩ndose unos y otros, no a las conveniencias de los pueblos, sino a las suyas propias; a las que su partido, con un sentido eminentemente particular y ego铆sta les marcaba; desentendi茅ndose absolutamente de lo que pudiera significar ecuanimidad y humanismo en el m谩s amplio sentido de la frase. El balance, ciertamente, no pod铆a ser m谩s desconsolador. En Espa帽a se estaba llevando a cabo la m谩s descomunal batalla contra el capitalismo y la reacci贸n. Contra toda dictadura, viniere de donde viniere e impuesta por quien la impusiera. Ya estaban viendo c贸mo respond铆an las naciones que se reg铆an por sistemas democr谩ticos. Todos los que sent铆an la causa del oprimido, era innegable que estar铆an avergonzados de s铆 mismos, al no conseguir una ayuda m谩s eficiente para los que luchaban no s贸lo por la independencia de su suelo patrio, sino por las libertades del mundo, pues en el caso improbable de que fueran arrollados por la bestia carnicera del fascismo, tambi茅n ellos y en fecha no muy lejana sentir铆an en sus carnes el zarpazo de 茅sta. Sin embargo, la pol铆tica y la diplomacia, sin贸nimos entre s铆, amarraban fuertemente sus brazos, paralizaba sus movimientos espont谩neos y s贸lo les dejaba manifestar una simpat铆a plat贸nica hacia la causa libertaria y horror a los procedimientos salvajes de la furia fascista internacional.

Y谩帽ez firma el art铆culo del 20 de mayo titulado 鈥淓n la l铆nea recta. No juguemos a la revoluci贸n鈥, donde dice que no faltaba quien, de mala fe, se encargara de propalar por ah铆 la idea absurda del fracaso intelectual y capacidad pol铆tica de los trabajadores para regir sus destinos y dirigir la vida constructiva de la nueva sociedad que nac铆a, libre del tutelaje de los mediadores profesionales, que tanta miel hab铆an venido chupando a la colmena estatal presupuestaria. Los comentarios que alude el autor giraban todos en derredor de los hechos acaecidos 煤ltimamente en Barcelona, y la crisis, ya ese d铆a resuelta , del gobierno, como si todo esto tuviera algo que ver con la capacidad pol铆tica de los trabajadores directamente. No amigos arribistas, no. La capacidad pol铆tica de los trabajadores, basada en los sindicatos, y 茅stos en la soberan铆a del individuo, no pod铆a haber fracasado, porque a煤n no hab铆a sido puesta en pr谩ctica. Los sindicatos a煤n no hab铆an tomado el peso en sus manos, ni la responsabilidad en la administraci贸n de la cosa p煤blica. Si efectivamente los sindicatos hab铆an intentado controlar (nada m谩s que controlar), en algo, las actividades de la retaguardia, ipso facto hab铆an chocado con la resistencia de los sectores pol铆ticos, quienes se ven铆an esforzando en no dar paso a los trabajadores organizados, pues, su sistema sindical y anti estatal les horrorizaba. Este temor a las organizaciones sindicales hab铆a echado ra铆ces muy profundas en el coraz贸n de los elementos pol铆ticos, ll谩mense o no m谩s o menos democr谩ticos; pero los trabajadores organizados, y un gran sector de opini贸n que segu铆a a los libertarios, cansada de tantos santones, e impulsados todos por las necesidades de la vida durante muchas y dolorosas experiencias, se iban abriendo paso al impulso del progreso, en constante evoluci贸n hacia el porvenir. Los sindicatos (se refiere el autor a los de la CNT) era entonces cuando deb铆an ir al acoplamiento de todos los elementos afines, encuadr谩ndolos dentro de las respectivas actividades y marco de actuaci贸n.

