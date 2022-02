–

De parte de La Peste February 14, 2022

Chuchunko Fest / Punk y Ska in the Zanjon

Sábado 5 de Marzo / 15hrs

Ex Vertedero Lo Errazuriz (pronto más info)

Bandas:

La Furia – Skaldik – Rara – Intento Fallido – Infraganti – La Kntina – Ska Torrante Suicidao en la Comisaria – Reyerta – Tugurio

Actividad Solidaria – Adhesion Gratuita

Espacio libre de machismo y actitudes autoritarias