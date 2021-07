–

Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT queremos informar del conflicto que hace meses abrimos contra la empresa La Bocater铆a de Abril, ahora llamada La Peque帽a de Abril en Hell铆n, por el despido de una compa帽era y por impagos salariales.

El conflicto sindical comenz贸 cuando una compa帽era de nuestro sindicato fue despedida despu茅s de haberse cogido la baja por una lesi贸n en el trabajo. La empresa la despidi贸 en el mes de octubre sin pagarle ninguna indemnizaci贸n por despido y sin abonarle las horas extraordinarias, las vacaciones, y los pluses a los que ten铆a derecho por Convenio Colectivo. Adem谩s, la empresa utiliz贸 a la Asesor铆a Vida Legal para intentar convencer a la trabajadora de que lo que hab铆a hecho la empresa era legal y no ten铆a que preocuparse de nada.

Sin embargo, se volvi贸 a concretar una reuni贸n con la empresa para entregar la documentaci贸n que le faltaba y pagar el mes que le deb铆a, ya en presencia de un compa帽ero del sindicato. Durante la reuni贸n la empresa era incapaz de reconocer que el despido de la trabajadora deb铆a consider谩rselo improcedente, que no hab铆a indemnizado a la trabajadora, y que no hab铆a cumplido con el convenio colectivo en materia de contrataci贸n y retribuci贸n. Tampoco entend铆a que el Convenio Colectivo no era una ley de adscripci贸n voluntaria por las empresas y que el respeto de los derechos de los trabajadores no es ninguna opci贸n a elegir, sino de obligado cumplimiento por las empresas.

El resultado de todo esto era que la empresa no estaba cumpliendo con las condiciones reguladas por el Convenio Colectivo, hab铆a contratado a la trabajadora en fraude de ley, como lo hab铆a hecho con el conjunto de la plantilla por no cumplir con el ratio de trabajadores indefinidos y trabajadores temporales, no pagaba las horas extraordinarias, ni el Plus de bolsa de vacaciones, el Plus de nocturnidad, el Plus convenio, el Plus locomoci贸n y el finiquito, pagas extraordinarias y vacaciones. As铆 entend铆amos como este tipo de empresarios abren negocios en medio de la pandemia, pisoteando los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Nos consta que que las condiciones de trabajo y contrataci贸n son las mismas en todos sus establecimientos.

A pesar de que la trabajadora y el sindicato estaban abiertos a resolver el conflicto de manera amistosa, la empresa se esper贸 a la fecha de juicio a contratar un abogado. A unos pocos d铆as de la celebraci贸n del juicio, el abogado de La Taberna de Abril se pone en contacto con nosotros para alcanzar un acuerdo sin tener que acudir a juicio. Sab铆an que hab铆a pruebas suficientes para demostrar que la empresa no pagaba conforme al convenio, los contratos se encontraban en fraude de ley, no exist铆a la carta de despido, no exist铆an Hojas de Registro de Horas y no pod铆an demostrar en ning煤n caso, ni defender los extremos de la demanda. Finalmente se alcanza un acuerdo econ贸mico y unos plazos para el pago de las cantidades adeudadas, con la casi totalidad de lo reclamado a la empresa.

Sin embargo, a pesar de todo, la empresa ha incumplido el acuerdo en materia de plazos, aunque esperamos que corrija de inmediato su actitud y liquide las cantidades acordadas.

Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT hacemos un llamamiento a todas las trabajadoras y trabajadores para que se organicen y defiendan sus derechos en el trabajo, sean capaces de responder a los ataques de la patronal hostelera, conquistar mejores condiciones de trabajo y derechos.