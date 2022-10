En el siguiente texto, un anarquista de Sri Lanka que particip贸 en el movimiento de protesta que derroc贸 al presidente Gotabaya Rajapaksa reflexiona sobre Gota Go Gama (GGG) (鈥淕ota vete a casa!鈥), la ocupaci贸n en el coraz贸n del movimiento. Gama significa 鈥減ueblo鈥 en cingal茅s; el equivalente en tamil es Gramam. A partir del 9 de abril, los manifestantes establecieron una ocupaci贸n permanente en Galle Face, el parque de medio kil贸metro junto al mar en el centro de Colombo, la capital de Sri Lanka. El 9 de julio, una combativa multitud asalt贸 el Palacio Presidencial, la Secretar铆a Presidencial y la residencia del Primer Ministro, obligando a Gotabaya Rajapaksa a huir del pa铆s.

Se pueden leer entrevistas con participantes en este movimiento aqu铆 y una reflexi贸n sobre su relaci贸n con otros levantamientos de nuestro tiempo aqu铆. El autor del siguiente texto lo firm贸 鈥渆l T谩bano 鈥; puedes acceder a 茅l aqu铆. Fotograf铆as por cortes铆a de Riyal Riffai. Traducci贸n por A Planeta.

鈥淧arece toda una vida, o al menos una Era Principal, el tipo de cima que nunca se repite. Gota Go Gama fue una 茅poca y un lugar muy especial del que formar parte. Tal vez signific贸 algo. Quiz谩 no, a la larga鈥 pero ninguna explicaci贸n, ninguna mezcla de palabras o m煤sica o recuerdos puede tocar esa sensaci贸n de saber que estabas all铆 y vivo en ese rinc贸n del tiempo y del mundo. Significara lo que significara鈥

Hab铆a locura en cualquier direcci贸n, a cualquier hora. Pod铆an saltar chispas en cualquier lugar. Hab铆a una fant谩stica sensaci贸n universal de que lo que hac铆amos era correcto, de que est谩bamos ganando鈥

Y eso, creo, era el sost茅n: esa sensaci贸n de victoria inevitable sobre las fuerzas de lo Viejo y del Mal. No en un sentido mezquino o militar; no necesit谩bamos eso. Nuestra energ铆a simplemente se agotar铆a. No ten铆a sentido luchar, ni por nuestra parte ni por la suya. Ten铆amos todo el impulso; est谩bamos en la cresta de una alta y hermosa ola鈥

As铆 que ahora se puede subir a esa empinada colina de Galle Face y mirar hacia el Oeste, y con los ojos adecuados casi se puede ver la marca de agua alta, ese lugar donde la ola finalmente rompi贸, y retrocedi贸鈥.

-Gatherer S. Thompson