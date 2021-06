–

De parte de Nosaltres June 8, 2021 75 puntos de vista

Filosofia pol铆tica radical per al segle XXI. De com el vitalisme deleuzi脿 i el joc situacionista s鈥檋ibriden amb l鈥檃cci贸 directa i la comuna habitada a la recerca d鈥檜na revoluci贸 efectiva.

Pens脿vem que el col路lapse del m贸n tal com el coneixem arribaria amb el pic del petroli, les guerres pels recursos i el declivi inevitable del capitalisme. Per貌 el que avui est脿 posant en escac la nostra civilitzaci贸 i accelerant aquest proc茅s 茅s un virus, una pand猫mia inesperada amb conseq眉猫ncies imprevisibles a llarg termini. En el moment que escrivim aquestes ratlles, vivim una caiguda abrupta i hist貌rica de l鈥檈conomia real i un desplegament de t猫cniques de control i disciplin脿ries cada cop m茅s dures.

I enmig de tot aix貌, sempre la mateixa pregunta: qu猫 feim?

Trobem que recuperar Tiqqun ens ajuda. L鈥檃ny 2003 va apar猫ixer un text an貌nim, Appel 鈥Crida鈥, en la seva l铆nia de pensament. S鈥檋i plantejava una estrat猫gia amb vista a una revoluci贸 efectiva i s鈥檃dre莽aven als amics que volguessin engrescar-s鈥檋i. Quasi vint anys despr茅s, la 鈥crida鈥 ens interpel路la m茅s que mai: veiem que 茅s el moment de cercar c貌mplices per tal de poder-nos organitzar i generar aix铆 una for莽a sensible que permeti desertar i crear m贸n en comunitat.

脡s un text on ja es constata que vivim un gran desastre enmig d鈥檜na par脿lisi generalitzada. Per a anomenar el desastre Tiqqun usa el terme desert. Descriuen amb ell el progressiu despoblament del m贸n; i 茅s que de fet, ens hem acostumat a viure com si no estigu茅ssim en el m贸n.

Altres han intentat abans anomenar el desert, amb termes que no perden vig猫ncia: l鈥Espectacle de Debord, el Biopoder de Foucault, l鈥Imperi de Hardt i Negri. Tiqqun amplifica aquests conceptes: l鈥橢spectacle no fa refer猫ncia al paper dels mass media i prou, sin贸 que ens parla del narcisisme d鈥檜n jo que 茅s buit i que nom茅s viu en la mesura que 茅s reconegut en les xarxes socials. El Biopoder no es limita a la intervenci贸 de l鈥檈stat i el capital damunt els nostres cossos (seguretat social, estat del benestar, farmac猫utiques鈥), sin贸 que posa de relleu el triomf del culte al cos, tractat com un objecte enmig d鈥檜na estranyesa f铆sica creixent. L鈥橧mperi no sols descriu la xarxa de governs, multinacionals, tecn貌crates i entitats financeres. L鈥檌mperi agafa especial for莽a justament all脿 on 芦no passa res禄, on tot 芦funciona normalment禄. On regna l鈥hostilitat, l鈥檃bs猫ncia de situaci贸. I 茅s que la metr貌poli contempor脿nia 茅s un continu deambular de cossos que no es miren, interaccions amb m脿quines que ens anul路len, smartphones arreu. Individus sense lligams, totalment dependents del mercat, que van aguantant, desposse茂ts de qualsevol m贸n aut貌nom. Blooms: 茅s aix铆 com Tiqqun els ha anomenats.

En un context com aquest, ara accentuat per la situaci贸 d鈥檈xcepci贸 del Covid, l鈥Appel segueix vigent. Just a les ant铆podes de les ideologies i les identitats, fa una proposta estrat猫gica basada en all貌 que 芦ens va b茅禄 a cada moment. Sense lligadures morals de cap tipus, simplement adoptarem tot all貌 que ens ajudi a augmentar la nostra pot猫ncia i lluitarem contra all貌 que li posi traves. No hi ha difer猫ncia entre pol铆tica i oikonomia, no hi ha idees te貌riques per una banda i gesti贸 del dia a dia per l鈥檃ltra. El que es pret茅n 茅s constituir-se com a for莽a, en un encontre de formes-de-vida. La nostra for莽a 茅s l鈥檈sdevenir, la creativitat per tal de formar una estrat猫gia amb tot tipus de recursos que ens funcionin aqu铆 i ara. Aquesta estrat猫gia fuig de la t铆pica disjuntiva entre ofensiva i construcci贸, que 茅s una fal路l脿cia. No hem de triar entre atacar (sabotatge, vaga salvatge鈥) o bastir defenses (cooperatives, menjadors comunitaris, xarxes de suport mutu鈥); les dues accions es complementen i es necessiten m煤tuament.

Per tot aix貌, esdev茅 crucial que ens organitzem. En una situaci贸 de guerra civil mundial entre formes-de-vida incompatibles (enemics) 茅s crucial cercar encontres amb formes-de-vida que ens permetin generar comunitat (amics). Organitzar-se 茅s fer que passin coses; provocar aliances i establir vincles que generin situaci贸, que facin que quan ens llevem al mat铆 el dia sigui tangible, real. Es tracta de generar un nosaltres, reconeixe鈥檔s com a amics i compartir una posici贸.

