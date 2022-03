–

SONNTAG DER 13

COMISI脫N SEXTA ZAPATISTA

Mexiko.

9 M盲rz 2022.

SONNTAG DER 13.

An die Sexta Nacional e Internacional:

An die Unterzeichner*innen der Erkl盲rung f眉r das Leben:

An die aufrichtigen Menschen auf der ganzen Welt:

Im Einvernehmen mit einigen Personen, Gruppen, Kollektiven, Organisationen und Bewegungen aus SLUMIL K麓AJXEMK麓OP, dem widerst盲ndigen Europa, haben die zapatistischen Gemeinden vereinbart, zu Mobilisierungen und Demonstrationen gegen ALLE kapitalistischen KRIEGE aufzurufen, die derzeit an mehreren Orten des Planeten im Gange sind. Das ist nicht nur in der Ukraine. Auch in Pal盲stina, Kurdistan, Syrien 鈥 das Volk der Mapuche, die Pueblos Originarios auf dem gesamten Planeten und unz盲hlige libert盲re Prozesse, die angegriffen, verfolgt, ermordet, zum Schweigen gebracht, verzerrt werden.

Als Antwort auf diesen Aufruf haben wir vereinbart, uns an den Mobilisierungen am Sonntag, dem 13. M盲rz 2022, zu beteiligen und damit die Aktionen gegen die Kriege fortzusetzen, die das System auf der ganzen Welt f眉hrt.

Wir rufen daher dazu auf, eine weltweite Kampagne gegen die Kriege des Kapitals zu starten, egal wo sie stattfinden. Konzerte, Treffen, Festivals, Versammlungen usw. zu organisieren. Kurz gesagt: K眉nste gegen Kriege.

Wir rufen alle aufrichtigen Menschen, Gruppen, Kollektive, Organisationen und Bewegungen in Mexiko und auf der ganzen Welt dazu auf, sich gem盲脽 ihrer Zeit und auf ihre Weise 鈥 und unter Wahrung ihrer Unabh盲ngigkeit und Autonomie 鈥 ab Sonntag, dem 13., an den Aktivit盲ten zu beteiligen, um das Ende der Kriege zu fordern.

Die zapatistischen Gemeinden werden ihrerseits am Sonntag, dem 13. M盲rz 2022, in ihren Caracoles, in den Kreisst盲dten von San Crist贸bal de las Casas, Yajal贸n, Palenque, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano und in den Gemeinden entlang der Landstra脽en mit einigen Tausend Zapatistas demonstrieren.

Gegen alle Kriege 鈥 alle Formen der Kunst, des Widerstandes, der Rebellion!

Aus den Bergen im S眉dosten Mexikos.

Comisi贸n Sexta Zapatista.

Mexiko, im M盲rz 2022

