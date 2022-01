–

De parte de Nodo50 January 2, 2022 37 puntos de vista

Tras el resultado electoral del domingo, ocurri贸 un mi茅rcoles cruzado por rumores y cartas de renuncia de ministros cercanos a Cristina Kirchner, en aparente b煤squeda de abrir espacios a renuncias de sus pares cercanos a Alberto Fern谩ndez. En un d铆a as铆 dominado por los comentarios, rumores y aparentes razonamientos de los panelistas televisivos, aqu铆 se materializ贸 otra propuesta: salir a las calles a conversar sobre el presente. Y abrir las conexiones a territorios y situaciones que no aparecen en los discursos electorales. Desde las f谩bricas y empresas recuperadas, la producci贸n agroecol贸gica, las cooperativas de cirujas, los pueblos fumigados. Desde las comarcas antimineras, los pueblos originarios cercanos a Vaca Muerta y las creaciones de la diversidad. Reflexiones sobre los maquillajes, el extractivismo, los 鈥渄os modelos de pa铆s鈥, la 鈥済rieta鈥 y el rol que la clase pol铆tica atribuye a la sociedad.

La mujer trabaja en un kiosco del subterr谩neo y dice que el resultado de las elecciones y los corcoveos de renuncias en el gobierno representan lo siguiente: 鈥淪on un vamos a ver鈥.

Vot贸 al Frente de Todos hace dos a帽os, pero no ahora. Se llama Claudia y dice que se sinti贸 humillada cuando por primera vez como adulta tuvo que pedirle plata a su padre jubilado para sobrellevar lo que no hab铆a ocurrido nunca: el cierre del kiosco durante un a帽o. La vieja teor铆a de la 鈥渕ovilidad social ascendente鈥 en Argentina, transformada en un tobog谩n.

Sobre la crisis ministerial, le surge un gesto irritado: 鈥淓s una pelea entre ellos por el reparto de poder: no les importamos nosotros. Todav铆a estoy esperando que el gobierno me ayude. Nunca recib铆 ning煤n apoyo estatal鈥. Desde que abri贸, ya casi no vende diarios ni revistas, pero s铆 libros, alcohol en gel y chucher铆as.

Ya dentro del subte hay una chiquita de unos tres a帽os con un parche en el ojo mirando a su hermano menor que sue帽a lo suyo, cuatro personas capturadas por sus celulares, otras escuchando m煤sica, y una joven hace algo extravagante: lee un libro. T铆tulo: El poder del ahora, que no trata sobre pujas pol铆ticas en estos tiempos pantanosos, sino que se ofrece como 鈥渦na gu铆a para la iluminaci贸n espiritual鈥, proyecto de alcances inciertos en la zona de Plaza Miserere y el mundo que la rodea.

La doctrina de la sorpresa

鈥淭odo el tiempo dicen que se enfrentan dos proyectos de pa铆s, pero para m铆 tienen un solo proyecto, que es la incapacidad de poder transformar a la Argentina, que tiene un capital impresionante por su pueblo y por su riqueza. Menos mal que no gobiernan otros lugares con menos posibilidades. Realmente la incapacidad de la dirigencia que ha gobernado el pa铆s en los 煤ltimos a帽os, oficialistas y opositores, es admirable鈥. Ernesto Lalo Paret fue ni帽o ciruja, joven integrante del movimiento de recuperaci贸n de f谩bricas por sus trabajadores, impulsor de empresas recicladoras de basura conformadas por cartoneros, de proyectos como la instalaci贸n de la universidad en la c谩rcel de San Mart铆n, integra la red de empresas recuperadas de San Mart铆n, se encarga de la articulaci贸n territorial de la UNSAM y est谩 en la Mesa del r铆o Reconquista que re煤ne a las organizaciones sociales que han crecido alrededor de esa cuenca.

鈥淰enimos bancando la incapacidad de gesti贸n frente a las urgencias. Los funcionarios se refieren siempre a la pandemia, para justificar lo que no hacen. Les falta agilidad y voluntad de transformaci贸n鈥.

