–

De parte de Nodo50 April 26, 2023 251 puntos de vista

Seg煤n la Alianza Nacional por la Enfermedad Mental estadounidense, las personas LGTBI+ tienen casi tres veces m谩s riesgo de sufrir trastornos de salud mental. Las violencias vividas plantan frecuentemente semillas de desconfianza, p谩nico, tristeza o depresi贸n, baja autoestima y autoodio.

Aviso de contenido sensible: violencia verbal, f铆sica y sexual, lesbofobia, medicaci贸n psiqui谩trica y autolesi贸n.

Cerca del 40 por ciento de la poblaci贸n mundial vive en pa铆ses en los que la homosexualidad est谩 perseguida. El 17 de mayo de 1990, la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) la sac贸 de la lista de enfermedades. En 1973, la Asociaci贸n de Psiquiatr铆a de los Estados Unidos (APA) tambi茅n tuvo a bien eliminarla de esa lista infinita de diagn贸sticos psiqui谩tricos en la que sustentan gran parte de su labor: el manual diagn贸stico y estad铆stico de los trastornos mentales (DSM, por sus siglas en ingl茅s). Sin embargo, el uso de las mal llamadas terapias de conversi贸n, cuyo objetivo radica en la perversi贸n de curar a las personas que conformamos la comunidad LGTBI+, sigue perjudic谩ndonos en la actualidad.

驴Cu谩l ha sido el caldo de cultivo que nos ha dejado en esta situaci贸n? Para entender la actualidad de las mujeres s谩ficas en el Estado espa帽ol, nos hace falta echar la vista atr谩s y analizar la historia de la represi贸n lesb贸foba en distintos territorios y momentos hist贸ricos: desde la Alemania del nazismo al r茅gimen franquista. Es importante tener en cuenta que la llamada ley de vagos y maleantes franquista pas贸 a incluir, en julio de 1954, a las personas 鈥渉omosexuales鈥 en la categor铆a de peligrosos sociales. Ricardo Campos escribe en La construcci贸n psiqui谩trica del sujeto peligroso y la Ley de Vagos y Maleantes en la Espa帽a franquista, 1939-1970 que este cambio ten铆a como objetivo reforzar la imagen de la persona homosexual como pervertida, degenerada y, en definitiva, peligrosa. 驴Qu茅 pasaba con las mujeres s谩ficas durante el franquismo? Seg煤n Elizabeth Hern谩ndez L贸pez, en Las invisibles: Aproximaci贸n a la Historia de las lesbianas en Espa帽a durante el r茅gimen franquista (1936- 1975), las mujeres lesbianas (y, en general, las mujeres de sexualidad no normativa) eran encarceladas, internadas a la fuerza en psiqui谩tricos y exiliadas de sus poblaciones. La represi贸n las golpe贸 tambi茅n a ellas. Por mucho que las mujeres s谩ficas no fueran declaradas expl铆citamente como enemigas del orden p煤blico, la lesbofobia no hizo m谩s que crecer gracias a la moral franquista.

Patricia Moreno Ruiz-Olalde cuenta en La historia olvidada del Nazismo: los homosexuales durante el Holocausto que uno de los primeros actos de Hitler fue cerrar todos los bares regentados por homosexuales, cabarets e incluso el Instituto de Ciencia Sexual, que fund贸 Magnus Hirschfeld. Mientras tanto, 鈥渁 algunas lesbianas, tambi茅n feministas, se las consider贸 como 鈥榓sociales鈥 por los nazis y se las envi贸 a los campos de concentraci贸n鈥. De nuevo, seg煤n Moreno, en estos mismos campos de concentraci贸n eran, adem谩s, horriblemente frecuentes las situaciones de explotaci贸n sexual. Para la moral fascista, la l铆nea que separaba (y separa) a cualquier mujer que se rebele contra el r茅gimen machista de las peligrosas lesbianas era y es muy fina. Al mismo tiempo, es innegable que ser s谩ficas conlleva que nos sit煤en en el objetivo de las violencias, tanto de las institucionalizadas como de las que atraviesan directamente nuestra sociedad. Necesitamos profundizar en la historia para comprender el v铆nculo entre la represi贸n contra las mujeres s谩ficas de entonces y el sufrimiento emocional de hoy, que puede ser consecuencia de esas violencias.

Negarnos activamente que somos lesbianas y ser se帽aladas como enfermas o delincuentes son dos caras de una misma moneda. La herencia de la lesbofobia hist贸rica es la lesbofobia de nuestro presente que detona, a menudo, malestares emocionales en ni帽as, j贸venes y mujeres s谩ficas. Al mismo tiempo, chocamos, una y otra vez, con el muro de la ignorancia de 鈥減rofesionales鈥 del 谩mbito de la salud mental. 鈥淟as personas LGTBI+ tienen casi tres veces m谩s riesgo de sufrir trastornos de salud mental como ansiedad, depresi贸n y estr茅s postraum谩tico. Los individuos LGTBI+

de 10 a 24 a帽os intentan suicidarse cuatro veces m谩s a menudo que sus pares no LGTBI+鈥, seg煤n la Alianza Nacional por la Enfermedad Mental (NAMI) estadounidense. Durante las distintas etapas vitales, las personas de la comunidad LGTBI+ afrontamos toda clase de violencias cisheteropatriarcales: malos tratos (en el entorno familiar, escolar, laboral鈥), el acoso y las agresiones en el espacio p煤blico, discriminaci贸n en 谩mbitos como el legal o el m茅dico, el lenguaje y el trato personal en el d铆a a d铆a.

