Hoy hemos comparecido en Sesi贸n de Trabajo ante la Comisi贸n de Pol铆ticas Migratorias y Justicia, para visibilizar y denunciar las irregularidades y vulneraciones de derechos detectadas por nuestra organizaci贸n en 2020. Los datos reflejados en el informe nos dan una idea de los hechos discriminatorios m谩s visibles y/o menos normalizados, pero no son suficientes para entender c贸mo se manifiesta el Racismo ni qu茅 aspectos de la vida de las personas migradas y/o racializadas se ven m谩s afectados o condicionados por ellos, sirven como paradigma de aquello que se denuncia, a pesar de las m煤ltiples dificultades para llevar a cabo estas denuncias.

Desde SOS Racismo queremos recalcar que para que el Gobierno Foral no promueva el Racismo tiene que hacer pol铆ticas que pongan medidas espec铆ficas, concretas y transversales en luchar contra 茅l. Se trata de hacer planes y leyes flexibles, al servicio de la estructura social real, no se trata de hacer encajar a las personas en categor铆as que despu茅s condicionar谩n su acceso a derechos y servicios, sino todo lo contrario. Si existe una ley injusta, como lo es la Ley de Extranjer铆a, sobre la que adem谩s no existen competencias directas en Navarra, se tratar铆a de paliar sus efectos, de repararlos y de generar precedentes, normativa y pedagog铆a sobre la necesidad y urgencia de blindar derechos y garantizar la igualdad en el acceso a estos.

Por ello hemos reclamado al Parlamento de Navarra:

Habilitar mecanismos de detecci贸n y reparaci贸n de situaciones de discriminaci贸n en todos los 谩mbitos de la estructura social y pol铆tica, hablamos de dotarnos de herramientas en todos los niveles para poder articular respuestas y sobre todo poder generar espacios libres de discriminaci贸n, o lo que es lo mismo: dejar de normalizar el Racismo.

Actuar desde ya para dar respuesta a todas aquellas situaciones descritas en este informe y en otros muchos presentados por entidades y colectivos que trabajamos por la defensa de derechos, haciendo uso de sus competencias y su responsabilidad pol铆tica.

Integrar la perspectiva Antirracista a la hora de elaborar leyes y planes, a la hora de vigilar el cumplimiento de las existentes y en toda la funci贸n del Parlamento.

Potenciar y cuidar la autoorganizaci贸n del tejido social, respetando los ritmos y las voces, adaptando los espacios administrativos e institucionales, incorporado la diversidad como eje transversal.

Asumir, integrar y reproducir un discurso claro sobre la defensa de la igualdad de derechos de todas las personas que aqu铆 vivimos o que por aqu铆 transitan en alg煤n momento de sus vidas.

Llevamos casi 30 a帽os denunciando racismo estructural que existe en Navarra, durante estos 30 a帽os hemos visto diferentes composiciones pol铆ticas tanto en Navarra como en el estado espa帽ol y no hemos visto ning煤n cambio fundamental y transformador para la vida de las personas migradas y racializadas. Exigimos que este Parlamento asuma competencias para que todas las personas independientemente de su origen podamos vivir con dignidad en esta tierra. Exigimos que el Gobierno Foral ponga en pr谩cticas pol铆ticas reales y efectivas para garantizar igualdad de derechos.

Hoy en la sesi贸n de trabajo todos partidos pol铆ticos presentes, expresaron su intenci贸n de apoyar la lucha antirracista. Pedimos que esta intenci贸n se traduzca en un compromiso sea real con pr谩cticas que incidan directamente la vida de las personas migradas y racializadas, mientras tanto desde SOS Racismo Nafarroa mantendremos una actitud vigilante como lo venimos haciendo hasta ahora, para hacer frente a las diversas formas de discriminaci贸n.

http://ahotsa.info/edukia/sos-racista-presenta-su-informe-sobre-el-racismo-en-nafarroa-ante-el-parlamento-foral