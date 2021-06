–

De parte de El Miliciano June 27, 2021

Una suave brisa de poniente, que apenas mece las hojas de las palmeras, las terrazas del paseo marítimo parece recobrar su pulso. Corredores, senderistas y surfistas se dejan ver durante toda la jornada. Hoteles y chiringuitos, abarrotados y no cabe, con o sin pandemia, un alfiler. “Tenemos ganas de trabajar, eso es lo que hace falta en Chiclana, trabajo”.

Es lo que dicen desde la patronal. Ah, qué mal lo han pasado, pobrecillos. Tú, camarero de jornadas interminables, tú camarera de pisos, te van a dar la oportunidad, después de un largo ERTE, o de un despido sin más, de volver a tu puesto de trabajo. M ientras ellos hacían todo lo posible para mantener un curro donde si todo va bien, puedas partirte el alma.

Te van a ofrecer ansiados contratos, que si los rechazas, habrá otros compañeros que sin remedio no lo harán, pues trabajar les hace falta como a todos, aceptarán y tragarán. Pero, no te lo pienses, no tengas temor… ya sabemos que no van a cumplir con el Estatuto de los Trabajadores, eso les queda demasiado lejos, ni tras interminables jornadas te van a pagar las horas extras que eches. Recuerda, lo han pasado muy mal con la pandemia. E incluso no te faltará el patrón que te eche en cara que lo ha pasado peor que tú.

Ahora eso sí. Puedes romper las normas. Acepta el trabajo. Una vez que te falten a la dignidad y a tus derechos como trabajador, reúne información, pruebas y te acercas al local de la CNT-AIT, donde somos trabajadores como tú, te asesoraremos y pondremos todas las herramientas de lucha contra los explotadores en tus manos. Denuncia.

Empresari@s y trabajador@s no estamos en el mismo saco. Lo que ell@s llaman “hacer un esfuerzo para que el negocio salga adelante” realmente significa una vulneración impune de los derechos de l@s trabajador@s. Si es así, denuncia.

La hostelería es uno de los sectores donde más explotación y precariedad laboral existe y ahora mucho más, en este tiempo de pandemia. Es por ello que desde el Sindicato de Oficios Varios de Chiclana de la CNT-AIT hemos puesto en marcha en esta campaña, que tan buenos resultados ha dado en otros lugares de la geografía del Estado español.

¡Que no te engañen!

¡Que no te pisoteen tus derechos!

¡Trabajador y trabajadora de la hostelería, organízate y lucha! ¡Junt@s somos más fuertes!

SOV CNT-AIT, Chiclana

Cuesta del Matadero, 32