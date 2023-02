–

De parte de AntiCapitalistas February 20, 2023 210 puntos de vista

Nadie es imprescindible. La lucha continua

Es as铆, pero no es as铆, alguien es imprescindible.

La lucha tiene siempre el rostro y el coraz贸n del ser humano que lucha (鈥)

Y que no es tan f谩cil decir La Lucha Contin煤a

Aunque tiene que continuar.

No es posible hablar de tu vida y muerte

Y callar de la Revoluci贸n

La lucha contin煤a

Erich Fried en el duelo por Rudi Dutschke, Berl铆n, 3/1/1980

Manuel Gar铆 Ramos | Ya se ha escrito y acertadamente sobre la vida y obra de Daniel Pereyra, el Gallego. Hoy, bastantes d铆as despu茅s de su muerte, quisiera trazar unas pinceladas que en mi opini贸n pueden ser 煤tiles para que quienes no le conocieron se acerquen a la grandeza del amigo y revolucionario. Y el peso de su p茅rdida. Para hablar del accionar de las y los revolucionarios de carne y hueso, es preciso conocer el qu茅 hicieron y pensaron, el por qu茅 se comprometieron y el c贸mo actuaron. En Daniel el 鈥渃贸mo鈥, por cierto como lo fue para entender al Ch茅 o Dutschke, es esencial. C贸mo trataban a la gente, c贸mo se relacionaban, c贸mo ganaban autoridad. A continuaci贸n se帽alo algunas pistas que parten de hechos singulares y que adquieren su sentido cuando se engarzan en lo que en mi opini贸n es el n煤cleo duro de sus ideas hasta sus 95 a帽os.

Finales de enero de 2023, Ruso que est谩 sumamente pendiente de Daniel, va dando avisos del deterioro de salud de nuestro compa帽ero postrado en una silla de ruedas en una residencia de mayores. Daniel, pese a todo, quer铆a seguir escribiendo un libro (inconcluso) para ajustar cuentas con el militarismo guerrillerista de los a帽os argentinos del plomo. Tras volver a concluir que la lucha armada o las acciones armadas solo ten铆an sentido si estaban subordinadas al avance de la autorganizaci贸n y autodefensa obrera y popular, comenzaba a barruntar que en ese terreno quienes mejor hab铆an resuelto los problemas correlacionados fueron las comunidades zapatistas. En una de las visitas, tal como sol铆a hacer siempre, comenz贸 a preguntarnos sobre la situaci贸n pol铆tica (el mundo exterior lo denominaba, como tambi茅n recordar谩 Roberto, para no seguir hablando de su cotidianeidad en la residencia de d贸nde quer铆a marchar). Ese d铆a se trataba de la situaci贸n peruana en plena confrontaci贸n popular con el gobierno golpista. Al despedirnos Marga y yo, nos hizo una pregunta desconcertante, dadas las circunstancias: 鈥溌縌u茅 puedo hacer yo por el Per煤?鈥

Siempre con las gentes de abajo. O sea, siempre distante de los poderosos y emperifollados de la clase dirigente. De ah铆 otra pista de a帽os antes. En 2007 el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Venezuela, al fallar el Premio Libertador al pensamiento cr铆tico, nombr贸 finalista su libro Mercenarios del Imperio. Daniel estaba pasando un momento cr铆tico de salud, quiz谩s resentida en diferido por las torturas, maltratos y heridas de bala del pasado. Le era imposible volar a Caracas. Le ofrecieron que recogiera el premio el Embajador espa帽ol. No lo acept贸: a 茅l no le representaba un miembro del estado, un petimetre del capitalismo. Prefer铆a perder los honores que recibirlos por esa v铆a. A 茅l s贸lo le pod铆a representar un militante de su partido. Y as铆 fue.

