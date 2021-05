–

Paco 脕lvarez



Periodista, escritor y traductor lliterariu d鈥檌talianu. Ye autor de les noveles “Lluvia d鈥檃gostu” (Hoja de Lata, 2016) y “Los xardinos de la lluna” (Trabe, 2020), coles que gan贸 en dos ocasiones el Premiu Xosefa Xovellanos.

Sobrellevaba yo este martes hasta que Fernando Gonz谩lez me mand贸 una imagen y un mensaje: la foto era de un candado, el texto dec铆a: 鈥淧aezme que nunca te cunt茅 la hestoria d鈥檈sti cand谩u. Ma帽ana van faer 25 a帽os dende que mos entregamos, y esi ye 煤n de los candaos colos que mos encadenamos. Nun s茅 si sedr铆a de la to cadena o de la m铆a, pero unos a帽os dempu茅s atop茅 a un compa帽eru del institutu que tuviera na detenci贸n y d铆xome que garrara鈥檒 cand谩u y que lu ten铆a 茅l. Tami茅n me dixo qu鈥檈nxam谩s diba escaecer aquel momentu, que se-y repiti贸 una montonera de nueches. Poco dempu茅s quedamos y di贸melu, y dende ent贸s ta na mio casa. Pasaron 25 a帽os dende que, al cortalu, quixeron tarazar lo 煤ltimo que mos amarraba a la llibert谩. Ta claro que nun fueron a ello. La cadena de la insumision yera muncho m谩s fuerte鈥.

Y ah铆 se me jodi贸 el d铆a, porque siempre fui propenso a la l谩grima, y 煤ltimamente a煤n m谩s. Le dije a Fernando que si le apetec铆a contar la historia ten铆a abiertas las puertas de Nortes. 鈥淟o d鈥檈scribir d茅xotelo a ti, que lo faes meyor. La historia ye compartida, y el cand谩u ye tuyu, m铆u y de tola xente que sofit贸 la insumisi贸n鈥, me dijo. Asumo que una parte, peque帽ina, del candado me corresponde, pero no asumo que yo pueda contar mejor que 茅l esta historia dura y guap铆sima que compartimos, porque Fernando es autor de un par de libros impresos en tinta y escritos con un sudor, una coherencia y un sacrificio que yo nunca llegar茅 a tener.

El mensaje de Fernando me meti贸 prisa para reunir recuerdos. De aquella tarde en la que nos encadenamos en la Comandancia Militar de Marina en Xix贸n guardo un pu帽ado de im谩genes atropelladas: una mirada de personajes de western que Fernando Gonz谩lez y yo entrecruzamos y que Purificaci贸n Citoula, fot贸grafa de El Comercio, capt贸 en toda la intensidad. Un libro infantil contra el acoso sexual que me regal贸 all铆 mismo la maestra y activista social Carolina Rubiera. Aquella pancarta que sosten铆an con pu帽os de hierro un pu帽ado de camaradas feministas, insumisos, ecologistas y sindicalistas. La llave del candado de nuestra cadena que los polic铆as buscaban y no encontraban mientras la gente all铆 concentrada tarareaba el estribillo de 驴D贸nde est谩n las llaves? Dos furgonetas del Cuerpo Nacional de Polic铆a invadiendo la acera para llevarse a dos insumisos que llev谩bamos una semana en busca y captura, huidos de la justicia que nos hab铆a condenado a dos a帽os, cuatro meses y un d铆a de prisi贸n. Gente arremolin谩ndose alrededor de los veh铆culos policiales, con los pu帽os y las voces alzadas: 隆Nun hai prisi贸n que pare la insumisi贸n!, 隆Insumisos presos, llibert谩! 隆Abaxo les muries de los cuarteles!, 隆Abaxo les muries de les prisiones!

Recuerdo tambi茅n algo que nunca he contado hasta ahora. Cuando arranc贸 la furgoneta en la que me llevaban a m铆, uno de aquellos dos agentes de la escala b谩sica del Cuerpo Nacional de Polic铆a que iban delante se gir贸 y me dijo: 鈥淧erm铆teme que te d茅 la mano, chaval. 隆Vaya valor que ten茅is! Me parece muy bien que no quer谩is hacer la mili鈥. El trayecto hasta la comisar铆a era breve, no me dio tiempo a acabar de explicarle que los insumisos no rechaz谩bamos solo el servicio militar, sino los ej茅rcitos, el militarismo y el gasto militar. Pero le agradec铆 el gesto.

