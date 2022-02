–

De parte de CNT February 27, 2022 63 puntos de vista

PALABRAS PADENTRO | Ilustraci贸n (fragmento) de Ana Nan | Extra铆do del cnt n潞 429.

La palabra emancipaci贸n va emparejada ineludiblemente a la de sumisi贸n o sujeci贸n. Y es una palabra potente, porque implica no s贸lo el reconocimiento de una situaci贸n de opresi贸n, sino la lucha por salir de ella y sobre todo, por tejer nuevas redes de autonom铆a y nuevos presentes sin miedo.

芦驴Quieres cultura, libertad, igualdad y justicia? Pues ve y conqu铆stalas, no quieras que otros vengan a d谩rtelas禄, dec铆a Ricardo Mella. Pero pienso en m铆, en nosotras, y en las telara帽as que rodean la b煤squeda de esa liberaci贸n, en c贸mo emancipar nuestras mentes y nuestros cuerpos sin que eso acarree la represi贸n de otras. Y no s茅 por d贸nde empezar.

Quiero trabajar para ser mi propio sustento, pero me veo incapaz de pelear un convenio que me ata a un mundo de hombres incapaces de conjugar el verbo conciliar, as铆 que juego con sus armas y me visto de ellos. Y ato a mi madre, a mi abuela, les encargo mi crianza, porque as铆 soy libre de no pelear ni de ser consciente de que la riqueza la produzco yo, no la empresa. No entiendo mi n贸mina, pero el contrato promete alargar mi vida laboral lo suficiente para poder pagar otra suscripci贸n a Netflix.

Quiero ser independiente emocionalmente, pero busco parejas para no sentirme el verso suelto del 2 x 1 de las ofertas del supermercado. Cuando me aburra siempre puedo abrirme una cuenta en Tinder con el manoseado 芦Con pareja. Discreci贸n禄, que pulula por la red. Y as铆 no sentirme sola, porque hemos aprendido que soltera es sola, sin complementos, sin brazo del que agarrarse en las fotograf铆as. Y nos negamos a disfrutar de esa soledad, ancladas en convencionalismos.

Quiero follar con libertad, pero la etiqueta de puta pesa demasiado, as铆 que prefiero fingir a explorar mi cuerpo y olvido reclamar mi derecho al placer. Mi orgasmo no es necesario para la reproducci贸n, as铆 que en alg煤n momento decido ser casta y espero, en el rinc贸n de alg煤n bar, que alguien se me acerque y me recuerde que tengo un cuerpo con el que disfrutar. Pero no demasiado.

La emancipaci贸n es cosa nuestra. Porque la sumisi贸n es nuestro aprendizaje.