Siempre modesto, siempre cercano, Daniel no se prodigaba en contar viejos recuerdos. Y menos a煤n 鈥渂atallitas鈥. La 煤nica vez que le vi sumamente emocionado por un detalle de su vida, tuvo lugar cuando recibi贸 desde Argentina un peque帽o carnet, como un librito de solapita s贸lida de cart贸n rojizo. Alguien hab铆a encontrado decenas de a帽os despu茅s ese documento perdido que le acreditaba con el n煤mero 1 鈥揷reo recordar- del sindicato metal煤rgico de la f谩brica Siam de Tella d贸nde fue elegido como uno los representantes obreros de Avellaneda, un basti贸n proletario del Gran Buenos Aires de la 茅poca. Ese carnet le devolv铆a al origen de su lucha y de la aventura de su vida. Llevaba en el ADN la necesidad de estar pegado al terreno organizando a su clase.

Y lo hac铆a de forma siempre educada, cercana, paciente, no ced铆a en el debate pero intentaba comprender y persuadir. Esta caracter铆stica en la forma de tratar a las personas, la destac贸 hace a帽os Bensa茂d al decir que 鈥su inalterable alegr铆a, su cortes铆a, su humor, su elegancia caballeresca, contribuyeron no poco a ganar nuestro apoyo a la orientaci贸n de lucha armada鈥i. Nada m谩s alejado a los 鈥hayque鈥 (capitanes del mandato 鈥渉ay que hacer鈥 exigente hacia los dem谩s) y de los 鈥yoyadi鈥 (quienes recuerdan permanente 鈥測o ya dije鈥 como argumento). Un par de veces bromeamos con este juego de palabras, Daniel era de los que hac铆an y no ped铆an cuentas ni balances a terceros. Ni siquiera a esa 茅lite intelectual de la izquierda europea y norteamericana que se permit铆a pontificar sobre la lucha popular latinoamericana desde sus despachos a miles de kil贸metros y que algunos calificaron acertadamente como 鈥渆strategas del matorral y te贸ricos del engrase del fusil鈥. Recientemente en su Facebook, Sergio Rodr铆guez, desde M茅xico sintetiza en dos pinceladas los rasgos que definen al Pereyra persona y al Pereyra revolucionario: 鈥platicar con 茅l era una delicia (鈥) se manten铆a en la lucha sin retroceder un mil铆metro (鈥) fue una vida plena de experiencias y amor鈥. Palabras que suscribo en su integridad. Unas y otras caracter铆sticas eran en 茅l inseparables, configuraban al ser humano concreto capaz de atreverse a cambiar el mundo.

Un duro en pol铆tica, un amigo entra帽able, un compa帽ero ejemplar

Especialmente reveladora resulta, tras la muerte del Gallego, la carta de Eduardo Lucita y varios compa帽eros y compa帽eras m谩s que militaron en el mismo partido que Daniel en Argentina y que, pasadas d茅cadas y d茅cadas, con un oc茅ano de por medio, siguen manteniendo lo que en expresi贸n de otro Daniel, Bensa茂d, es un 鈥largo contrato de fidelidad鈥. Sentimiento que une en el tiempo y en el espacio a quienes luchan por la revoluci贸n. Sentimiento que explica la amistad duradera que Pereyra despert贸 en Pancho y en Montoya, en Jaime Pastor y en Pepe Mej铆as o en m铆 mismo.

S贸lo una persona como Daniel puede motivar el bello relato que nos ha hecho llegar Raquel Anula a caballo entre la deuda pol铆tica y el afecto cercano. Raquel y sus camaradas del barrio de Hortaleza de cuya organizaci贸n de Anticapitalistas tan orgullosos estuvieron Juanita y Daniel, anfitriones de reuniones, caf茅s y planes rebeldes a escala de barrio para trascender hacia los 谩mbitos estatal e internacional. Pegados al terreno, pr贸ximos a la gente, con la mente puesta en la lucha final. Ello explica situaciones ins贸litas como la que tuvo lugar en junio de 2000, tras la presentaci贸n (a cargo de Carlos Slepoy, Jos茅 Manuel Mart铆n Medem y yo mismo) en una sala madrile帽a abarrotada de p煤blico del libro que escribi贸 Daniel con Roberto Montoya, El caso Pinochet y la impunidad en Am茅rica Latina. A la salida del local nos vimos sorprendidos por una conmovedora escena: un numeroso grupo de j贸venes de Hortaleza le hac铆an el pasillo y la ola al Gallego.