Fernando y yo pasamos aquella noche en la comisar铆a, en una celda con unos colchones a ras de suelo y unas mantas. Los polic铆as tuvieron la deferencia de dejarnos a oscuras mientras dorm铆amos, porque el protocolo exig铆a que los detenidos estuvieran con las luces encendidas 24 horas al d铆a. A la ma帽ana siguiente nos esposaron y nos metieron en un furg贸n de la Guardia Civil que nos llev贸 a lo que entonces se llamaba Centro Penitenciario de Villabona, Centro Penitenciario de Asturias en la actualidad. Entramos en el m贸dulo de ingresos, despu茅s nos destinaron al m贸dulo dos, donde hab铆an estado todos los insumisos que nos precedieron. Nos recibi贸 un preso social conocido como El Pistolas, los insumisos que pasamos por el talego lo recordamos con mucho cari帽o. Las primeras preguntas que me hizo fueron: 鈥溌縉ecesitas algo? 驴Quieres m煤sica para pasar esta primera noche? Te puedo dejar un walkman y tengo un casete de Nuberu, si te mola鈥. Claro que me molaba Nuberu, era uno de mis grupos favoritos. Unos d铆as despu茅s escrib铆 desde aquella c谩rcel inh贸spita un art铆culu para la secci贸n Alitar Asturies de El Comercio donde dec铆a que un lugar, cualquier lugar, en el que te reciben con la m煤sica de Nuberu no es un lugar inh贸spito.

A Fernando y a m铆 se uni贸 Xuan Llu铆s Guti茅rrez Wiljer. Los tres compartimos catorce meses de prisi贸n. Guardo recuerdos muy valiosos de todo aquello. All铆 dentro escrib铆 mis dos primeros libros en asturiano, all铆 dentro los insumisos que fuimos pasando por la c谩rcel hicimos lo que estuvo en nuestra mano por sembrar la palabra, la libertad y la esperanza: pusimos en marcha una revista llamada Batulaxe (que todav铆a existe), organizamos un cursu d鈥檃sturianu, ofrecimos apoyo en las clases de alfabetizaci贸n de poblaci贸n gitana, mantuvimos una correspondencia epistolar intensa con gente que nos escrib铆a desde Asturies, desde todo el Estado, desde Reino Unido, desde Estados Unidos o desde Alemania a trav茅s de la Internacional de Resistentes contra la Guerra鈥 Organizamos alguna que otra rebeli贸n de muros adentro, nos sancionaron por usar una s谩bana 鈥減ropiedad del Estado鈥 para hacer una pancarta con la que secundamos una marcha hasta la c谩rcel convocada por el Conceyu Ciudadanu pola Llibert谩 de los Insumisos Presos. Hicimos un plante en el patio para exigir atenci贸n m茅dica para un preso terminal de sida al que se negaron a excarcelar; recuerdo la mirada azul y rubia de Wiljer, uno de los cabecillas de aquel acto de insubordinaci贸n que no sab铆amos c贸mo iba a acabar, dici茅ndome por las escaleras del m贸dulo dos: Pachu, vamos metenos n鈥檕tru charcu, pero ye un charcu que tenemos que pisar.

Recuerdo tambi茅n un cartel con la imagen de Buenaventura Durruti conmemorando el 60 aniversario de su muerte que decoraba la pared que estaba a la derecha de mi camastro, en aquella celda 62. Y que quit茅 su imagen y todos los dem谩s carteles que ten铆a en las paredes cuando el siniestro subdirector de Seguridad de la c谩rcel impuso la prohibici贸n arbitraria de adornar nuestras celdas. En ese momento no estuve a la altura de mis dos compa帽eros insumisos: Wiljer recibi贸 en la celda al subdirector en calzoncillos y con m煤sica de Negu Gorriak a todo volumen dici茅ndole que 茅l era insumiso y que los insumisos, por definici贸nn, no acatan 贸rdenes. Fernando lo recibi贸 neg谩ndose a retirar de una pared una bandera de Asturies con la estrella independentista y sufri贸 represalias por ello. Cuando a ambos los sancionaron con un mes de suspensi贸n de paseos vespertinos en el patio mand茅 una instancia al subdirector de Seguridad dici茅ndole que los carteles que yo hab铆a retirado de las paredes de mi celda aquel d铆a de finales de marzo 鈥渉an vuelto a aflorar sobre las paredes de mi celda en un extra帽o milagro de la primavera鈥. Me impusieron el mismo castigo que a mis compa帽eros.





La del movimiento insumiso fue una lucha tremenda, estupenda. En el caso de Asturies, la libramos mucha gente. La libraron insumisos como Pin, Carlos, Yiyi, Fermo, Adolfo, To帽o, Chechu, Roberto, Asier, Xabel, David, Xurde, Felipe, Lluismi, Falo, C茅sar鈥 Feministas como Ana, Nuria, Sandra, Noelia鈥 Militantes como Chema, Mar铆a Jes煤s, Paco, Fruti鈥

Del 6 de mayo de 1996 recuerdo tambi茅n que en ese rinc贸n del Cant谩brico, frente a la Comandancia de Marina, ol铆a a mar. Y que esa tarde en que nos encarcelaron a Fernando y a m铆 soplaba por all铆 un viento jodidamente insolente, asquerosamente subverviso: un viento de libertad.

Fuente: https://www.nortes.me/2021/05/06/so…