June 5, 2021

Recuerdo y Dignidad

Desde hace a帽os la asociaci贸n lleva trabajando en el proyecto stolpersteine y el 8 de junio se llevar谩 a cabo la colocaci贸n de los adoquines

Las 22 stolpersteine ser谩n instaladas este 8 de junio en la plaza del Vergel

El martes 8 de junio se llevar谩n a cabo los actos de recuerdo a los 22 sorianos deportados a los campos de concentraci贸n nazis. El reconocimiento se dividir谩 en dos actos, uno matutino que girar谩 en torno a la colocaci贸n de las losetas de la memoria y otro vespertino de homenaje. A las 12 de la ma帽ana, ante familiares, autoridades, alumnos del IES Antonio Machado, miembros de organizaciones como Amical Mauthausen y otros campos y p煤blico en general, se ir谩n colocando por parte de los operarios del almac茅n municipal las stolpersteine mientras se da lectura a los nombres y circunstancias de los sorianos deportados recuperadas gracias a la investigaci贸n en archivos nacionales e internacionales. Por la tarde se ampliar谩 la informaci贸n sobre las v铆ctimas sorianas del nazismo en un recital que facilite la presencia de quienes no puedan disponer de la ma帽ana para participar y que integrar谩 m煤sica y poes铆a.

La colocaci贸n de los memoriales a los deportados ha tenido que irse retrasando debido a la pandemia, habi茅ndose elegido esta fecha, por la menor incidencia del virus y para facilitar la presencia de los alumnos de secundaria. El Ayuntamiento de Soria ha colaborado en los tr谩mites, participa en el acto y financia el homenaje dentro del convenio Soria Ciudad con Memoria firmado con la asociaci贸n memorialista Recuerdo y Dignidad en agosto de 2020. Con esta primera integraci贸n de la memoria hist贸rica reciente en el paisaje urbano, las stolpersteine se convierten en el punto de partida de una ciudad consciente y con el respeto a los derechos humanos presente en su arquitectura. Su presencia llevar谩 a la plaza del Vergel, a ser un lugar de memoria, respeto y reflexi贸n, sum谩ndose al esp铆ritu machadiano que le otorgan las dos esculturas y el instituto de educaci贸n secundaria dedicados al poeta. As铆 el conjunto recorre simb贸licamente las huellas del exilio machadiano, s铆mbolo del de cientos de miles de espa帽oles, y de la deportaci贸n a los campos nazis.

Las stolpersteine son unos peque帽os bloques de cemento de forma c煤bica en los que una de sus caras est谩 cubierta por una fina l谩mina de lat贸n donde se ha grabado una inscripci贸n que recuerda a una v铆ctima del nazionalsocialismo. Stolpersteine en alem谩n, viene a significar piedra o adoqu铆n que hace tropezar. El tropiezo es simb贸lico, emocional, ya que van empotradas en el pavimento en zonas peatonales. Se acostumbran a instalar delante de las 煤ltimas viviendas donde habitaron las v铆ctimas, pero en el caso soriano se agrupar谩n en la plaza mayor de la capital. En la actualidad se han instalado m谩s de 70.000 bloques conmemorativos desde 1996, cuando Gunter comenz贸 su obra. Las Stolpersteine suponen el conjunto monumental m谩s extenso del mundo. Estos s铆mbolos de memoria hechos a mano se extienden por 24 pa铆ses. 23 europeos y Argentina. Y son un icono en grandes ciudades como Berl铆n, que cuenta con m谩s de 8.000 stolpersteine o Hamburgo, que ronda las 5.000.

