De parte de Nodo50 March 31, 2021 158 puntos de vista

鈥淓l comportament agressiu, degradant i vexatori dels sis agents policials contra el detingut ha de qualificar-se com un presumpte delicte contra la integritat moral sigui per acci贸 o per omissi贸 per permetre alguns d鈥檈lls que els altres companys executessin les accions descrites contra Wubi鈥. Aix铆 de taxatiu s鈥檈xpressa el magistrat del jutjat d鈥檌nstrucci贸 n煤mero 5 de Manresa en la seva interlocut貌ria del 9 de mar莽, amb la qual mant茅 la imputaci贸 pels delictes contra la integritat moral i lesions als sis membres de l鈥櫭rea de Recursos Operatius (ARRO) del cos de Mossos d鈥橢squadra que haurien agredit, vexat i amena莽at el jove de vint anys. Tanmateix, la interlocut貌ria de procediment abreujat ha estat recorreguda per la defensa dels policies a l鈥橝udi猫ncia de Barcelona, a qui han demanat de nou l鈥檃rxivament de la causa al路legant que 鈥渟鈥檈st脿 portant a la banqueta dels acusats, amb tot el que aix貌 comporta, a sis persones pel mer fet que 鈥榩assaven per all铆鈥欌.

L鈥檃cusaci贸 tamb茅 demana el pagament d鈥檜na responsabilitat civil solid脿ria de 260 euros per les lesions i de 30.000 euros pels danys morals causats a la v铆ctima

Amb aquest moviment del jutge queda tancada la fase d鈥檌nstrucci贸 del cas, es confirma que aquest anir脿 a judici i nom茅s queda pendent que l鈥檃cusaci贸 i la fiscalia presentin els seus respectius escrits d鈥檃cusaci贸 per poder reclamar l鈥檈scrit de la defensa i sol路licitar l鈥檕bertura de judici oral. En aquest sentit, SOS Racisme Catalunya 鈥搎ue exerceix l鈥檃cusaci贸 particular en representaci贸 de la v铆ctima鈥 ja ha fet els deures i demana en el seu escrit que els sis agents seguin a la banqueta dels acusats com a autors d鈥檜n delicte de tortures, pel qual sol路licita una condemna de sis anys de pres贸 per a cadascun d鈥檈lls, aix铆 com la seva inhabilitaci贸 absoluta durant un per铆ode de dotze anys.

A m茅s a m茅s, l鈥檈ntitat antiracista tamb茅 acusa tres dels agents per un delicte lleu de lesions, pel qual demanen tres mesos de multa a ra贸 de trenta euros diaris, i els demanen el pagament d鈥檜na responsabilitat civil solid脿ria de 260 euros per les lesions i de 30.000 euros pels danys morals causats a Wubi, cinc mil per cada agent. Tot aix貌, en un judici en el qual, al seu entendre, s鈥檋auria de tenir en compte el fet d鈥檋aver com猫s els delictes per motius racistes i xen貌fobs, aix铆 com exercint ab煤s de superioritat, tots dos preceptes recollits al codi penal com a agreujants de les penes imposades en cas de condemna.

Certament, els sis mossos no ho tindran f脿cil per sortir indemnes d鈥檃quest procediment penal, ja que el passat 15 de juny la Directa i Catalunya R脿dio van publicar l鈥櫭爑dio de l鈥檈pisodi que la mateixa v铆ctima va poder enregistrar, on se senten els insults, les amenaces, les vexacions i les agressions que els agents infligeixen sobre el jove. El mateix jutge d鈥檌nstrucci贸 ho reconeix quan afirma 鈥減resumptament, se鈥檒 va humiliar i agredir tirant-lo a terra, amb escopinades, puntades de peu i cops al cap鈥, mentre en paral路lel 鈥渆s proferia pels agents policials expressions injurioses o amena莽adores tals com: t鈥檃rrenco el cap, ets un mico, negre de merda鈥, etc. totes elles perfectament audibles a l鈥檈nregistrament, que 茅s la prova principal aportada a la causa despr茅s que un p猫rit independent i qualificat hagi certificat la seva autenticitat.

Els agents imputats i alguns dels seus superiors han intentat obstaculitzar la investigaci贸 judicial i han fomentat l鈥檈ncobriment dels fets

L鈥檃cusaci贸 de Wubi tamb茅 compta amb un informe m猫dic elaborat la matinada posterior als fets per una facultativa del centre hospitalari Sant Joan de D茅u de Manresa, on consten les contusions i lesions que va patir i se certifica que va requerir quatre dies per guarir-les. Tanmateix, SOS Racisme critica que el noi va estar detingut durant hores sense rebre cap mena d鈥檃ssist猫ncia m猫dica i que quan finalment la va rebre va ser en pres猫ncia dels agents, el que defineixen com un 鈥渁cte clarament intimidatori i irregular, especialment despr茅s dels fets ocorreguts鈥.

El jutge instructor considera que els presumptes fets delictius es van executar per 鈥渁lgun o alguns dels sis agents policials intervinents, sense que consti acreditat que la resta d鈥檃gents reprovessin aquest comportament, interrompessin o tractaren d鈥檃turar d鈥檃lguna forma la il路l铆cita acci贸 dels seus companys鈥. Per aquest motiu, SOS Racisme creu que estem davant d鈥檜n delicte de tortures que implica conjuntament tant els perpetradors com els encobridors, perqu猫 segons consta al seu escrit d鈥檃cusaci贸 鈥渆ls imputats no nom茅s no van salvaguardar la integritat f铆sica i moral del denunciant enfront dels abusos, com els obligarien les seves funcions, sin贸 que van contribuir de forma activa en les agressions, insults i vexacions [a Wubi] deixant-lo totalment desemparat鈥.

Aquest corporativisme s鈥檋a perpetuat durant tota la fase d鈥檌nstrucci贸, quan els agents imputats i alguns dels seus superiors han intentat obstaculitzar el correcte desenvolupament de la investigaci贸 judicial i han fomentat l鈥檈ncobriment dels fets, tal com han denunciat reiteradament des de SOS Racisme. En un primer moment, els sis agents imputats es van negar a identificar les seves veus davant del jutjat; posteriorment, els seus superiors van optar per la mateixa estrat猫gia, tot i que finalment dos sergents i un sotsinpector van rectificar i van aportar la informaci贸 requerida. Finalment, els sis agents van demanar fer la roda de reconeixement davant la v铆ctima amb la cara tapada amb passamuntanyes, for莽ant la ren煤ncia de l鈥檃cusaci贸 a la pr脿ctica d鈥檃questa prova.

A hores d鈥檃ra, el departament d鈥橧nterior nom茅s ha canviat de destinaci贸 els sis agents implicats, que segueixen treballant a l鈥檈spera de la resoluci贸 judicial tot i que el Parlament de Catalunya 鈥揳 proposta de la CUP鈥 va instar el Govern a suspendre de sou i feina els policies, mesura que contempla el mateix reglament de r猫gim disciplinari del cos per un cas com aquest. La resoluci贸 parlament脿ria va comptar amb els vots a favor d鈥橢n Com煤 Podem i ERC, l鈥檃bstenci贸 de Junts per Catalunya, PSC i PP, i els vots en contra de Ciutadans.