Todo esto, est谩 claro, deja muy a menudo huellas en el momento, pero tambi茅n se relaciona con traumas posteriores al quedar, muchas veces, ese poso de miedo aprendido, verg眉enza, sensaci贸n de indefensi贸n, hipervigilancia. A su vez, interseccionan con la p茅rdida de apoyos por esa misma LGTBIfobia social, as铆 como con la dificultad frecuente para participar en entornos respetuosos con la propia identidad de las personas (a estos espacios, muches llegamos injustamente tarde). As铆, entre los factores socioecon贸micos y culturales que se asocian a los intentos de suicidio, se cuenta la LGTBIfobia. Las violencias vividas plantan frecuentemente semillas de desconfianza, p谩nico, tristeza o depresi贸n, baja autoestima y autoodio.

Una mirada en primera persona a las violencias

Aqu铆 hace falta nombrar directamente aquellas experiencias de heteronorma en nuestra infancia y adolescencia, m谩s habituales de lo que se cree. Sin embargo, mi vivencia particular refleja lo complejo que resulta trazar esa l铆nea divisoria entre las distintas violencias que interseccionan en nuestros cuerpos. No me responsabilizo de los malos tratos que recib铆a por parte de mi entorno. A menudo se concretaban en insultos gord贸fobos y en expresiones lesb贸fobas como marimacho, entre otras que se os puedan ocurrir. Todo esto, en m谩s ocasiones de las que quisiera recordar, iba de la mano de violencia f铆sica.

Recuerdo cuando todav铆a pod铆a jugar al f煤tbol. Despu茅s, empezaron a hacerme imposible que jugara con elles; en la mentalidad tradicional, una ni帽a bollera y gorda, con gafas, es decir, f铆sicamente no normativa, no tiene permitido acceder a los mismos espacios, los mismos juegos y el mismo afecto que les dem谩s. Sin embargo, los tipos de agresiones no se limitaban a golpes e insultos. En alguna ocasi贸n, se le sumaba violencia sexual. Me quitaban las gafas y, cuando les persegu铆a para recuperarlas, se sub铆an a una valla donde no pod铆a alcanzarles y se bajaban los pantalones para que viera sus genitales. M谩s adelante, continuaron las agresiones. Algo que hoy me parece un poco ir贸nico por mi barba es que, alrededor de sexto de Primaria, una profesora me inst贸 a decirle a mi madre que me depilara el bigote porque quedaba mal. Yo me sent铆 avergonzada. Aquello desemboc贸 en que me acabara decolorando el bigote para no afear el patio del colegio a mi querida profesora. Est谩 claro que esto le podr铆a pasar a cualquier persona con caracter铆sticas no normativas, y no solo a m铆 por ser lesbiana, pero la censura a mi f铆sico-identidad, sumada a la lesbofobia, creaba un ambiente insostenible.

Ya en la adolescencia, la cosa no era muy diferente. Los ataques segu铆an y mi salud mental pas贸 de tambalearse a caer en picado. En cuarto de la ESO, me recetaron mis primeras pastillas psiqui谩tricas para dormir. Encadenaba d铆as y d铆as sin pegar ojo a causa de la ansiedad provocada por los malos tratos en el instituto. Tambi茅n llegaron las autolesiones f铆sicas. Los diagn贸sticos, como suele pasar en estos casos, no se hicieron esperar. Actualmente, tras pasar por otras etiquetas psiqui谩tricas, estoy diagnosticada de Trastorno L铆mite de la Personalidad (TLP).

Todo esto se conjugaba con el acoso callejero por ir de la mano con parejas o simplemente por existir. El fuste de este acoso suele ser, de nuevo, la violencia sexual. Recuerdo un

episodio concreto: estaba esperando a una pareja en la parada del tranv铆a y un anciano se sent贸 a mi lado. Empez贸 a hablarme de temas aparentemente inofensivos hasta que me cogi贸 del brazo con fuerza y me dijo cosas tales como: 鈥淟o que necesitas es una buena polla鈥. Me qued茅 bloqueada; no pude soltarme y apenas defenderme. La lesbofobia no es algo abstracto, de lo que se quejan cuatro piradas exageradas. S铆, soy una pirada, pero no exagero.

En conclusi贸n, hablar de salud mental en primera persona implica dar un espacio y un nombre a los ejes de opresi贸n. La heteronorma es con frecuencia una de las grandes causas del malestar emocional, que para m铆 tiene mucho m谩s que ver con las violencias que con un mero desequilibrio qu铆mico.

Qu茅date un ratito m谩s por aqu铆: