January 29, 2022

Vanina Rivarola present贸 el a帽o pasado, India, su tercer y 煤ltimo disco dedicado a homenajear a la m煤sica del Paraguay. El pasado mi茅rcoles, en una entrevista en el programa radial Patas En La Brea, la cantante coment贸 la experiencia de grabar su 谩lbum en el aislamiento por la pandemia y la emoci贸n de volver al escenario despu茅s de 2 a帽os para presentar su trabajo. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Con la misma voz alegre que se escucha en muchas de las canciones que interpreta, Vanina Rivarola coment贸 entre risas las emoci贸n de poder volver a presentarse en vivo y mostrando su nuevo trabajo, para el que dedic贸 gran parte del tiempo de aislamiento. 鈥淓n el 2020, con la pandemia, fuimos como una burbuja, con Emiliano Navazo y Diego Rol贸n. El primer a帽o fue muy intenso en cuanto a la producci贸n y la preproducci贸n grabando en el estudio de Emiliano y de Diego: de La Rana y El Churrasco, y es un trabajo que llev贸 como toda la pandemia, que de un modo nos hizo sumergirnos en la m煤sica, no aislarnos del mundo aunque est谩bamos aislados. Creo que no podr铆amos haber hecho un trabajo as铆 si no hubi茅semos tenido el tiempo que brind贸 para la producci贸n en m煤sica y en otras cuestiones relacionadas al arte en la pandemia鈥.

Su trabajo busca continuar, despu茅s de casi 50 a帽os, la senda que abrieron Jorge Cafrune y Oscar Cardozo Ocampo con el m铆tico disco Yo le canto al Paraguay, pero en el Vanina tambi茅n comenta la conexi贸n con muchas canciones que la acompa帽an desde su infancia y su Entre R铆os natal.

鈥淢e pas贸 que conoc铆a a casi todas las canciones. Por ah铆 Dulce Paraguay, fue un tema que, aparte del disco, trajo Diego (Rol贸n) porque 茅ste es un disco que hizo Cafrune hace 50 a帽os homenajeando a este pa铆s hermano, pero Recuerdos de Ypacara铆, Mis noche sin ti鈥 son canciones que tienen un mont贸n de versiones y que nos acompa帽an desde ni帽as鈥 Paraguaya Linda, por ejemplo, en Concordia hay una pe帽a y yo las escuchaba y siempre la quise hacer. Es como que hay muchas coincidencias, muchas sincron铆as, que a veces a una le da escalofr铆os 驴no? porque soy una gran admiradora de las cantoras paraguayas. Para m铆 es un honor que est茅 Myriam Beatriz en este disco porque hac铆a muchos a帽os que la segu铆a, y que se interes贸 tambi茅n en este disco. Se interes贸 en comunicarse con nosotros. Ella tiene un programa en Radio Nacional Paraguay鈥 y que ha despertado el inter茅s de Paraguay, de hecho en la 煤ltima presentaci贸n en la fiesta nacional del Chamam茅 tuvimos mucha devoluci贸n de la gente de Paraguay, porque hay cierta similitud en los sonidos el茅ctricos que provienen, por ejemplo, del grupo Tavarandu, que utiliza bajo, teclados鈥 dos voces鈥 y tiene una reminiscencia, incluso m煤sicos me dec铆an 鈥渕e hace acordar a esos sonidos paraguayos鈥. Conoc铆a a la mayor铆a de las canciones. Es un repertorio que hasta el d铆a de hoy cada vez amo m谩s este disco e interpretarlo鈥, relat贸 sonriente.

El disco combina sonidos mas actuales pero siempre acompa帽ando los elementos tradicionales del g茅nero. 鈥淓n cuanto a la sonoridad, esto lo digo despu茅s de haber charlado much铆simo con el productor. Nos fuimos dando cuenta que los estilos no se remiten a ciertos instrumentos solamente. Hay un gran conocimiento de la m煤sica del Litoral: Diego Rol贸n produjo el disco Litoral, de Liliana Herrero. El viene con el uso de pedales, y de ciertos efectos. La Polka es la madre del Chamam茅 y de muchos ritmos del litoral y hay como un criterio est茅tico de esos sonidos con instrumentos m谩s actuales鈥.

Durante la entrevista, la cantante se mostr贸 entusiasmada con haber vuelto a los escenarios, en especial con su reciente presentaci贸n en Corrientes en el Festival Nacional del Chamam茅. 鈥淟a primera fecha post pandemia fue en Tecn贸polis con una agrupaci贸n de m煤sicos entrerrianos: un espect谩culo que se llam贸 Cultura del Agua, y si: fueron nervios y ansiedad, encima el 22 de octubre sale el disco y el 23 era la presentaci贸n encones era como todo junto, un mont贸n de emociones鈥. y la presentaci贸n del disco, que la primera fue ac谩 en el teatro 脫pera en La Plata y fueron 2 a帽os de preparaci贸n: la preproducci贸n, la producci贸n, mezclar, porque estuve presente en mezclas y en la masterizaci贸n, y luego ensayar, hacer sonar todo. Hacer sonar el disco era un desaf铆o. Y fue muy fuerte la presentaci贸n del disco. Despu茅s estuvimos tambi茅n en la Usina del arte. Y volver al festival, porque era la segunda vez que nos presentamos, fue s煤per fuerte porque justo fue el 煤ltimo escenario antes de la pandemia. Entonces volver y encontrarnos con tantos amigos y cuando el sentimiento existe no importan las distancias porque me encontr茅 con tantos amigos en Corrientes y en Paran谩 que estuvimos presentando el disco y me encontr茅 con amigos y fue tan lindo. Ten铆a p谩nico de no poder viajar, de contagiarme, que antes no vi a nadie, pero despu茅s fue inevitable abrazarnos porque hac铆a a帽os que no me ve铆a con algunos amigos.鈥

En cuanto a sus planes para el 2022, Vanina comento que tiene muchas ganas de seguir presentando el disco para que 茅ste cobre vida. 芦Mi anhelo personal es presentar el disco en todos los lugares. Estamos abiertos a que nos convoquen. Tengo ganas de tocar, porque tanta producci贸n, tanta introspecci贸n, ahora una necesita salir a tocar y que cobre vuelo porque es como otro proceso el del vivo禄 concluy贸.