Por su parte, el editorial del 2 de junio de 1937, titulado 鈥溌縋rograma pol铆tico o necesidad social?鈥, dice que cuando el pa铆s iniciara la vida de reconstrucci贸n, 驴Sobre qu茅 bases lo har铆a? 驴Cu谩l ser铆a la teor铆a predominante que orientara la marcha de la sociedad? Ellos entend铆an que las que marcaran las necesidades sociales, despreocup谩ndose en cuanto le fuera posible de los programas pol铆ticos, ya que uno y la otra eran totalmente opuestos, se repel铆an entre s铆 y hab铆a grandes dificultades para crear entre ambos unos lazos de unificaci贸n verdadera y estable que produjeran una armon铆a efectiva. El programa pol铆tico, por regla general, estaba confeccionado por un hombre y con arreglo a sus especial criterio, y los hombres que entorno a este programa se un铆an, lo hac铆an en torno, no a una idea, sino al hombre que la programatiz贸; y las fluctuaciones de este partido eran el reflejo fiel y exacto de las evoluciones o retrocesos del hombre que era la cabeza visible del partido. As铆 se daba el caso, que los partidos todos necesitaran producir en su seno escisiones peri贸dicas que respondieran al nacimiento de hombres nuevos, disconformes con la estabilidad del partido y su falta de visi贸n de la realidad ambiente actual. Pero, con esta o sin esta escisi贸n, el partido, todos los partidos, por m谩s extremistas que hubieran sido, terminaban siendo moderados en grado superlativo, por su jefe, quien le dio vida y aliento; iba siendo viejo y sus ideas, producto del cansancio, no evolucionaban: se anquilosaban y se estacionaban. Tampoco se daba un caso, ni pod铆a darse, de que todo un pueblo y las necesidades materiales que la situaci贸n produc铆a, se estabilizara o marchara en concordia con la inteligencia de un individuo, por m谩s clarividente que ella fuera. Todos los partidos que no hab铆an tenido otro gu铆a que un programa fijo, hab铆an terminado aliando con los que fueron sus enemigos y por ser los colaboradores m谩s eficaces de aquello que dec铆an destruir. Por el contrario, las organizaciones que ten铆an como finalidad atender a las necesidades sociales, no pod铆an caer en el c铆rculo vicioso, ni hacer una negaci贸n de sus postulados, como pod铆an hacerlo los programas pol铆ticos; ya que estos no viv铆an del reflejo que les prestara un hombre , sino que viv铆an y se alimentaban de las necesidades que la hora impon铆a. Como no ten铆a una idea recta e inalterable, como su lucha no quedaba circunscrita a un tema, o varios determinados, sino que su lucha y su actuaci贸n estaba sujeta a las normas que las necesidades impon铆an; como no estaba sometida a un nombre y6 de 茅l habr铆a de esperar la orden de actuar y la forma en que hab铆a de hacerlo, sino que su lucha y actuaci贸n estaba sujeta a las normas que las necesidades impon铆an; como no estaba sometida a un nombre y de 茅l hab铆a de esperar la orden de actuar y la forma en que hab铆a de hacerlo, sino que su lucha y actuaci贸n la determinaba la voluntad de las necesidades comprendidas y analizadas por un gran n煤mero, por el total de sus componentes , de hombres que luchaban bajo la 茅gida de una organizaci贸n, no pod铆an dejar de reflejar el sentido evolutivo de la marcha de los pueblos, ya que en ellas hab铆a, por raz贸n de su estructuraci贸n, la condensaci贸n de estas necesidades y evolucionaban al un铆sono con ellos. Por lo cual, la garant铆a m谩s firme de la sociedad del ma帽ana se hallaba en la aceptaci贸n de 茅sta, para su desarrollo, de las normas que informaban a las organizaciones obreras; o sea, atenerse en un todo a las necesidades sociales cuya representaci贸n m谩xima radicaba en las agrupaciones de hombres cuya misi贸n era servir a los intereses de clase desligados de las necesidades partidistas. La realidad les dec铆a que hab铆an de luchar y actuar con arreglo al dictado de las circunstancias. Ning煤n hombre se marcaba una l铆nea de conducta a seguir de por vida, ni se marcaba lo que hab铆a de hacer cada d铆a por horas en sus m谩s nimios detalles. 驴Por qu茅 no hac铆a esto? Porque ten铆a la seguridad de no poderlo cumplir, porque hallaba causas que 茅l no previno y que le imposibilitaban de poner en pr谩ctica cuanto 茅l pens贸, sin atenerse a que la realidad era una y 茅l no pod铆a someterla a su capricho. Lo que el hombre y la sociedad deb铆an de hacer para su buena marcha, era lanzarse la norma general a seguir, que pod铆a ser mejorar la vida en todos sus 贸rdenes y dejar los detalles, que eran la lucha diaria y las modificaciones que ella impon铆a, para llegar a la consecuci贸n de esta finalidad, para que fueran las circunstancias las que dijeran c贸mo, cu谩ndo y de qu茅 forma hab铆an de luchar y cu谩l hab铆a de ser su actitud de cada d铆a. S贸lo as铆 har铆an labor4 pr谩ctica y positiva. S贸lo as铆 marchar铆an de acuerdo con la evoluci贸n natural que la vida impon铆a; as铆 seguir铆an con la vida. Pero si se entregaban al programa pol铆tico, desde帽ando la necesidad social, caminar铆an frente a la vida porque negar铆an la evoluci贸n, o, por lo menos, quer铆an someterla a su particular punto de vista, y esto era un error que lo pagaban bien claro las sociedades que as铆 proced铆an; si precisaban una demostraci贸n, miren la lucha que en Espa帽a se desarrollaba; si la realidad social no hubiera sido tan sistem谩ticamente negada y ocultada, si hubieran sido atendidos los que de ellas eran sus heraldos y se hubiera practicado algo de lo mucho y bueno que expon铆an, tuvieran todos la seguridad de que Espa帽a no se hallar铆a en la situaci贸n que ese d铆a la ve铆an.

Y, como conclusi贸n, decir simplemente que, como se ha visto, el sector de la CNT que quer铆a participar del Gobierno de Euskadi y su alianza con otras fuerzas pol铆ticas tuvo que dejar el apoliticismo en el caj贸n de las tentaciones prohibidas. La CNT quiso entrar en el Pa铆s Vasco, al igual que en la naci贸n, en el juego pol铆tico haciendo dejaci贸n de los principios libertarios m谩s caracter铆sticos y particulares y descafeinando si incisividad con la sordina de su autocensura. Como se ver谩, esto se justific贸 por la llamada responsabilidad del movimiento libertario y lo aval贸 la ideolog铆a del antifascismo.

Extra铆do de 鈥淟a gesta traicionada. Los anarquistas vascos y la guerra civil en Euskal Herriak (Julio 1936- Junio 1937)鈥 de Alfredo Velasco N煤帽ez, pags. 189-192.