Como tambi茅n emotivos lo son los testimonios actuales de sus colegas de laburo, de su 煤ltimo empleo en Madrid, al saber de su fallecimiento. Personas que a煤n no coincidiendo con sus ideas las respetaban y reconoc铆an. Y sobre todo admiraban su solidaridad como compa帽ero de trabajo. Su saber estar y sabidur铆a. La del hombre que disfrutaba comiendo diariamente una manzana en recuerdo de cuando estaba privado en la c谩rcel. Al que le gustaba recitar, si ven铆a a cuento y para animar a alguien, un poema anarquista argentino que terminaba con 鈥Procede como Dios que nunca llora / o como Lucifer, que nunca reza/ o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua, y no la implora鈥. Un canto a la dignidad. A la fortaleza consciente. A la resistencia. Por ello cuando tuvo que jubilarse muy mayor y enfermo le hicieron un homenaje que tantos quisieran para s铆. A la vez que le regalaron las palabras de Eduardo Galeano en su poema Los nadies 鈥 a quienes siempre fue fiel- le invitaron a seguir con sus escritos pol铆ticos al darle un bello cuaderno en blanco titulado 鈥淪ostiene Pereyra 2008, notas para el pr贸ximo libro鈥 a la vez que le hac铆an un gui帽o para que leyera la excelente novela de Antonio Tabucchi Sostiene Pereira que iba en la caja de regalos. Tambi茅n entonces vi la emoci贸n en su rostro, 茅l era consciente de que hab铆a establecido conexi贸n con la gente del curro, algo que consideraba esencial.

Para saber qu茅 hizo el Gallego en su dilatada vida vale la pena leer sus Memorias, una s铆ntesis de la historia que vivi贸 a ambos lados del Atl谩ntico. Tambi茅n nos da cuenta de sus ideas y de su capacidad de seguir pensando con su propia cabeza. ii Una excelente introducci贸n para conocer los debates sobre la relaci贸n entre la lucha armada y la lucha de clases en Latinoam茅rica de los a帽os sesenta y setenta, una mirada sobre los debates y avatares de la IV internacional y tambi茅n de la Liga Comunista Revolucionaria. Particularmente 煤tiles para las actuales y venideras generaciones revolucionarias son sus reflexiones sobre la necesidad del internacionalismo como componente estrat茅gico vivo, el reto de construir partidos revolucionarios cuya cuesti贸n central sea trabajar por la toma del poder de las clases subalternas y alejados de la sectaria 鈥costumbre arraigada de convertir diferencias t谩cticas en estrat茅gicas y las tendencias en fracciones permanentes鈥 o la necesidad de la continua renovaci贸n program谩tica. Excelentes testimonios sobre la persona y el revolucionario, sobre sus ideas y sus avatares se han escrito estos d铆as buenos art铆culos tanto en Poder Popular (Pepe Mej铆as) como en Viento Sur (Jaime Pastor) como excelente fue el discurso de su amigo Roberto Montoya en el tanatorio, cuyo desarrollo podemos encontrar tambi茅n en Viento Sur. iii

Pasar el testigo, pasar el relevo

脡l, Daniel, sab铆a que el puesto de combate de los viejos militantes ya no est谩 en la direcci贸n cotidiana del partido o de la organizaci贸n social, pero que no deben dejar de ocupar su cacho de barricada en la lucha por un mundo de mujeres y hombres libres e iguales, ayudando a empujar el carro e incluso 驴por qu茅 no? discutiendo, dando opini贸n, que no consejo, para que se tenga en cuenta. Era su derecho, pero sobre todo, dec铆a, 鈥渆s nuestra obligaci贸n鈥. Eso le impuls贸 durante d茅cadas a pensar con su propia cabeza en marcos y coordenadas cambiantes, fiel a sus ideales, pero sin pegarse a f贸rmulas acartonadas. Poca gente de su edad ha sido tan capaz de evolucionar y adecuar su accionar a nuevos par谩metros concretos. Eso era su raz贸n de seguir viviendo, eso le ayud贸 durante a帽os a pelear con la muerte. Estaba, en el mejor sentido de la palabra, empe帽ado por la cuesti贸n de la continuidad revolucionaria.