Per tant, 芦organitzar-nos禄 no t茅 res a veure amb el fet de crear una 芦organitzaci贸禄. De fet, Tiqqun, se separa expl铆citament de l鈥檈squerra. Una esquerra que, amb les seves 芦organitzacions禄 estructurades, intenta oposar-se al capitalisme per貌 no fa m茅s que administrar el desastre. Tiqqun cerca crear una vida pol铆tica en qu猫 els vincles, les maneres, els espais i els temps esdevenen en funci贸 de la situaci贸, de les persones, del moment. Organitzar-nos vol dir just aix貌: prendre partit des de la situaci贸, en el seu si.

Des d鈥檃questa posici贸 orientada cap a la vida, organitzar-nos implica necess脿riament constituir-nos en 芦for莽a material aut貌noma禄. Aix貌 vol dir generar i tenir el control dels propis recursos vitals (aliment, energia, medicina, habitatge鈥), posar en com煤 tots els mitjans efectius dels quals disposem. Tiqqun en diu 芦crear m贸n禄, sortir del proc茅s de valoritzaci贸 capitalista.

Podem concloure que la pol铆tica cl脿ssica, la de les organitzacions, fa abstracci贸 dels cossos de cadascun de nosaltres. 脡s l鈥檈scenificaci贸 de negociacions i reivindicacions entre individus que no tenen un m贸n sensible; perqu猫 se separa fam铆lia, empresa, temps lliure鈥 com tot d鈥aspectes 芦no pol铆tics禄 que es gestionen en l鈥檈sfera de l鈥檈conomia. L鈥橧mperi ha aconseguit aix铆 una doble escissi贸: entre pol铆tica i economia; i entre l鈥檈sfera privada (en qu猫 puc pensar el que vulgui) i la p煤blica (en qu猫 he d鈥檕beir). En canvi, la pol铆tica tiqquniana, la d鈥檕rganitzar-se, 茅s creaci贸 d鈥檜n m贸n sensible nostre. Parlam de generar comunitat on no operi el liberalisme existencial del 芦cadasc煤 fa la seva vida禄. Fer comunitat 茅s tornar a unir grups de persones amb els seus medis d鈥檈xist猫ncia i els sabers associats. Refer relacions on no operi la mercantilitzaci贸. 驴Qui no ha pensat mai viure aix铆?

Tiqqun situa el punt de no retorn, la sortida del desert en la intensitat del lla莽 que cadasc煤 pugui establir entre qu猫 viu i qu猫 pensa. La lectura de Tiqqun ens fa pensar; ara 茅s el moment de trobar com trencar files.



Glossari



Nosaltres. Una posici贸 compartida per un conjunt de formes-de-vida. No constitueix cap grup delimitat, sin贸 que inclou a qui se senti interpel路lat pel fet de coincidir amb certa posici贸. Aix铆 茅s com entenem el nosaltres que dona nom a aquest peri貌dic. Forma de vida. Unitat humana fonamental, all貌 que afecta a cada cos, la seva polaritzaci贸 铆ntima. Una forma de vida 茅s capa莽 de convertir-se en for莽a seguint la l铆nia d鈥檌ncrement de la seva pot猫ncia que es presenta en cada situaci贸. Bloom. Forma de vida crepuscular dels subjectes an貌nims contemporanis: singularitats qualssevol, buides, que poden sucumbir al nihilisme passiu de la nostra 猫poca, per貌 que alhora tenen el potencial d鈥檈star disposades a tot. Guerra civil. Situaci贸 en qu猫 ens trobem immersos de manera permanent, en la qual entren en joc les diferents formes-de-vida, ja sigui amb aliances (amics) o amb enfrontaments (enemics). L鈥檈stat modern 茅s l鈥檌ntent (fallit) de pacificar la guerra civil. Amic / enemic. Nocions eticopol铆tiques: amic 茅s aquell a qui m鈥檜neix una elecci贸; una posici贸 tal que quan augmenta la seva pot猫ncia, la meva tamb茅 ho fa. Enemic, sim猫tricament, 茅s aquell a qui m鈥檜neix una desavinen莽a tal que quan la seva pot猫ncia augmenta, la meva es debilita. Hostis / hostilitat. L鈥檋ostis 茅s la no-relaci贸; all貌 que no pot ser conegut singularment (ja que si ho fos, tornaria amic o enemic). Per extensi贸, l鈥檋ostilitat 茅s l鈥esfera de no-relacions del r猫gim imperial, en la qual sent que no puc desplegar la meva pot猫ncia per貌 tampoc no hi reconec cap enemic concret. Comunitat. Experi猫ncia que es dona quan en un mateix lloc i moment, dos o m茅s cossos es veuen afectats per la mateixa forma-de-vida, es troben. La comunitat em posa en contacte amb la meva pr貌pia pot猫ncia.

