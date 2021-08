–

驴Por qu茅 un fil贸sofo del siglo XVII es tan importante para entender y combatir el ascenso de la extrema derecha latinoamericana?.

El texto que sigue es una adaptaci贸n de la presentaci贸n del libro La nervadura de lo real (FCE, 2021).

El actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asumi贸 el 1潞 de enero de 2019. Cinco d铆as despu茅s, el seis de enero –la Epifan铆a, en el calendario cristiano, tambi茅n conocido como D铆a de Reyes–fue recibido en el templo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, donde el pastor evang茅lico Edir Macedo lo hizo arrodillar y lo ungi贸 con sus manos como presidente de la Rep煤blica.

El mundo entero ya sabe que el fundamentalismo religioso tiene una presencia muy fuerte en Brasil. Esa presencia y el gran poder que tienen las iglesias en Brasil –y en Am茅rica Latina– torna imprescindible la lectura del Tratado Teol贸gico-Pol铆tico de Baruch Spinoza, un libro indispensable para comprender este fundamentalismo que impregna la regi贸n.

Nuestro presente, tanto en Brasil como en Am茅rica Latina, nos obliga a pensar la manera en que el odio, el miedo, el temor a la contingencia y todas las formas de superstici贸n est谩n en la base de un poder que se asume como absoluto y trascendente, y que es el promotor de un ejercicio de la ley como ilegalidad. Nos urge comprender, entre otras cosas, el fen贸meno de la superstici贸n, y nadie mejor que Spinoza para ayudarnos en esa tarea.

La posibilidad de liberarse

El pensamiento de Spinoza tiene una capacidad emancipadora gigantesca. Pero para aprehender su potencia –y cultivar lo que 茅l llam贸 芦un amor intelectual禄– debemos repasar algunas ideas b谩sicas. Spinoza pensaba en t茅rminos de afecto y distingu铆a entre afectos pasivos (lo que causa tristeza) y afectos activos, que son acciones y causan alegr铆a. Un afecto pasivo es aquel del cual yo no soy la causa interna ni completa. Ese sentimiento es m谩s bien causado en m铆 por fuerzas externas que, en tanto externas, me dominan. Al contrario, somos activos cuando el afecto tiene su causa en nuestro interior. Al ser la causa de ese afecto, podemos realizar algo a partir de 茅l.

El odio, el miedo, la soberbia, el orgullo son pasiones o afectos tristes que nos vuelven vulnerables a las causas externas. El amor, la esperanza, la fortaleza, la generosidad son pasiones o afectos alegres, que aumentan nuestra potencia de resistir, actuar y pensar.

En el n煤cleo de la distinci贸n entre la alegr铆a y la tristeza est谩 el deseo. Hay, de hecho, tres afectos originarios en Spinoza: la alegr铆a, la tristeza y el deseo. Mientras el deseo fue pensado por la tradici贸n filos贸fica como una carencia (芦algo me falta, por ende deseo禄), Spinoza responde que el deseo es m谩s bien la capacidad de tomar en mis propias manos algo que me afecta y hacer algo a partir de ello. Por lo tanto, el deseo puede ser pasivo (de ah铆 la famosa formulaci贸n de Spinoza acerca de que las personas a veces luchan por su propia servidumbre como si fuese su libertad); pero el deseo tambi茅n puede ser activo. Las pasiones alegres nos hacen pasar de un deseo pasivo a un deseo activo, y el deseo activo es lo que se relaciona con la libertad.

驴Qu茅 es la libertad para Spinoza?

Nosotros, seres humanos singulares, somos al mismo tiempo un cuerpo y una mente. El cuerpo es afectado por todo lo que le pasa y la mente comprende todo lo que le sucede al cuerpo. Los afectos son la manera por la cual la mente humana interpreta lo que le pasa al cuerpo; son una interpretaci贸n de la vida corporal (adem谩s de ser una interpretaci贸n de la vida mental).

Nuestra capacidad de resistir, pensar y actuar es d茅bil en la medida en que somos determinados por todo lo que nos rodea y por lo que es externo a nosotros. Y viceversa: somos m谩s potentes en la medida en que determinamos lo que nos rodea. 驴C贸mo podemos, entonces, determinar lo que nos rodea? Somos m谩s capaces de determinar lo que nos rodea cuando nuestro cuerpo enriquece sus capacidades corporales y la mente sus capacidades mentales. Cuando nuestro cuerpo se vuelve capaz de una pluralidad de afecciones simult谩neas y, correlativamente, nuestra mente sostiene una pluralidad simult谩nea de ideas y afectos, alcanzamos nuestra m谩xima potencia. Cuando eso ocurre, lo que proviene de afuera no nos domina. Y eso es la libertad para Spinoza.