Sobre el resultado del domingo: 鈥淪abemos que est谩 la famosa grieta inventada por las corporaciones pol铆ticas para retroalimentarse a s铆 mismas. Pero la grieta real est谩 entre toda la clase dirigente y el pueblo. En ning煤n caso tuvo capacidad de cambiar la situaci贸n estructural de desigualdad en el pa铆s鈥.

鈥淟a situaci贸n de desconexi贸n de las dos corporaciones pol铆ticas 鈥搊ficialistas y opositoras- se nota por esto: les llama la atenci贸n ganar, y les llama la atenci贸n perder. Los porcentajes en 2019 y ahora siempre fueron sorprendentes para todos鈥.

Impresi贸n: 鈥淓ntonces, entre los partidos y la sociedad, la que juega a la pol铆tica es la sociedad. La idea es: como la herramienta que ten茅s es la electoral, ya est谩 comprobado que el culo me lo rompen todos, entonces te devuelvo con lo mismo. Hace dos a帽os te sorprendimos con un voto, ahora te sorprendemos con el contrario. Pero la sociedad es la que m谩s hace pol铆tica鈥.

El argumento: 鈥淟as dos corporaciones dicen que cuando perdieron fue porque no profundizaron. Todos dicen lo mismo. Pero en el caso del actual gobierno: tuviste toda la estructura del Estado casi al pedo durante casi dos a帽os. Si no te animaste a profundizar en pandemia, 驴cu谩ndo te vas a animar? 鈥.

Un caso emblem谩tico para Lalo son las f谩bricas recuperadas: 鈥淣o te oyen, no les interesa. Estamos todos con el culo al aire y al borde del desalojo. Tienen un prurito contra la autogesti贸n. Pero venimos planteando incluso en la provincia de Buenos Aires que suspendan las leyes de desalojo, y mostrando todo lo que representan esas empresas como generaci贸n de trabajo, de cultura, incluso transformando algunos de los planes en trabajo genuino. 驴Resultado? No tomaron una sola medida. Claro, los planes son una forma de construir pol铆tica, y no tienen ni la voluntad o ni si quiera la astucia de tomar alguna medida. Ni te contestan鈥.

Otro caso: las fotos de Olivos y las excusas posteriores. 鈥淧or supuesto, son s铆mbolos, pero los s铆mbolos te muestran que nos toman a todos de pelotudos鈥.

Diegn贸stico: 鈥淓l Estado es una m谩quina de repetir fracasos, despilfarrar guita, no se optimizan los recursos, no se piensa a mediano ni largo plazo. No me sorprende para nada. A Macri le dur贸 muy poco la proyecci贸n fabulosa que parec铆a que iban a tener. Perdieron en la primera elecci贸n. Este gobierno podr铆a intentar algo distinto鈥.

Sostiene Paret que la cultura barrial tiene problemas demasiado m谩s gruesos que los espasmos electorales que ella misma parece haber generado. 鈥淟a cultura popular hace rato que se cag贸 en la pol铆tica, como la pol铆tica se cag贸 en la gente. En los barrios se viven cosas mucho m谩s grave que el resultado de una elecci贸n. Los 煤ltimos 10 femicidios son todos narcofemicidios. El acceso a la justicia es peor que antes. La incapacidad de gesti贸n la ves tanto en lo macro como en lo micro, pero no les interesa cambiar su propia l贸gica鈥.

芦En los barrios se viven cosas mucho m谩s grave que el resultado de una elecci贸n. Los 煤ltimos 10 femicidios son todos narcofemicidios. El acceso a la justicia es peor que antes禄.

Inesperadamente, Lalo propugna una reforma del Estado. 鈥淐laro, porque los sectores populares no tienen acceso a la justicia, a la salud ni a la educaci贸n. Entonces hay que hablar de una reforma que permita acceder a esos derechos que est谩n escritos, pero no se aplican鈥.

驴Se derechiz贸 la sociedad?

鈥淓l verdadero problema de los procesos progresistas es que no terminan de dar respuestas reales鈥 dice a lavaca Nahuel Levaggi, uno de los fundadores de la Uni贸n de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) y actual presidente del Mercado Central.

No comparte el diagn贸stico sobre la derechizaci贸n de la sociedad: 鈥淧ara m铆 no hay derechizaci贸n sino que la sociedad est谩 enojada. Lo de Milei es algo que se repite hist贸ricamente, pero aqu铆 el enojo se expres贸 de otro modo鈥. El pr贸ximo martes, 21 de septiembre, est谩 previsto el tratamiento en comisi贸n de la Ley de Acceso a la Tierra que la UTT promueve para que exista una especie de Procrear rural que permita que miles de familias agricultoras accedan a comprar su propia tierra. Los 煤ltimos sucesos electorales y los terremotos ministeriales ponen en riesgo tal cuesti贸n. La UTT tiene previsto un acampe frente al Congreso y un Florazo para festejar la llegada de la Primavera, y recordar la importancia de otra pol铆tica que no termina de concretarse m谩s all谩 de los buenos deseos.

En un video distribuido por la UTT Levaggi aparece diciendo, entre otras cosas: 鈥淣osotros y nosotras venimos peleando por un pa铆s m谩s justo, parados desde la producci贸n, desde un modelo agroalimentario sano que garantice alimentos a todos y todas. Creemos que es el momento en que hay que reforzar el camino, que hay que dejar de escuchar a los poderes concentrados y garantizar una econom铆a que le ponga poder adquisitivo en el bolsillo al pueblo, que los alimentos est茅n a precio justo鈥. 鈥淓l domingo el pueblo habl贸 y quienes ocupamos cargos de gesti贸n tenemos que escucharlo. Venimos haciendo un esfuerzo enorme y todas y todos tenemos que hacerlo. Hay un pueblo que nos necesita, que la est谩 pasando mal y no hay que mirar para el costado: hay que preguntarnos qu茅, cada uno de nosotras y nosotros, hacemos todos los d铆as鈥.

Cristina y Alberto seg煤n los mapuche

鈥淣o nos sorprendi贸 demasiado el resultado electoral, porque venimos con cierta carga de frustraci贸n con este gobierno nacional y popular鈥 dice desde Neuqu茅n a lavaca Jorge Nahuel (aunque prefiere escribirlo Nawel), referente de la Confederaci贸n Mapuche de Neuqu茅n

鈥淰emos mucha claridad conceptual, de parte del Presidente, pero no lo vemos despu茅s consecuente en los hechos y en la obra. En el aspecto que m谩s nos afecta, como el fracking y la promoci贸n del extractivismo, el Presidente ha dicho que la pandemia era una excelente oportunidad para replantearse este modelo que est谩 atentando contra la naturaleza. Lo hemos escuchado con gran expectativa, pero despu茅s vemos alentar la meganiner铆a en Chubut, en San Juan. Es decir una absoluta incoherencia entre el discurso y la pr谩ctica. Y en ese sentido es muy desesperanzador porque no se aparta de la pol铆tica llevada adelante por el gobierno nefasto de Macri. En relaci贸n a los pueblos originarios es peor, porque directamente ni aparecemos en su agenda. Por lo tanto es muy frustrante para los pueblos originarios. A eso sumale la crisis econ贸mica, con una inflaci贸n galopante, que es lo que sufrimos todos los sectores del pueblo鈥.

芦Hay una absoluta incoherencia entre el discurso y la pr谩ctica. Y en ese sentido es muy desesperanzador porque no se aparta de la pol铆tica llevada adelante por el gobierno nefasto de Macri禄.

驴Vaca Muerta no representa una especie de bombazo productivo y de crecimiento? Nawel: 鈥淓so ya no lo puede creer nadie, porque vivimos en una provincia totalmente endeudada. Es un discurso para afuera, y por eso mismo el oficialismo perdi贸 la gobernaci贸n: la provincia no se beneficia con el extractivismo, lo sufre鈥.

Sobre los cambios en el gabinete: 鈥淣o veo ninguna diferencia entre una pol铆tica representada por Cristina o una pol铆tica representada por Alberto, desde el punto de vista de los problemas que nosotros tenemos. En ambos casos nunca pudimos lograr que -en un Congreso absolutamente mayoritario- se pudiese tratar el tema de la propiedad comunitaria de la tierra, que es lo que le pedimos en el Bicentenario (2010) cuando gobernaba Cristina. Alberto representa la continuidad de esa deuda. Lo 煤nico que nos hermana con Cristina es que una mujer odiada por el poder. A nosotros nos sigue pareciendo que es dentro del pensamiento peronista que podemos resolver nuestros problemas. Tengo enorme expectativa en la nueva generaci贸n de la militancia peronista porque noto que hay un cambio y comprenden los temas cruciales sin caer en los viejos paradigmas鈥.

Carne, d贸lares y flores

La recorrida callejera va alumbrando otras voces. Lucy y Juli谩n tienen una carnicer铆a en Parque Chacabuco desde hace 20 a帽os. Cuentan que pudieron pelearle al 2001, al macrismo y ahora a la actual crisis econ贸mica. No hablan de lo electoral, pero s铆 dicen que el Estado 鈥搉i el gobierno anterior ni el actual- los ayuda: 鈥淣os hicieron comprar, hace cuatro a帽os, una m谩quina de ticket de la AFIP que ahora nos dicen no sirve m谩s. Y pretenden que compremos otra que sale 80 mil pesos鈥. Conclusi贸n: si no hay plata ni trabajo, tampoco hay ingenio oficial para aliviar la situaci贸n de los comerciantes: 鈥淣o la podemos pagar en cuotas, ni actualizar el sistema de la otra, nada鈥. Dato t茅cnico: el proveedor de la m谩quina les pas贸 el precio en d贸lares.

Andrea y Sandra est谩n en un puesto de vena de flores en Congreso: 鈥淟o peor es la inflaci贸n鈥 dice Andrea. 鈥淪i no hay tanta inflaci贸n la gente puede ser m谩s consumista. El argentino no es de guardar, es de gastar, pero ahora no te alcanza. Yo hasta hace una semana estaba sin trabajo. Pero Sandra decidi贸 reabrir el kiosco y podemos vender flores justo que se viene la primavera鈥.

Sobre las pulseadas en el gabinete: 鈥淰ivo en Lugano. Me despert茅 a las cuatro de la ma帽ana para ir a comprar flores frente a la cancha de Hurac谩n. Abro el kiosco a las 7 y trabajo hasta las 19鈥. 驴Escucha radio, mira televisi贸n? 鈥淐uando llego a casa cocino, ceno, me ba帽o y me duermo. Ven铆a de tener una enfermedad terminal, me cur茅, voy a la Catedral de la Fe, y le agradezco a Dios seguir pele谩ndola, como siempre. No, del gabinete no s茅 nada鈥. Dice que lo suyo m谩s que religi贸n, es una relaci贸n con Dios. Y sigue armando ramos.

Diversidad x 3

La recorrida trae de vuelta un mensaje por whatsapp de la artista trans Susy Shock, que se prende a su modo en pensar lo que est谩 en juego: 鈥淣o quiero creer en la estrategia comunicacional de que el pa铆s se derechiz贸 s贸lo porque la Ciudad de Buenos Aires lo haya hecho. La izquierda fue la tercera fuerza votada a nivel nacional y eso es se帽al importante de que hay otra agenda que se reclama, y esa agenda no le conviene a sus intereses, por eso lo ningunean. 驴Qu茅 son las quemas de humedales, si no? 驴Qu茅 es Berni, si no? 驴Qu茅 es el titubeo de ir con firmeza en repartir mejor en un pa铆s saqueado y en semejante crisis sanitaria mundial? 驴Qu茅 es pensar un pa铆s sin extractivismo?鈥

Y la 煤ltima: 鈥溌縌u茅 es una mirada profunda y real de un feminismo que atraviese a la vez todo esto y no sea algo light y reservado a 谩reas espec铆ficas, sino una nueva gesta desde donde reconstruirlo todo?鈥 Acompa帽a Susy ese mensaje contra la burorcratizaci贸n de los sue帽os con fotos de Lohana Berkins y de Diana Sacay谩n.

Nora Corval谩n, desde la Comarca Andina, ven铆a denunciando en los 煤ltimos d铆as la persecuci贸n a las comunidades mapuches, el desmonte ilegal de bosque originario en la lof Catriman Coihueque, en territorios originarios, por parte de las empresas privadas apa帽adas por entes estatales. Sobre las elecciones dice: 鈥淵o no fui a votar. Cada vez creo menos. Hay un castigo al gobierno nacional y en la provincia hubo un gran crecimiento de la izquierda que lleg贸 al 10 por ciento. La situaci贸n es de mucha represi贸n y criminalizaci贸n hacia el pueblo mapuche, en toda la Cordillera, desde Villa Mascardi hasta el Parque Nacional Los Alerces. Hay un crecimiento fuerte de la derecha, sobre todo en Bariloche, con posiciones estigmatizantes y racistas. Ah铆 se conform贸 lo que se llama Consenso Bariloche, que busca la creaci贸n de un Parque privado en una zona bastante c茅ntrica en donde viven cinco o seis comunidades mapuches, desde un discurso muy xen贸fobo. Y que viene desde antes de la conformaci贸n de un partido llamado Propiedad Privada. Todo esto con el aval del intendente de Bariloche y la gobernadora (Anabela Carrera)鈥.

Sobre los vaivenes electorales y pujas internas del gobierno: 鈥淧ara m铆 no hay grieta cuando hablamos del extractivismo, la defensa del agua y la tierra. Los cambios ser谩n de maquillaje: saco este, pongo este. Nadie puede ver m谩s all谩. O no quiere, porque los intereses son otros鈥.

Carlos Manessi integra el Centro de Protecci贸n a la Naturaleza (Cepronat) y la Campa帽a Paren de Fumigar: 鈥淣ing煤n candidato tom贸 el tema ambiental, salvo en Santa Fe Carlos del Frade. Es algo totalmente borrado del discurso de todos los candidatos禄.

鈥淣ing煤n candidato tom贸 el tema ambiental, salvo en Santa Fe Carlos del Frade. Es algo totalmente borrado del discurso de todos los candidatos禄.

Manessi disiente con un lugar com煤n: 鈥淣o hay dos modelos de pa铆s. Eso es un discurso. Hay un solo modelo de pa铆s: extracrtivista, a full, y con la naturalizaci贸n tremenda por parte de muchos sectores de la sociedad鈥. Sobre los resultados electorales: 鈥淪e not贸 una abstenci贸n muy alta, que tiene que ver para m铆 con lo econ贸mico y lo ambiental. S贸lo hay discursos vac铆os. Cuando Alberto Fern谩ndez estuvo en la Cumbre por el clima, escuch茅 un rato y me fui, porque notabas que era puro maquillaje, pura actuaci贸n鈥. Le parece un hecho emblem谩tico el encuentro entre Fernando Chino Navarro, funcionario oficial y miembro de Movimiento Evita, con Gustavo Grobocopatel, llamado el 鈥渞ey de la soja鈥: 鈥淓s un s铆mbolo de la 茅poca. Uno de los referentes principales de un movimiento social con un frente agrario, con el que trabajamos, negociando con Grobocopatel que sabemos lo que significa desde el punto de vista del agronegocio, la concentraci贸n econ贸mica, los transg茅nicos y las fumigaciones. Juro que no encuentro palabras para decir lo que siento frene a esas actitudes鈥. Cree Manessi que el concepto de cambio clim谩tico incluye problemas como los agronegocios, la megaminer铆a, el fracking, la pesca. 鈥淓se es uno de los principales problemas de la humanidad en estos tiempos, pero ning煤n pol铆tico habla de eso. Lo que s铆 hacen es puro maquillaje, pero si me apur谩s el gobierno de Alberto Fern谩ndez no s茅 si es m谩s extractivista que el de Macri. Y del mismo modo fue el kirchnerismo el que permiti贸 y promovi贸 la expansi贸n del negocio sojero. Entonces no hablemos de dos modelos de pa铆s, si segu铆s insistiendo con un modelo de atraso, de muerte y de enriquecimiento de los de siempre鈥.

Los espectadores del show

Otras palabras.

Bruno Di Mauro, del Movimiento de Empresas Recuperadas: 鈥淓st谩n por chocar una calesita en la cual el 煤nico que no tiene cintur贸n de seguridad es el pueblo. Hay que bajar la confrontaci贸n est煤pida y realmente sentarse a componer. El mismo pueblo no pudo construir la dirigencia necesaria para representar sus intereses, y hoy lo mejor que tenemos para frenar al neoliberalismo es este gobierno y hay que bancarlo. Nos gustar铆a que fuera una transici贸n mucho m谩s fiel a nuestros intereses, pero hay que defenderlo y dejar tanto circo por unas PASO de medio t茅rmino, que no son el principio ni el fin de nada: todav铆a falta mucho鈥.

Una joven militante de La C谩mpora, que estuvo fiscalizando el domingo negro para el oficialismo. 鈥淗ay algunos que son muy buenos para generar unidad en el caf茅, pero trabajar en la gesti贸n o generar pol铆ticas para la gente, les cuesta mucho鈥. Sobre los posibles cambios en en gabinete: 鈥淓s una puja de poder t铆pica de un gobierno de coalici贸n: sectores que vienen de organizaciones pol铆ticas y sociales son las que mejor saben lo que est谩 pasando鈥. Defiende obviamente a los ministros cercanos a Cristina, y no defiende obviamente lo contrario.

Un militante del Movimiento Evita desgrana un an谩lisis sobre las pre-elecciones: 鈥淗ubo un mal an谩lisis de la realidad, a partir del cual se prendieron actitudes dentro del peronismo que no suman鈥. 驴Cu谩les? 鈥淟a frivolidad y la carencia de un discurso pol铆tico fuerte en la campa帽a orientado a la necesidad econ贸mica. La desconexi贸n con la base social de la sociedad produce que no veas venir la cachetada, y constru铆s un relato como si no hubieran necesidades reales y concretas, urgentes鈥.

芦La desconexi贸n con la base social de la sociedad produce que no veas venir la cachetada, y constru铆s un relato como si no hubieran necesidades reales y concretas, urgentes鈥.

Menos politizado (o no) el domingo al mediod铆a en tres grupos de WhatsApp de j贸venes corre la misma frase: 鈥淵a fue, si hay mucha cola ni voto鈥. En uno hasta se aclara de cu谩nto era la multa sino ibas: de $50 a $500. La sensaci贸n: 鈥淪i total es lo mismo, no nos sentimos convocados鈥. En los mismos chats, esta sensaci贸n empez贸 a revertirse con los resultados que favorecieron a la derecha.

El martes a la noche, en una cena de amigas 鈥 dos madres- se habla de:

-Precios de alquileres, y la suerte que tiene una a la que no le aument贸 tanto como la inflaci贸n.

-Que se dividen para ir cada una y al mismo tiempo a dos supermercados mayoristas. Mientras compran, se llaman por tel茅fono para ver en cu谩l de los dos lugares est谩 m谩s barato cada producto que necesitan.

-El maltrato que sufri贸 una de las contertulias en un trabajo que hab铆a sumado extra cuando necesitaba s铆 o s铆 m谩s dinero para pagar el impagable cr茅dito UVA.

-Se analiza mandar a hijes a jornada completa para poder trabajar m谩s.

Los Tiempos de Estr茅s parecen llegar hasta un cumplea帽os de seis: una mam谩 cuenta que est谩 brotada -espalda, pecho y cuello, y tuvo que empezar tratamiento. Otra madre cuenta que se le empez贸 a caer el pelo: tambi茅n, estr茅s.

Elena, mam谩 de dos ni帽as. 鈥淓l pueblo con su voto parece ya haber cumplido su cometido y no est谩 esperando mucho cambio. Y ganancia menos. Los titulares sobre aprietes y renuncias dentro del mismo kirchnerismo generan una amarga victoria para muchos鈥.

Elena medita: 鈥淢e resulta raro este caos en el que cay贸 el gobierno tras la elecci贸n. Como si el resultado hubiera sido impensado, como su no tuviera un plan de acci贸n ante un resultado as铆. Mi coraz贸n que mantiene intacto el deseo revolucionario de mi juventud. No me inquiean tanto estas turbulencias pol铆ticas. Lo que s铆 me inquieta es que perd铆 esperanza de que este cambio nos traiga mejoras reales al pueblo. Parecemos simples espectadores que s贸lo importan a la hora de pagar la entrada del show鈥.