Los deportados sorianos objeto del homenaje son: Vicente Borjabad Aguacil (Matute de Almaz谩n), Antonio Rodrig谩lvarez Jodra (Utrilla), C谩ndido Cabrerizo Alonso (Alcozar), Ciro Redondo G贸mez (Ta帽ine), Domingo Riaguas Alonso (Alcozar), Emeterio Vesperinas I帽igo (Morales), Jacinto de Miguel Mostajo (Medinaceli), Julio Tom谩s Ortiz (San Esteban de Gormaz), Mart铆n Tello Isla (脫lvega), Miguel Mart铆nez Fraile (Arcos de Jal贸n), Rufino Mart铆nez Aylagas (Cubo de la Sierra), Virginio Mart铆nez Montes (Maga帽a), Agust铆n Garc铆a Ostriz (Maga帽a) V铆ctor Mart铆nez Crespo (Rebollar), Mariano Pastor Garc铆a (Soria), Dami谩n Ga帽谩n Rejas (Fuentecambr贸n), Alberto Mart铆nez Manso (El Burgo de Osma), Emilio Serrano Gim茅nez (脕greda), Balbino Rinc贸n Pe帽alba (San Esteban de Gormaz), Paulino S谩ez Aguilera (San Esteban de Gormaz), Santiago Romero Llorente (El Burgo de Osma) y Agust铆n Gimeno Escallada (Soria)

Participar谩 en la colocaci贸n de la stolpersteine dedicada al soriano de Matute de Almaz谩n