Alegr铆a de combate

Estoy convencida de que, cada vez que la extrema derecha impone sus formas totalitarias, autoritarias y crueles en el mundo –y en particular en Am茅rica Latina–, el pensamiento de Baruch Spinoza adquiere una nueva actualidad. Es preciso leer a Spinoza en momentos como los que vivimos porque, si bien no encontramos en 茅l la explicaci贸n de qu茅 es lo que est谩 sucediendo, s铆 encontramos la comprensi贸n del por qu茅 sucede.

Spinoza es una referencia permanente porque nos lleva m谩s all谩 de la peque帽ez emp铆rica del acontecimiento para considerar su causalidad necesaria. Es decir, nos ense帽a a pensar. Spinoza es una figura que siempre nos incita a pensar la causa necesaria de todo lo que acontece.

Hoy, en Brasil, vivimos un momento marcado por la crueldad. No me refiero apenas a la violencia (que, claro, es constitutiva de nuestra sociedad) sino a la tristeza que se manifiesta en la forma de lo cruel. Me refiero espec铆ficamente a una situaci贸n en la cual el presidente, en medio de centenares de miles de muertes, encoge los hombros y dice: 芦Y, 驴qu茅 importa?禄, y luego nos exhorta a que 芦dejemos de llorar禄. Cuando la crueldad y el odio al pensamiento se manifiestan en la cumbre de la sociedad brasile帽a, recuperar a Spinoza nos sirve para comprender la causa de la crueldad, sus manifestaciones y c贸mo combatirla.

Sabemos por Spinoza que la crueldad es una forma de la tristeza. Y que la tristeza es aquel afecto que disminuye nuestra capacidad de existir, de actuar, de pensar, de ser. Esta autodisminuci贸n, que es lo que el presidente de Brasil promueve, no puede ser –y no ser谩– la reducci贸n y la destrucci贸n de todos nosotros. En medio de tantas desgracias, Spinoza nos ense帽a que rendirse es aceptar la tristeza como forma de existencia (y por tanto aceptar volverse pasivo). Por el contrario, de lo que se trata es de luchar contra las adversidades de nuestro presente y afirmar la alegr铆a como forma de existencia, aumentando nuestra potencia y nuestra capacidad de luchar contra lo que hoy domina.

Spinoza contra el autoritarismo

En todos los reg铆menes pol铆ticos, pero en particular en aquellos que son autoritarios y totalitarios, el poder es considerado trascendente: el poder pol铆tico trasciende la sociedad en su conjunto, controlando, vigilando y determinando todo lo que sucede en ella; haciendo de la sociedad su subordinada pasiva. Esto es as铆 incluso en las democracias liberales, con pluralidad de partidos, rotaci贸n de gobernantes, elecciones y divisi贸n de poderes.

Pero no son esos rasgos del liberalismo los que definen la democracia. Porque la democracia, en verdad, se define por su ruptura con la idea de la trascendencia del poder al afirmar, en cambio, que el poder es inmanente a la sociedad. De tal manera que la existencia de una sociedad democr谩tica —que surge cuando se garantizan y se crean derechos– es la condici贸n de un r茅gimen democr谩tico.

Ahora bien, 驴qu茅 es –pregunta Spinoza– aquello que la democracia opone al gobierno-de-uno-solo, a la aristocracia, al autoritarismo y al totalitarismo? La democracia opone a estos reg铆menes la idea de que el soberano es el pueblo. La sociedad es soberana y determina la figura del gobernante. Por ende, el gobernante no es el que detenta el poder, sino el que recibe el mandato que emana de los ciudadanos para gobernar.

驴Por qu茅 Spinoza nos ayuda a enfrentar lo que pasa en Am茅rica Latina? Con Spinoza podemos comenzar a entender el origen de los populismos, de los autoritarismos, de los fundamentalismos, de los poderes autoritarios que se nutren de la superstici贸n y que acechan el continente. Spinoza afirma que, a pesar de estas formas tir谩nicas, que se presentan como trascendentes y que se alimentan de la tristeza y la superstici贸n, el poder es nuestro; nosotros somos los soberanos. Spinoza aporta las armas para criticar y acabar con la pretensi贸n de que el detentador del poder es el gobernante.

Porque, repitamos: en democracia, el origen de todo poder reside en el pueblo. De manera que tambi茅n reside en el pueblo la capacidad de quitarle el poder a quien detenta el gobierno.

