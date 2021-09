–

Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT queremos informar del conflicto sindical que hemos abierto contra el Restaurante Viterra Natural de Almansa, por despido, impagos y vulneraci贸n de los derechos de sus trabajadoras y trabajadores.

Tras un a帽o de abusos generalizados en el sector de la hosteler铆a contra toda la clase trabajadora y un empeoramiento de las condiciones de trabajo debido a la crisis econ贸mica, no son pocos los casos de trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos de sus puestos de trabajo con el fin de seguir apuntalando los beneficios de las empresas y de sus accionistas.

Este es otro caso m谩s, el de una compa帽era de nuestro sindicato que fue despedida del Restaurante Viterra Natural, en el que trabajaba el pasado mes de julio.

Nuestra compa帽era comenz贸 a trabajar en el restaurante como ayudante de cocina con un Contrato Temporal Eventual por circunstancias de la producci贸n el pasado d铆a 17 de Julio de 2020, con la excusa, seg煤n la empresa, de cubrir el servicio de la terraza de verano. Sin embargo, nuestra compa帽era no solo trabaj贸 durante esos meses, sino que su contrato se extendi贸 durante m谩s de un a帽o, demostr谩ndose que la actividad que nuestra compa帽era realizaba no era una actividad temporal, sino que su trabajo respond铆a a un servicio normal y esencial de la empresa.

El contrato de trabajo se encontraba en fraude de ley, tanto por superar la duraci贸n legalmente establecida, por no coincidir la raz贸n por la que se firm贸 el contrato con el trabajo realizado, as铆 como la causa y el car谩cter de la actividad de la empresa.

La empresa durante el tiempo en el que nuestra compa帽era se encontr贸 trabajando, vulneraba sistem谩ticamente los derechos a toda la plantilla: contrataci贸n en fraude de ley, irregularidades en las n贸minas y en los pagos, falseamiento sistem谩tico del registro horario por parte de la empresa, impagos salariales en concepto de pluses, horas extraordinarias, plus nocturnidad, plus convenio, etc., y despidos injustificados. Todas estas irregularidades amparadas por la empresa Plaza Asesores.

Nuestra compa帽era, tras una baja por Incapacidad Temporal, inform贸 a la empresa de que le hab铆an dado el alta y que se encontraba dispuesta a reincorporarse inmediatamente en su puesto de trabajo, pero la empresa le dio largas y la despidi贸 aludiendo que hab铆a finalizado su contrato de trabajo temporal, y dej谩ndole adeudadas una serie de cantidades en diferentes conceptos.

Finalmente se present贸 papeleta de conciliaci贸n con la empresa y el pasado d铆a 14 de septiembre se celebr贸 acto de conciliaci贸n contra la empresa en la que no se lleg贸 a ning煤n acuerdo, ya que la empresa no reconoce ninguna de las cantidades adeudadas: ni horas extraordinarias, ni plus de nocturnidad, ni trabajo en festivos, ni vacaciones no disfrutadas, ni las diferencias entre los complementos salariales percibidos y a percibir (plus de convenio, bolsa de vacaciones, complementos por I.T.) y la diferencia entre el salario que la empresa le entregaba y el que aparec铆a en la n贸mina. Al mismo tiempo, se exige el reconocimiento de la relaci贸n laboral en fraude de ley, y la improcedencia del despido.

Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT tenemos muy claro que es necesario que la clase trabajadora nos organicemos y denunciemos estos abusos perpetrados por este tipo de empresas explotadoras que amasan sus beneficios a base de impagos salariales y de la explotaci贸n de las trabajadoras y trabajadores.

Por todo esto, hacemos p煤blica la declaraci贸n de boicot contra este establecimiento hasta que la empresa respete los derechos de las trabajadoras y pague las cantidades adeudadas a nuestra compa帽era; y animamos a toda la clase trabajadora a que no acuda a consumir en este establecimiento.