Registre d鈥檜na pres猫ncia:

1999. Apareix el primer n煤mero (autoeditat) de la revista Tiqqun, a l鈥檈ntorn de l鈥橝ssemblea General del campus de Jussieu, a Paris. Obren un local al carrer Saint-Abroise, n煤mero 18, lloc de reuni贸 de grups del moviment estudiantil i seu de la redacci贸. Els articles, d鈥檜n comprom铆s pol铆tic radical, tenen un estil po猫tic amb influ猫ncies del Situacionisme. Amb ells s鈥檕bre una l铆nia filos貌fica que influir脿 en els moviments okupa i aut貌nom.

2000. De l鈥檌nterior de Tiqqun sorgeix el primer projecte d鈥檈scriure una 芦crida禄 signada pel Comit茅 Invisible. De totes maneres, hauran de passar set anys abans que la primera publicaci贸 del CI vegi la llum.

2001. Apareix el segon n煤mero de Tiqqun. Amb aquest nom es publicaran llibres confegits a partir de textos extrets de les revistes. Tamb茅 s鈥檜sar脿 芦els tiqqunians禄 per a designar la gent que comparteix uns plantejaments que comencen a tenir gran acceptaci贸 en l鈥檈ntorn filos貌fic radical. Mentrestant, es mant茅 el local de Saint-Ambroise, on destaca una rica biblioteca amb una fotocopiadora gratu茂ta que treu fum. El soterrani est脿 habilitat a l鈥檈fecte d鈥allotjar 芦amics禄 visitants.

2001. Alguns de Tiqqun s贸n a les manifestacions contra la cimera del G8 a G猫nova. Afronten els carabinieri; els llancen llambordes i c貌ctels Molotov.

2003. S鈥檈scriu l鈥Appel, un text an貌nim que tendr脿 un fort impacte. Aquest 茅s un moment en qu猫 els textos de Tiqqun s鈥檈scampen i es difonen dins el moviment aut貌nom franc猫s. D鈥檃qu铆 sorgeixen diverses experi猫ncies de comuna.

2005. L鈥檈sperit de Tiqqun s鈥檈st茅n cap a la regi贸 del Limousin, entorn del poble de Tarnac, al Mass铆s Central franc猫s. Una part dels fundadors de la revista comen莽a una experi猫ncia autogestionada que gravita al voltant de la granja Le Goutailloux i d鈥una botiga de queviures associativa.

2006, mar莽. Gent de Tiqqun participa en l鈥檕cupaci贸 de la Sorbona i de l鈥橢scola d鈥橝lts Estudis en Ci猫ncies Socials, on tenen lloc forts enfrontaments amb la policia, que en surt malparada.

2006. Un resquill de Tiqqun s鈥檌nstal.la definitivament a Tarnac, per tal de fer realitat l鈥檕bjectiu que va fer n茅ixer la revista: 芦Recrear les condicions d鈥檜na altra comunitat.禄. La biblioteca de Saint-Ambroise es va traslladant cap a la comuna i al local es convida una antiga membre d鈥Action Directe (grup armat aut貌nom dels anys 鈥80), que munta una llibreria anarquista fins al tancament definitiu de l鈥檈spai, el 2008.

2007. Publiquen La insurrecci贸 vinent, recentment tradu茂t al catal脿 pel fogar de traducci贸 脿vol fembra. Aquest 茅s el primer llibre signat pel Comit猫 Invisible. Podr铆em dir que el Comit猫 Invisible, com a punt d鈥檈nunciaci贸, 茅s la cara exot猫rica d鈥檃ll貌 de qu猫 Tiqqun 茅s la cara esot猫rica. Posteriorment, publicaran dos llibres m茅s: 脌 nos amis (2014) i Maintenant (2017).

2008. Detenen nou persones de 芦la comuna de Tarnac禄 acusades d鈥檃ssociaci贸 criminal amb objectius terroristes en relaci贸 a uns sabotatges a les l铆nies del tren d鈥檃lta velocitat franceses. Els imputen tamb茅 per haver escrit La insurrecci贸 vinent.

2011. En el marc d鈥檜na trobada coneguda amb el nom de El gir anarquista, un dels acusats de l鈥櫬玜ffaire de Tarnac禄 fa una confer猫ncia a la universitat New School, a Nova York. Tal vegada sigui la primera vegada que els pogueren veure p煤blicament.

2015. El darrer element de Tiqqun abandona Tarnac.

2016. Les idees i pr脿ctiques de Tiqqun i del CI assoleixen un punt de quasi鈥hegemonia dins el moviment contra la Loi Travail. Aquest fet no va ser mai cercat d鈥檜na manera deliberada. Justament permet fer-nos una idea de la pot猫ncia que aquestes din脿miques tenen a l鈥檋ora de crear fen貌mens emergents.

2012-2018: Uns quants tiqqunians participen en el moviment zadista que viu i lluita a la ZAD (Zone 脌 Defendre) de Notre-Dame des Landes (Nantes) contra la construcci贸 d鈥檜n aeroport. Participen en tots els disturbis.

2020. Hom treballa en el confegiment del tercer n煤mero de la revista Tiqqun.