El capitalismo atraviesa crisis pero no se auto fagocitar谩 por muchas crisis internas que tenga. Es necesario destruirlo antes de que siga devorando gentes y naturaleza como gran Pantagruel. No hay leyes ciegas de la historia, hay gentes, clases, contradicciones objetivas, subjetividades en oposici贸n, necesidades y pulsiones humanas. Por eso es necesaria la revoluci贸n. Pero al igual que no hay revoluci贸n sin estrategia y organizaci贸n capaces de convertir la rebeld铆a en el momento preciso en un factor pol铆tico decisivo en la disputa por el poder, no hay revoluci贸n sin personas concretas con ideas, voluntad y actividad, condiciones sine qua non para que exista proyecto, partido y poder popular. Ello exige, parafraseando al Ch茅 Guevara, que existan dos, tres, muchas gentes militando de forma organizada, muchos Daniel y Juanita.

Daniel se forj贸 como centenares de miles 鈥搕ras la revoluci贸n rusa- en el modelo de militancia obrera m谩s digno de los experimentados, el que se basaba en las ideas de 鈥渁ctualidad de la revoluci贸n鈥 de Lenin, Trotsky y Luk谩cs, en el que la revoluci贸n no era s贸lo un deseo o un horizonte regulador de la actividad sino que formaba parte de hip贸tesis estrat茅gicas plausibles. No estaban locos cuando se plantearon levantar partidos revolucionarios cimentados por una 鈥渃ohorte de hierro鈥. Exist铆a sujeto clasista, m煤ltiples oleadas de luchas, elementos fundamentales del programa y se abr铆an varios caminos estrat茅gicos a evaluar. Faltaba el partido, la direcci贸n pol铆tica catalizadora del paso de la revuelta a la revoluci贸n. Para la generaci贸n de militantes de la IV陋 de Daniel, el pensamiento de Ernest Mandel ciment贸 la idea de que ser militante revolucionario, simplemente era un acto de coherencia con la visi贸n de Marx en las Tesis de Feuerbach respecto a la teor铆a y la pr谩ctica. Para Rosa Luxemburgo ello implicaba la toma de conciencia de la necesidad de la intervenci贸n consciente y para Lenin significaba una necesidad de las y los trabajadores y un compromiso moral para la intelectualidad cr铆tica, a la que Gramsci emplaza s convertirse en intelectuales org谩nicos de la clase obrera en disputa con los del capital. Con el triunfo de la revoluci贸n cubana, el Ch茅 (desde par谩metros distintos) introdujo un vector 茅tico voluntarista: 鈥渆l deber de todo revolucionario鈥︹. Y muy importante en la tradici贸n pol铆tica en la que se insertaban Juanita y Daniel: total libertad en el debate en el seno de la organizaci贸n, total unidad en la actividad en el seno del movimiento de masas.

Todos ellos hac铆an suya la idea del Manifiesto: los comunistas no son una parte separada de la clase obrera, solamente quienes aportan el objetivo final de la lucha. Si se repasan los escritos y la vida de Daniel Pereyra 鈥揺n su larga evoluci贸n y aprendizaje continuado- podemos concluir que esa idea de Marx y Engels estaba muy arraigada al proponer la construcci贸n de 鈥una organizaci贸n que no deje en ning煤n momento de mirar hacia la sociedad, hacia otros sectores del movimiento popular, ni deje de tender puentes hacia ellos para ampliar el campo de la influencia revolucionaria鈥. iv Por eso era tan importante para Daniel pegarse al terreno, organizar taller a taller, barrio a barrio, mezclarse con las gentes para organizar la defensa y agrupamiento de 鈥淟os nadies鈥 y ganarlos para la Revoluci贸n. De todo ello podemos sacar alguna lecci贸n 鈥済ramatical鈥 en torno a las preposiciones de la revoluci贸n y que afectan tambi茅n en c贸mo se entiende qu茅 cosa es militar. En mi opini贸n y m谩s a煤n a la luz de las reflexiones de Daniel, podemos concluir que no se milita 鈥渆n鈥 la organizaci贸n revolucionaria, se es militante 鈥渄e/desde鈥 la organizaci贸n revolucionaria, con un corolario: la militancia es raz贸n y pasi贸n, organizaci贸n y acci贸n, pensamiento y combate.

