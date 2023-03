–

Sin embargo, este 2022 han empezado a detectar que las escuelas, el profesorado y la propia instituci贸n educativa tambi茅n discrimina a los menores. 鈥淓l problema es que la inspecci贸n de Educaci贸 no hace nada al respecto鈥, se queja 脷rsula Ruiz, t茅cnica del Servei d鈥橝tenci贸 I Denuncia (SAID) de la entidad. Los principales sindicatos de la escuela p煤blica catalana, Ustec y CCOO, no tienen constancia, aseguran, de que esto sea as铆.

Hace a帽os que el SAID de SOS Racismo, un espacio de denuncia para las personas que sufren discriminaci贸n racial, detecta casos de 鈥榖ullying鈥 entre escolares por motivos de raza. 鈥淟o sorprendente es que este 2022 estamos viendo discriminaci贸n entre maestros, orientadores, tutores鈥 la propia escuela en su conjunto se帽ala a los j贸venes y adolescentes racializados鈥, sostiene Ruiz, crimin贸loga y jurista. 鈥淪on situaciones muy sutiles, en las que se trata a estos ni帽os con prejuicios y estereotipos que marcar谩n su desarrollo鈥.

El 鈥榚fecto Pigmali贸n鈥

Alude a que una mirada negativa y las bajas expectativas de los profesores hacia los alumnos de origen migrante, el llamado efecto Pigmali贸n, es uno de los principales factores que dificulta, por ejemplo, que estos estudiantes lleguen a la universidad. Ruiz pone el ejemplo de los prejuicios que seg煤n ella se activan entre el profesorado ante un alumno latino. 鈥淟e tratan como a un futuro delincuente. Lo vigilan m谩s desde la coacci贸n y la desconfianza. Y sus castigos son desproporcionados鈥, afirma.

Tambi茅n cita el caso de docentes que rebajan las expectativas de los menores. 鈥Les dicen que no sirven para el bachillerato y la universidad, a pesar de que que no tienen mal nivel. Esto afecta a las expectativas y esperanzas que se depositan en cada ni帽o鈥, lamenta. Este es un tema que preocupa a la entidad, dado que el porcentaje de alumnos migrantes en la universidad es tres veces menor respecto a los nacidos en Espa帽a, seg煤n un estudio del Observatorio Espa帽ol del Racismo y la Xenofobia del Gobierno, publicado el a帽o pasado. 鈥淣os parece peligros铆simo ya que las escuelas tienen la obligaci贸n de cuidar y proteger a los menores. Se deben corresponsabilizar de ellos鈥, subraya Ruiz.

SOS Racismo siempre aborda las denuncias relacionadas con el profesorado con el Departament d鈥橢ducaci贸. En la mayor铆a de casos, contactando con los inspectores territoriales asignados a la escuela implicada. 鈥淣o son colaborativos. Rebajan la queja. Nunca acceden a la petici贸n que hacemos. No han establecido ni una sola sanci贸n鈥 驴hasta d贸nde tiene que llegar el racismo para que necesiten empezar a actuar?鈥, se queja Ruiz. En algunos casos, explica, la 鈥榗onselleria鈥 se escuda en que se trata de un centro concertado, porque muchos ni帽os reci茅n llegados son matriculados en estos centros, donde la tasa de ni帽os racializados es mucho menor, a petici贸n de la Administraci贸n.

El grueso, acoso entre alumnos

Sin embargo, el grueso de los casos de discriminaci贸n que gestiona SOS Racismo son relativos a 鈥bullying鈥 entre alumnos de la misma escuela o la misma clase. 鈥淰emos agresiones verbales, f铆sicas y contra objetos. La edad va de los ocho a los 17 a帽os y normalmente el acoso est谩 relacionado con temas f铆sicos: el pelo, el olor o las formas diferentes de actuar鈥. Por ejemplo, la comida que traen al recreo. 鈥淰emos un malestar emocional en estos ni帽os, no se sienten v谩lidos ni aceptados. Es el primer rechazo en la sociedad y no entienden a煤n la cuesti贸n racial. Nadie quiere ser el diferente, pero en el caso de la discriminaci贸n racial es a煤n m谩s duro: no quieren ser diferentes pero no pueden dejar de serlo鈥, expone Ruiz.

En los casos de discriminaci贸n entre menores s铆 que hay una mayor cooperaci贸n de la escuela. 鈥淟a implicaci贸n es positiva pero nos damos cuenta de que no tienen herramientas ni medios para abordar el racismo. Se les escapa, no lo ven鈥, agrega Ruiz. En muchos casos, el acoso termina con una mediaci贸n de la oeneg茅, y a veces nace una colaboraci贸n entre la escuela y SOS Racismo con charlas y talleres en el centro. 鈥淧ero, sinceramente, la mayor铆a de padres terminan cambiando a sus hijos de escuela.

Algunas de las familias aprovechan ese momento para tener una charla con sus hijos que les marcar谩 de por vida. Una charla en la que se ven obligados a advertirles de que esa discriminaci贸n les acompa帽ar谩 toda la vida. Otras familias lo han normalizado. O simplemente lo ignoran. 鈥淪omos conscientes de que las familias que llegan hasta SOS Racismo son s贸lo la punta del iceberg: son los que tienen menos miedo, que tienen tiempo para venir y los m谩s empoderados. Pero hay centenares de personas que no se atrever谩n a dar este paso鈥, subraya Ruiz. Muchas personas, especialmente los que se encuentran en situaci贸n administrativa irregular, temen contactar con la Administraci贸n por miedo a ser deportados a su pa铆s.