Despu茅s de 3 a帽os de b煤squeda la Asociaci贸n Soriana recuerdo y dignidad ha conseguido localizar a la familia del soriano deportado a Neuengamme Vicente Borjabad Alguacil. La b煤squeda comenz贸 en 2018 gracias al contacto establecido con el investigador Antonio Mu帽oz a ra铆z de su participaci贸n en la duod茅cima Semana de la Memoria Hist贸rica de los Derechos Humanos Giulia Tamayo. Antonio puso en conocimiento de la Asociaci贸n Recuerdo y Dignidad la b煤squeda por parte del Servicio Internacional de B煤squeda (ITS) de Bad Arolsen (Alemania) de los familiares de Vicente para hacerles entrega de los objetos del deportado en el campo de concentraci贸n de Neuengamme. Simult谩neamente integrantes de Cruz roja Soria tambi茅n hab铆an hecho llegar esta b煤squeda a la asociaci贸n soriana. Desde Recuerdo y Dignidad se centraron en su b煤squeda en Almaz谩n y r谩pidamente se extendi贸 a todo el Estado espa帽ol, Francia y Argentina. Cuando la tediosa espera a la respuesta de los archivos fue dando frutos se descubri贸 el segundo apellido del soriano no era Taranc贸n sino Alguacil. Y tras confirmar que no hab铆a tenido descendencia, se continu贸 la b煤squeda de posibles ramas familiares a partir de sus hermanos Justo y Jos茅. Posteriormente tambi茅n se averigu贸 que Vicente hab铆a participado en la resistencia contra la invasi贸n nazi de Francia. C贸mo suele ser habitual, varias personas se implicaron en la b煤squeda. Entre ellas un sevillano tambi茅n apellidado Borjabad que hab铆a tenido la inquietud de contactar con descendientes sorianos, como 茅l, de su mismo apellido y que se ofreci贸 a prestar su ayuda a la asociaci贸n hace aproximadamente un a帽o y medio. Una coincidencia en los apellidos del bisabuelo del colaborador de Sevilla y del padre de Vicente Borjabad Alguacil levant贸 las sospechas. Y tras solicitar los certificados correspondientes se pudo comprobar que el abuelo del voluntario andaluz era primo de Vicente Borjabad. La familia ha sido informada y participar谩 en los actos de homenaje a su t铆o abuelo segundo en Soria el pr贸ximo 8 de junio. Los nuevos familiares, son la l铆nea consangu铆nea m谩s directa encontrada hasta ahora. Ya que Recuerdo y Dignidad ten铆a en Francia localizada a familia de la mujer de Vicente Borjabad, Adela Delforn. Sabiendo que Vicente hab铆a vivido en Barcelona y sabiendo que no hab铆a tenido descendencia, se centr贸 la investigaci贸n en Adela Delforn. Durante la b煤squeda se localiz贸 un 谩rbol geneal贸gico, realizado por Denis Delforn, en el que recog铆a el matrimonio de Vicente y Adela. Este extens铆simo documento no facilitaba ninguna l铆nea que ofreciera la identidad de familiares cercanos. Finalmente se logr贸 contactar con Denis Delforn, franc茅s de origen catal谩n. Diversas conversaciones con 茅l nos ampliaron datos de parte de la fam铆lia Delforn residente en Catalunya pero nada sobre Vicente. Paralelamente tambi茅n se encontr贸 informaci贸n sobre la figura del habilitado de clases pasivas (profesionales expertos en pensiones y prestaciones de Clases Pasivas) que asist铆a a Vicente. Tras 茅l, su hija y despu茅s su nieta hab铆an desempe帽ado esta labor hacia Vicente Alguacil. Esta familia de habilitados, gestionaron las pagas de numerosas personas de la zona fronteriza donde las entre Espa帽a y Francia eran constantes. Aun conservan documentos de Vicente que se tratar谩n de entregar a la familia como recuerdo. Vicente Borjabad Alguacil naci贸 el 28 de octubre de 1888 en Matute de Almaz谩n, perteneciente al municipio de Matamala de Almaz谩n (Soria). Su padre fue Lino Borjabad Taranc贸n, maestro de primera ense帽anza, natural de Barca, provincia de Soria. Su madre, Mar铆a Alguacil Sanz, encargada de las labores del hogar, natural de Cubillejo del Sitio, provincia de Guadalajara. En el registro civil de Matamala no consta que tuviera hermanos pero, al menos, ten铆a dos: Justo y Jos茅. El 17 de febrero de 1912 se le concede la Cruz de Plata al M茅rito Militar con distintivo rojo por participar junto al regimiento de infanter铆a San Fernanado 11 en el combate sostenido en el paso del r铆o Kert y lomas de Tekerim (Melilla-脕frica) el 7 de octubre de 1911. En 1916 ingres贸 en el Cuerpo de Vigilantes de segunda clase del Cuerpo de Vigilancia, para ello se examin贸 en Madrid en junio de 1916. El 12 de noviembre de 1919 se cas贸 con Adela Delforn Subiros (nacida el 25 de febrero de 1888 en Agullana, Girona. Hija de Baldomero y Adelaida) en Santa Mar铆a, La Jonquera. En el enlace no hay testigos de la familia de Vicente. Viv铆an en C/Mayor n掳73. Vicente Borjabad consta como empleado domiciliado en la villa de La Jonquera. En noviembre de 1923 lleg贸 a ser Subcomisario de la Comisar铆a General de Fronteras y Puertos de Barcelona. Con 48 a帽os, en 1936 se convierte en Agente de primera clase del Cuerpo de Investigaci贸n y Vigilancia, jefe de la primera zona de la Comisar铆a General de Fronteras y Puertos. Por lo tanto, en el momento en que se produce el golpe de Estado militar que da comienzo a la Guerra Civil Espa帽ola, Vicente se encontraba en Barcelona y formaba parte de los trabajadores p煤blicos de la II Rep煤blica. De este modo, el 28 de febrero de 1939, reci茅n aprobada la Ley de Responsabilidades Pol铆ticas, por orden ministerial se decide depurar a los funcionarios p煤blicos y se ordena la baja definitiva del cuerpo de Investigaci贸n y Vigilancia del agente de primera Vicente Borjabad Alguacil. El 15 de julio de 1944 ingres贸 en la prisi贸n de Compi茅gne (Francia) y tres d铆as m谩s tarde fue deportado a Neuengamme (Alemania) con n煤mero de primera matr铆cula 36694. El 29 de abril de 1945 fue liberado de Sandbostel (Alemania). Participaba como empleado de corcho supuestamente en Francia dentro de los CTE (Compa帽铆as de Trabajadores extranjeros). Su direcci贸n en el momento de la detenci贸n estaba en Le Boulou el 9 de junio de1944 en los Pirineos Orientales. Estuvo internado en Perpignan y Compi猫gne de donde fue deportado el 15 de mayo de 1944 hacia Neunegamme donde lleg贸 el 18 de julio de1944. El 18 de noviembre de 1950 se le declara jubilado por haber cumplido la edad reglamentaria a pesar de haber estado separado del Cuerpo de Vigilancia desde 1939, como se recoge textualmente en el Bolet铆n Oficial del Estado. Francia le considera parte de la resistencia contra los nazis. Vicente Borjabad Alguacil falleci贸 en La Jonquera el 17 de septiembre de 1957, resid铆a en C/Jos茅 Antonio 77 y consta como polic铆a jubilado, sin hijos. Su esposa falleci贸 en el mismo municipio el 18 de septiembre de 1978, resid铆a en la calle Mayor 101.