Nuevos y viejos temas de la agenda revolucionaria

Tras el fracaso de Podemos como partido democr谩tico antineoliberal de masas y el fin de las ilusiones sobre la viabilidad real del 鈥減artido-movimiento鈥 aqu铆 y ahora, Daniel se centra en el otro polo de la ecuaci贸n organizativa, ya presente en el texto citado: 鈥No es que Anticapitalistas sea el partido revolucionario, pero es sin duda la organizaci贸n que m谩s pasos ha dado en su construcci贸n, mostrando su preocupaci贸n por la necesidad del mismo鈥. Si para impulsar un partido pluralista amplio de la izquierda de la izquierda era necesario una organizaci贸n revolucionaria, ahora fracasado Podemos, de nuevo todav铆a es m谩s importante. Daniel retoma el hilo de sus preocupaciones nacidas en sus primeros pasos en la militancia en Latinoam茅rica o tras el fracaso rotundo de la unificaci贸n LCR-MC al afirmar que 鈥la tarea estrat茅gica de construir el partido revolucionario sigue pendiente鈥. Y lo hace en unas coordenadas bien distintas a las de un estado-naci贸n como el argentino y en un contexto en el que la 鈥渃uesti贸n nacional鈥 juega un papel central en la situaci贸n pol铆tica y partidista.

Eso es lo que explica que en los 煤ltimos a帽os su pregunta recurrente cada vez que se le visitaba era tras comentar la situaci贸n pol铆tica general y los avances o retrocesos en las movilizaciones: 驴c贸mo est谩 el partido?, o en su caso 驴cu谩nta gente acudi贸 a la 鈥淯ni鈥 de Verano? (a la que hasta en silla de ruedas visitaba sin falta), o 驴qu茅 tal est谩n en Andaluc铆a tras la campa帽a electoral? o 驴c贸mo estamos en Catalu帽a, Euskadi o Galicia, en los sindicatos o en el movimiento feminista鈥? Para 茅l la cuesti贸n clave con la que terminaba la conversaci贸n era siempre 驴hemos organizado a nuevas compa帽era y compa帽eros? Ello explica tambi茅n su terco empe帽o en impulsar una discusi贸n concreta y pr谩ctica de c贸mo organizar militancia y afiliaci贸n, particularmente entre la juventud.

Para Daniel es preciso crear organizaciones democr谩ticas en el 谩mbito del estado-naci贸n en los que quepan diversos grados de compromiso cotidiano o temporal, diferentes habilidades y capacidades, estructuradas internamente por direcciones compuestas de gentes dedicadas pero elegidas y controladas por el conjunto. Por ello habla de un partido de militantes y simpatizantes (miembros ambos del partido) que formen parte del conjunto de las y los activistas populares y 鈥que sean tribunos y organizadores del pueblo, capaces de llevar a las grandes mayor铆as la palabra revolucionaria鈥. Y consecuentemente le da una dimensi贸n internacionalista al insistir en que es necesaria una internacional revolucionaria de masas 鈥capaz de convocar y organizar luchas solidarias mundiales con los pueblos hostigados por el imperialismo鈥.

