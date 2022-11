–

De parte de ANRed November 30, 2022 217 puntos de vista

#ANRedMundial | El s谩bado 26 de noviembre la selecci贸n argentina jug贸 su segundo partido y con goles de Lionel Messi y Enzo Fern谩ndez gan贸 2 a 0 a M茅xico, con un buen juego en el segundo tiempo que quer铆amos ver en el Mundial Qatar 2022. Y ahora nos volvimos a ilusionar. Vivimos y vibramos con ese partido junto a integrantes de la Asamblea socioambiental SOS Humedales Escobar, con quienes charlamos acerca de las problem谩ticas ambientales de la zona y c贸mo activan en consecuencia. Por Ernestina Arias.

En Escobar, al norte del conurbano bonaerense, palpitamos el partido contra M茅xico con toda la ilusi贸n de que el buen juego aparezca. Gritamos el golazo de Messi y desbordamos ya con el golazo de la joven promesa Enzo Fern谩ndez. El resultado final del partido nos mantiene expectantes hasta el final de la fase de grupos, en un torneo donde los favoritos tuvieron rendimientos dispares y las sorpresas, a esta altura no son sorpresas, sino ni m谩s ni menos que el corolario de tantos a帽os de preparaci贸n.

Con la misma ilusi贸n, pero puesta en objetivos locales, tambi茅n viven con esa fuerza en la lucha permanente les integrantes de la asamblea socio ambiental SOS Humedales Escobar, quienes afirman que es posible lograr un ambiente sano, es posible lograr la unidad entre varios sectores para obtener una Ley de Humedales acorde a las necesidades de los ecosistemas a proteger, es posible salir a las calles a exigir que merecemos vivir dignamente libres de contaminaci贸n. Muchos de estos objetivos en diversas oportunidades se han podido concretar y en charla con Pablo, integrante de SOS Humedales Escobar, conversamos sobre esos aspectos.

鈥 驴C贸mo y cu谩ndo dio comienzo la Asamblea socioambiental SOS Humedales Escobar?

鈥 Es una asamblea que se form贸 en el a帽o 2020, contexto pand茅mico, cuando coincidi贸 la implementaci贸n de las restricciones para la circulaci贸n y la manifestaci贸n p煤blica, con un recrudecimiento del extractivismo en varios territorios lo que motiv贸 a la conformaci贸n de muchas redes, primero a trav茅s de medios de comunicaci贸n, de los grupos de WhatsApp, de mails y dem谩s y que luego se materializ贸 en la conformaci贸n de diversos grupos de inter茅s por la cuesti贸n socio ambiental, que habi茅ndose encontrado durante la pandemia justamente por los grupos de WhatsApp decidieron armar espacios de articulaci贸n territoriales para visibilizar y luchar por la cuesti贸n socio ambiental en sus respectivos territorios.

En ese contexto fue que en la primavera del 2020 se conform贸 esta asamblea, con una primera reuni贸n importante en Ingeniero Maschwitz y a partir de all铆 empez贸 a trabajar en forma regular, encontr谩ndose con regularidad debatiendo los diversos temas de la problem谩tica socio ambiental en el territorio, no solo en Escobar, sino tambi茅n articulada con otras asambleas de los partidos vecinos, Tigre, Pilar, Campana.

鈥 驴C贸mo funciona la asamblea?

鈥 La forma de acci贸n de la asamblea tiene que ver con una organizaci贸n totalmente horizontal, absolutamente des jer谩rquica, en donde se deciden todas las acciones y todos los debates en forma totalmente democr谩tica, en eso tiene diferencias con una ONG o una Asociaci贸n Civil , donde existe una comisi贸n directiva y existe una estructura de toma de decisiones. Las asambleas socio ambientales son organizaciones cuyo filosof铆a tiene que ver con la horizontalidad y con la democracia en el sentido m谩s profundo del termino en la generaci贸n de consensos sobre esa discusi贸n democr谩ticas de las problem谩ticas y la acci贸n en base a esos mismos consensos

