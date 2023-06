–

驴Es posible pensar en una ficci贸n spinozista en tanto literatura spinozista? 驴Tiene alg煤n sentido pretender un cruce all铆, sin que signifique encuentro, punto de conexi贸n, sino m谩s bien descubrimiento de una forma de expresi贸n com煤n?

Siendo que la narrativa religiosa ha resultado ser la mayor de las ficciones, la m谩s efectiva, el gran Padre, por su car谩cter arrollador, de las narrativas, 驴no es suficiente con la lectura de la filosof铆a de Spinoza, contra-ficci贸n fatal que invierte -y por ende desactiva, o cuanto menos neutraliza- la esencia misma de la religi贸n? Narrativa la religiosa que, ya sabemos, encuentra en el sistema de finalidades su fuente inagotable de energ铆a.

驴Hasta qu茅 punto dar con ciertos sentidos es, en efecto, un hallazgo, y no un mero movimiento forzado que responde menos a una forma nueva que a una paja intelectual, a la rumiaci贸n de la rumiaci贸n de la rumiaci贸n?

Pienso en tres autores como quien arroja una primera piedra. Est谩 claro, no para reducir la idea a una privilegiada lista de nombres, sino a una forma de habitar la ficci贸n y, por ende, de digerir la realidad y de tensar sus l铆mites.

La piedra: Fogwill, Kakfa y Bola帽o. Pero me voy a detener en este 煤ltimo. Hay algo en Roberto Bola帽o, el escritor chileno. Hay algo en Detectives Salvajes y en 2666, dos de sus textos monumentales (si es que en estos casos podemos hablar de cosas por separado y no de una misma cosa, siempre la misma cosa, solo que operando de distintas maneras, teatralizando distintas versiones).

Las partes que integran cada texto no tienen valor, o ese valor, esa potencia infernal que llegado a un punto de lectura revelan si no es en relaci贸n con alguna de las otras: no hay daga ficcional en s铆: hay daga ficcional, hay ficci贸n plena de existencia una vez encontrada una parte en alguna o en varias de las otras. En el caso de 2666, para citar uno de los dos textos, tenemos cinco partes, cinco caballos que, en formaci贸n horizontal, para soportar cargas y sopesar tensiones tiran del carro: 鈥淟a parte de los cr铆ticos鈥, 鈥淟a parte de Amalfitano鈥, 鈥淟a parte de Fate鈥, 鈥淟a parte de los cr铆menes鈥 y 鈥淟a Parte de Archimboldi鈥.

鈥淟a cosa es en s铆 o es en otra cosa鈥, dice Spinoza. Ya sabemos, como le dijo Le贸n Rozitchner a Diego Sztulwark, que para hacer cualquier cosa hay que ser arbitrario. Entonces, arbitrario, me inclino a pensar m谩s en clave de la segunda: la cosa se descubre, la cosa es, en otra. Por eso Bola帽o y las partes que integran estas dos obras.

Bola帽o apuesta a que cada nudo narrativo sea fuente rec铆proca del otro. Es decir, no hay partes complementarias, hay partes necesarias, hay necesidad: cada parte descubre su potencia siempre y cuando entra en tr谩fico con la otra, o con las otras.

Y esta no es solo una manera de pensar, entender y poner a funcionar la literatura: esta es una manera de dar cuenta del mundo, de su pulso, de hallar las ficciones que lo integran y desintegran, las tensiones que lo resuelven y lo retuercen, los claroscuros: en fin, de la sutil pero fundante relaci贸n que guardan las cosas con la Naturaleza.

Hay, en Bola帽o, a la vez, una manera de entregarse a la literatura: es una manera desconfiada, no por pacata sino por esperanzada: se puede encontrar, en cualquier pliegue de la narraci贸n, vida, potencia de existir. No es pacata, es una escritura plena de deseo, una escritura que estalla los l铆mites de lo decible porque lo decible ya fue excedido por otra cosa. Quiz谩s sea el cuerpo, arrojado a la escritura como un pedazo de carne que se estruja al fuego. Quiz谩 sea esta la diferencia fundamental con Borges: no otorgarle el mundo entero al lenguaje. Quiz谩s sea este el movimiento fundamental.

La escritura de Bola帽o tiene solo un tiempo: todo lo que ha sabido conmover, todo lo que conmueve y todo lo que conmover谩 tiene lugar en un tiempo: el del cuerpo.

Volvemos a Rozitchner: el sujeto y su cuerpo como mayor 铆ndice de verdad. No hay verdad sin una experiencia personal que la verifique en el cuerpo.

Entonces, 驴no ser谩 que toda escritura es, en efecto, spinozista, spinoziana en tanto presente, corp贸rea, infinita y, en t茅rminos foucaultianos, estrat茅gica?

驴Habr谩 margen para otra manera en la escritura? Sobre todo para los que la pensamos como zona de semejante combate. 驴Es posible escribir ajenos a ese v茅rtigo, a esa inminencia de abismo, a esa suerte de urgencia vaya a saber uno motivada por qu茅, a ese ardor?

Bola帽o ya no importa. Importamos nosotros, nosotros en tanto partes de una Naturaleza que sigue en proceso y en tanto sujetos con posibilidad. Nosotros tenemos la posibilidad: de tensar los l铆mites hasta quitar el velo, de explorar y explotar en el lenguaje, de revelarnos algo nuevo, en algo nuevo.

Se lee en Walsh: 鈥淭emblando y sudando, porque 茅l tampoco es un h茅roe de pel铆cula, sino simplemente un hombre que se anima y eso es m谩s que un h茅roe de pel铆cula鈥.

Temblando y sudando, la tarea seguir谩 siendo la de encontrar una salida donde muy probablemente no exista.