La cuesti贸n es que tras las experiencias del siglo XX y los ajustes de cuentas con el hipermilitantismo que formul贸 Denis Avenas, tenemos que reinventar la militancia, o sea, los equilibrios que define la ecuaci贸n cuyas inc贸gnitas son el activismo y la existencia cotidiana, los afectos y los cuidados precisamente porque nos gu铆a 鈥渃ambiar el mundo, cambiar la vida鈥. En ocasiones decimos en nuestras reuniones, y con raz贸n, que la militancia pol铆tica tambi茅n es una pr谩ctica social, una forma conflictiva de inserci贸n en la sociedad en la que el/la militante compromete no s贸lo su opini贸n pol铆tica sino el conjunto de sus convicciones y de su existencia social.

Ello nos obliga a politizar la vida cotidiana, a derribar los muros entre lo cotidiano y los anhelos porvenir. Por ello debemos repensar los modos de hacer pol铆tica (lejos del institucionalismo rampante de la izquierda gobernista instalada en el cargo) y tambi茅n insuflar soplos de vida, inteligencia y honradez en la actividad (lejos del cart贸n piedra de las sectas). Eso es lo que forja rebeldes. Intransigentes con los de arriba, solidarios con las y los de abajo. Y ello implica estar ah铆, no s贸lo opinar en el papel o en las redes (que tambi茅n), de eso nos ense帽贸 Daniel en toda su trayectoria, la 茅pica y la silenciada en Argentina o Per煤 y tambi茅n su labor barrial en Hortaleza o en defensa de los derechos humanos.

Y para orientarse permanentemente en medio de los meandros y r谩pidos del r铆o de la realidad, no hay atajo: sin teor铆a revolucionaria no hay partido revolucionario. Ello significa conocer (leer y debatir) que hicieron y experimentaron, que analizaron y teorizaron las y los activistas, pensadores y dirigentes sobre cuyos hombros seguimos construyendo, pero tambi茅n abrir los ojos y la mente a nuevos antagonismos, discursos y elaboraciones. Daniel dio pasos muy importantes para intentar comprender la complejidad de la lucha social y pol铆tica en el siglo XXI, la existencia de multiplicidad de causas, identidades y tem谩ticas, formas de rebeld铆a y de oposici贸n al sistema y la existencia de diversos actores antagonistas con el sistema que junto a la clase trabajadora pueden derrotar al capitalismo. De ah铆 su convencimiento de la necesidad de nuevas f贸rmulas para aglutinar la lucha contra la explotaci贸n y opresi贸n del capital y sus estados, con el secular combate contra el patriarcado y la dimensi贸n ecol贸gica tanto de la crisis sist茅mica como de la alternativa (eco) socialista. Lo cual revela que junto a sus convicciones mantuvo una elasticidad intelectual que le permiti贸 seguir en la brecha. Y escribir cada una de sus reflexiones. Gracias Gallego.

Notas:

i Bensa茂d, D. (2018), Una lenta impaciencia.

ii Pereyra, D. (2014) Memorias de un militante internacionalista. Biblioteca militante, Buenos Aires. Tal como han se帽alado Jaime Pastor y Roberto Montoya fue autor de numerosos art铆culos y tambi茅n cabe destacar que adem谩s de sus Memorias, Daniel fue autor de Del Moncada a Chiapas. Historia de la lucha armada en Am茅rica Latina (1994 y 1996), Argentina rebelde (2003), Mercenarios (2007), Che, Revolucionario sin fronteras (2017) y, junto con Roberto Montoya, El caso Pinochet y la impunidad en Am茅rica Latina (2000). Hay una pel铆cula, Abisa a los compa帽eros, que se basa en sus a帽os peruanos. No es un gran film pero nos da el tono de los sentimientos que despertaba en las gentes de abajo. https://www.youtube.com/watch?v=7jeBK4O8XDw

iii Mej铆as, J https://poderpopular.info/2023/02/10/la-huella-del-gallego-el-che-pereyra/

Pastor, J. https://vientosur.info/daniel-pereyra-una-vida-bien-vivida/

Montoya, R. https://vientosur.info/un-consecuente-militante-internacionalista/

iv Pereyra, D. (2017) 鈥淓l partido-movimiento que necesitamos鈥 en Viento Sur n煤m. 150, febrero 2017