En Argentina existen actualmente, probablemente, miles de asambleas ambientales, es curiosamente un 谩mbito donde no se han hecho muchas investigaciones a pesar la importancia que tiene las asambleas socio ambientales que es muy visible incluso en la difusi贸n en los grandes medios de prensa, en donde vemos permanentemente los conflictos que se generan alrededor de las cuestiones socio ambientales en territorios como en los pueblos fumigados, en la zona de la pampa h煤meda hasta los problemas vinculados a los conflictos extractivos en la cordillera en Catamarca, en Jujuy, en Chubut, en Mendoza. Algunos casos son muy conocidos como la Asamblea El Algarrobo de Andalgal谩, Catamarca, que ya tiene una larga trayectoria de lucha o la Asambleas No a la Mina en Esquel. Pero en cada pueblo, en cada peque帽a localidad, en cada territorio existen asambleas socio ambientales y hoy podemos decir que sin lugar a dudas debe haber miles de asambleas repartidas a lo largo y ancho del pa铆s que est谩n en cada territorio peleando por una causa com煤n, que es el derecho a un ambiente sano y el derecho a desenvolver la vida humana y no humana en un ambiente sano.

鈥 驴Cu谩les son las problem谩ticas de Escobar?

鈥 En particular la asamblea de Escobar, a la cual estamos permanentemente invitando a toda la comunidad local a sumarse a aportar, en la discusi贸n, en la mirada, el diagnostico, en la acci贸n, en particular esta asamblea dec铆a, tiene foco en algunas problem谩ticas que son muy distintivas del distrito, en general del cord贸n periurbano de la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con la conservaci贸n de los espacios del productivo de alimentos. Es decir los periurbanos reproductores de alimentos que en el partido de Escobar se est谩n perdiendo a pasos agigantados por la presi贸n del negocio inmobiliario, esta misma presi贸n del negocio inmobiliario hace est谩 ejerciendo un avance sobre los ecosistemas de humedales que ocupan la mitad del partido de Escobar, que es una segunda l铆nea de acci贸n prioritaria que el mismo nombre de la asamblea esta puesta preocupaci贸n SOS Humedales

Tambi茅n la existencia de basurales a cielo abierto, que proliferan a lo ancho y largo de todo el distrito, a pesar de que se niega el problema desde el Estado, y es un problema que debe abordarse con urgencia por las graves consecuencias que tiene sobre no solamente las personas que habitan cerca de estos basurales, generalmente barrios carenciados, no es casualidad que esas zonas de sacrificio se instalen justamente al lado de barrios carenciados como pasa en el barrio de Amancay en Maquinista Savio, que est谩 rodeada de dos enormes basurales y adem谩s de una planta de tratamiento de residuos cloacales provenientes de camiones atmosf茅ricos genera graves impactos sobre el arroyo Pinazo que bordea estos barrios y que hace realmente la vida muy dif铆cil para la comunidad all铆 afincada.

Entonces b谩sicamente, ese es el perfil de las problem谩ticas principales que estamos abordando y bueno invitamos a todos a todas a todes quienes se encuentren preocupades por estas problem谩ticas m谩s all谩 de su orientaci贸n partidaria, nuestra asamblea es una asamblea que obviamente ejerce un rol pol铆tico porque la pol铆tica es justamente la voluntad de intervenir ante las decisiones sobre lo com煤n lo colectivo. En ese sentido, la acci贸n de la asamblea es una acci贸n pol铆tica pero no existen ni v铆nculos ni lineamiento derivados de relaci贸n con ning煤n partido pol铆tico, con lo cual sumamos a todes quienes comparten estas preocupaciones a que vengan a nuestras reuniones asambleas acciones. P ueden encontrarnos en las redes en facebook y en instagram.

La invitaci贸n est谩 hecha, les integrantes de la Asamblea convocan a reuniones en el distrito, a sumarse y su accionar se puede ver y compartir en las redes sociales.

Contactos en redes sociales: