June 8, 2021

Les defensores mesoamericanes de drets humans enfront de la pand猫mia capitalista

Text: Marusia L贸pez Cruz | @ MarusiaLC

Il路lustraci贸: Petita lechatrose | @petitalechatrose

A Am猫rica Llatina, com a altres regions del m贸n, la pand猫mia ha resultat ser el pretext perfecte per augmentar l鈥檃utoritarisme. Cada pa铆s del continent conta la seva pr貌pia hist貌ria i particularitats i, fins i tot, podem veure esfor莽os leg铆tims a alguns del que presenten un tall m茅s progressista per afrontar l鈥檈merg猫ncia sanit脿ria sense rec贸rrer a la repressi贸. No obstant aix貌, a tots els casos, la resposta a la pand猫mia, lluny de permetre un canvi de paradigma, est脿 servint per profunditzar les desigualtats, afavorir els interessos del gran capital i normalitzar la por i el control social.

En termes generals, els governs han actuat davant la COVID-19 en congru猫ncia amb el model econ貌mic i social que fa segles que mant茅 la regi贸 fortament ancorada a una crisi estructural. Un model capitalista d鈥檋er猫ncia colonial enfront del qual Europa es mostra sovint complaent, ja que li permet perllongar el saqueig i espoli dels nostres territoris; un model que se sost茅 en el racisme i el patriarcat per explotar els cossos, les vides i el treball de les dones i pobles originaris i mantenir els privilegis d鈥檜na minoria vora莽.

El confinament i altres mesures han resultat a la pr脿ctica una restricci贸 de l鈥檃ctivisme pol铆tic sense precedents a 猫poques recents. Mentre les empreses extractives han estat considerades activitats essencials i no han deixat de funcionar, les organitzacions, moviments socials i comunitats en resist猫ncia s鈥檋an enfrontat amb tota mena d鈥檕bstacles per seguir amb el seu treball. Un treball que resulta imprescindible en moments de crisi.

A Hondures, fou decretada la suspensi贸 de drets i garanties constitucionals -fins i tot la llibertat d鈥檈xpressi贸- i s鈥檋a intensificat la viol猫ncia contra les comunitats Lencas, Gar铆funas i altres que hist貌ricament han lluitat contra l鈥檈spoli de les empreses extractives. En aquest context, cinc activistes gar铆funas romanen desapareguts des del passat 18 de juliol, quan se鈥檒s varen emporar de les seves cases uns individus que portaven armilles de la 鈥淒irecci贸n Policial de Investigaciones鈥.

A Xile, les forces policials han seguit cometent tota classe de violacions a drets humans i s鈥檋a enfortit la repressi贸 contra el poble maputxe. El govern xil猫 va permetre la sortida de la pres贸 d鈥檜n ter莽 dels presos del pa铆s a causa de la COVID, per貌 va deixar tancats a 26 presoners pol铆tics maputxes que es troben en vaga de fam i en condicions molt preocupants.

A Col貌mbia, malgrat el confinament, les xifres de persones assassinades amb la complicitat o l鈥檃utoria de les autoritats de l鈥橢stat es multiplicaren de forma catastr貌fica. Aquest any han estat assassinades almenys 200 l铆ders socials i s鈥檋an produ茂t m茅s de 50 massacres.

A diferents pa茂sos, activistes i organitzacions han hagut de tramitar salcondu茂ts per poder dur a terme el seu treball comunitari i d鈥檃companyament a v铆ctimes, i en moltes ocasions han estat detingudes o interrogades. Els Estats han posat especial 猫mfasi a reprimir o restringir les accions de protesta social, fins i tot quan s鈥檋a tractat de crides desesperades per pal路liar la fam que ha comen莽at a afectar moltes comunitats.

Tota aquesta l貌gica repressiva s鈥檋a acarnissat amb les dones, en particular amb les que dia rere dia lluiten per la dignitat i els drets de les seves comunitats i aixequen la veu contra les injust铆cies. De la mateixa manera que a altres indrets del m贸n, Europa inclosa, el confinament no ha detingut els feminicidis, l鈥檃ltra gran pand猫mia que persegueix al m贸n sense que s鈥檃ixequi una alerta mundial i que, a m茅s, les ha obligades a confinar-se amb els seus agressors. S贸n les dones les que han assumit la crisi de cures que la pand猫mia ha fet evident, carregant damunt les seves espatlles el sosteniment de la vida.

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humano, ha em猫s des de mar莽 d鈥檃quest any 94 alertes per viol猫ncia contra dones activistes: assassinats, detencions arbitr脿ries, campanyes de desprestigi a xarxes socials, repressi贸 de protestes p煤bliques i altres atacs que usualment v茅nen marcats per la misog铆nia, la viol猫ncia sexual i altres agressions masclistes. Set companyes defensores de drets humans han estat assassinades durant aquest per铆ode.

Emper貌, malgrat aquest panorama i enmig de tota aquesta viol猫ncia, les dones activistes, les seves organitzacions i comunitats han impulsat accions que desafien les mesures imposades i aposten per altres paradigmes. Contra la l貌gica del distanciament social s鈥檋an activat xarxes comunit脿ries i ve茂nals de solidaritat i suport mutu, olles col路lectives, rebost solidaris, cultius per afavorir la sobirania aliment脿ria, accions de salut comunit脿ria que recuperen els coneixements ancestrals. Contra els intents d鈥檜sar la por i les prohibicions per silenciar la protesta social, les dones aixequen la veu a les xarxes, a les finestres de les cases i als carrers dels barris, demostrant una vegada rere l鈥檃ltre que la rebel路lia no es confina. Contra mesures socials insuficients despr茅s de d猫cades de destrucci贸 neoliberal i governs segrestats per poders f脿ctics aposten cada vegada m茅s per formes aut貌nomes d鈥檕rganitzaci贸 i participaci贸 social. Posant la cura de la vida al centre es construeixen xarxes de sanaci贸 per cuidar dones en risc.

A difer猫ncia d鈥檃ll貌 que governs i altres poders mundials fan, les activistes llatinoamericanes estan construint alternatives que apunten cap a un canvi sist猫mic. Saben per experi猫ncia pr貌pia que la sortida a aquesta crisi mai ser脿 emprant el mateix model que, fins ara, nom茅s ha menyspreat la vida i ha prioritzat els interessos d鈥檜na minoria sobre la majoria de les dones, pobles i territoris.