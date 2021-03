–

El f煤tbol y las barras se han construido como espacios cuyo centro es la masculinidad hegem贸nica; como consecuencia se ha relegado a un segundo plano otras identidades o expresiones de g茅nero como la femenina, situ谩ndolas en contextos de violencia machista al interior de estos espacios deportivos. Manuela Arango, integrante de la barra Sororidad Roja del Deportivo Independiente Medell铆n -DIM-, habl贸 con Colombia Informa sobre esta situaci贸n. Por Colombia Informa



Colombia Informa: 驴C贸mo ha sido su experiencia en las barras del DIM?

Manuela Arango: Mi experiencia ha sido muy nueva porque llevamos apenas como un a帽o y tres meses de la conformaci贸n. Desde el principio estuve con el ideal de posicionar temas de g茅nero alrededor del f煤tbol y porque siempre hab铆a sido muy hincha del Medell铆n y no hab铆a encontrado como un nicho en el cual poderme sentir acogida con esta pasi贸n, sobre todo porque estos espacios suelen ser de hombres.

Al ser una barra tan nueva han sido dif铆ciles ciertos encuentros, sobre todo por el a帽o de pandemia; sin embargo, nos hemos mantenido y hemos estado construyendo espacios a la luz de fortalecernos nosotras en los temas de g茅nero y el entendimiento del f煤tbol colombiano.

C.I: 驴Qu茅 lugar ocupan las mujeres en las barras del f煤tbol?

M.A: Es un lugar dif铆cil. Las mujeres que se conocen en barras amplias, mixtas, que no tienen ninguna posici贸n pol铆tica feminista, sufren d铆a a d铆a violencias basadas en g茅nero que van desde la invisibilizaci贸n hasta ser reconocida solo como la novia del man, la amiga del man, la compa帽era del man; pero nunca como un papel determinante o protag贸nico de las barras.

Tambi茅n se les asignan tareas que son de secretar铆a, de relator铆a, de no estar en las decisiones, sino m谩s bien acompa帽ar, ni se les reconoce la fuerza que tienen dentro del estadio. Te pongo un ejemplo: a las mujeres no las dejan cargar trapos, ni hacer actos ni nada de eso. D铆a a d铆a los estadios se llenan mucho m谩s de mujeres; pero digamos que dentro de las barras como organizaci贸n o comunidades organizadas, siguen habiendo unos roles y unos estereotipos de g茅nero bastante importantes.

C.I: 驴C贸mo ve la sociedad y los hombres de las barras a las mujeres que asisten a estos espacios?

M.A: Desde lo externo se cree que las mujeres que les gusta el f煤tbol son marimachas como suelen decirlo, y desde el interior de estos espacios se las ve como que no tienen la suficiente fuerza, entonces como que hay una ambivalencia ah铆 que sigue oprimiendo e invisibilizando lo que pueden aportar las mujeres en las barras. Siguen haciendo, principalmente labores muy log铆sticas, de cuidado tambi茅n, sobre todo porque cuidan que no haya peleas, cuidan las relaciones, cuidan a los hombres; mientras que en la sociedad es una irrupci贸n, como que no concuerda que mujeres y f煤tbol est茅n relacionados.

C.I: 驴Sororidad Roja ha sufrido el machismo al interior de las barras de f煤tbol?

M.A: Claro que s铆, como somos una barra feminista entonces de una nos excluyen. Por ejemplo, con otras barras hemos tenido problemas cuando intentamos hacer hincapi茅 en que se utilice el lenguaje incluyente de todos y todas, o todes.

El a帽o pasado sufrimos como barra una amenaza por estar en contra de la decisi贸n del Deportivo Independiente Medell铆n de tener a 鈥淓l Bolillo鈥 G贸mez como director t茅cnico del equipo; nos dijeron que nos qued谩ramos calladas, que no sab铆amos nada de f煤tbol. Lo que demuestra es la participaci贸n de las mujeres en el f煤tbol los incomoda, que saben que nosotras estamos no solamente para ir a cantar y gritar los goles, sino tambi茅n para demostrar que el f煤tbol tiene mucho m谩s potencial que eso, y que adem谩s deber铆a tener una perspectiva feminista.

C.I: 驴Cu谩l es el lugar que deber铆a ocupar el feminismo en barras de f煤tbol?

M.A.: El f煤tbol tiene la capacidad de encuentro como no lo tiene ning煤n otro deporte, o ning煤n otro escenario. Tiene la capacidad de desbordar pasiones e incluso pues los hombres se permiten desbordar pasiones ah铆 como no lo hacen en otros lugares: llorar, gritar, amar, abrazar; eso es un potencial muy importante en t茅rminos pol铆ticos porque demuestra que el encuentro permite crear lazos y esos lazos desde el feminismo hay que explotarlos para que sean diferentes, para que se impulse una comunidad diferente, una manera de hacer con el otro diferente.

El feminismo tiene cabida sobre todo entendiendo que feminizar el f煤tbol no es solamente que haya una liga femenina, sino que las mujeres se reconozcan en un espacio que les permite el encuentro y la organizaci贸n a partir de emociones muy fuertes.

C.I: 驴C贸mo posicionar el feminismo dentro de las barras?

M.A: A partir de peque帽as acciones que vamos d铆a a d铆a denunciando, exponiendo, visibilizando, y debatiendo con los dem谩s. Obviamente es muy necesario el di谩logo, obviamente es muy necesario comprender tambi茅n la posici贸n del hombre, porque hay una apuesta tambi茅n de nuevas masculinidades que debe ser vista en el f煤tbol. Es en ese di谩logo y no con amenazas, como nos ha tocado.

C.I: 驴Cu谩les ser铆an los puntos claves para transformar el barrismo hacia una apuesta m谩s acorde a lo que ustedes se proyectan?

M.A: Colombia es uno de los pocos pa铆ses de Suram茅rica en el cual los equipos de f煤tbol son empresas y no clubes. En otros pa铆ses existen asociados que hacen parte de la sociedad civil y que pueden proponer y hacer del f煤tbol algo mucho m谩s comunitario; aqu铆 no, entonces creo que esa es otra de las apuestas que desde el barrismo tendr铆a que reestructurarse: pensar hasta d贸nde va nuestra acci贸n, si solamente es de alentar o denunciar.

Por otro lado est谩 el machismo; el f煤tbol se ha reconocido como un territorio de hombres y eso ha permitido que ese nicho que han creado lo vean amenazado a toda hora por la figura l铆der, o determinante de una mujer.

C.I: 驴C贸mo llevar al barrismo a apoyar al f煤tbol femenino?

M.A.: Eso es una cosa dif铆cil porque no solamente es que las barras decidan ir hacia all谩, sino pensar en c贸mo las personas que organizan el f煤tbol en Colombia, promuevan este f煤tbol. El f煤tbol femenino es concebido desde un lugar muy familiar; los partidos se ven los domingos, en estadios peque帽os y eso no promueve un desborde de pasiones, como s铆 lo permite la liga masculina.

Nosotras como barristas feministas nos reconocemos ante todo hinchas del Medell铆n femenino, antes incluso que de la liga masculina, as铆 veamos los partidos y as铆 vayamos a alentarlos. Creo que ah铆 est谩 la apuesta, en saber c贸mo se promociona y en identificar c贸mo llegar a las barras.

Cada vez tienen que haber m谩s colectivos de mujeres que acompa帽en estos procesos, pero sobre todo cada vez es m谩s necesario demostrar que el f煤tbol femenino tambi茅n puede convocar otras pasiones.