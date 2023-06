–

June 28, 2023

Cada 28 de junio se celebra alrededor del mundo el d铆a internacional del orgullo LGBT. Se trata de rememorar una fecha importante en las luchas por los derechos de las poblaciones LGBT: los disturbios de Stonewall. Sin embargo, como se帽ala la profesora y pensadora argentina, Leonor Silvestri, parece ser que la comunidad LGBT hoy en d铆a ha olvidado el papel que el Estado, a trav茅s de su brazo represor y coercitivo, la polic铆a, ha tenido en la opresi贸n y las persecuciones de lxs maricxs de ayer y hoy.

La cercan铆a que 煤ltimamente va teniendo las luchas LGBT con el Estado es consecuencia de la ingenier铆a social capitalista que seduce a trav茅s de poder pol铆tico o econ贸mico y deja en segundo plano las luchas reivindicatorias y emancipadoras. Como se帽al贸 Lilit Herrera compa帽era de Silvestri y de Dar铆a la Maracx, en el v铆deo: La Internacional Mis谩ntropa horrorista: 鈥淵a no existe Estado opresor lo que hay ahora es gente que se gan贸 un fondo p煤blico鈥. Cabe preguntarnos, 驴Hasta qu茅 punto la memoria de Stonewall, rebeli贸n abierta contra el Estado y la polic铆a, sigue siendo correctamente representada en una 茅poca en la que los mayores avances de la comunidad consisten en patrullas y elementos de polic铆as LGBT, en adaptar lo LGBT al Estado heteropatriarcal o en carabineros Trans?

Silvestri desde el principio es clara: 鈥淣o hay manera de re-semantizar un Estado. No se puede re-significar el Estado. No hay manera de hacer una c谩rcel que no sea una c谩rcel. No importa que luego todos los guardias sean trans鈥. El Estado, como resultado del proceso hist贸rico del Hetero-patriarcado, por naturaleza, necesita del monopolio de la violencia: las definiciones m谩s certeras de Estado hacen 茅nfasis en el papel esencial de la violencia y la opresi贸n. La visi贸n de Silvestri es pesimista: no hay forma de que el Estado se convierta en un aliado, todo lo contrario, es el gran lastre para las luchas reivindicatorias. Sin embargo, hoy en d铆a ninguna lucha parece hacerse fuera del Estado o contra el Estado. Silvestri cree que el Estado heteropatriarcal debe ser transgredido, no simplemente conquistado, no basta pedirle que por favor haga tal o cual cosa, sino dar paso a nuevas formas de organizaci贸n.

Hace un par de a帽os, con la llegada de Gabriel Boric al poder en Chile, los conservadores m谩s rancios estaban aterrados con la llegada de un presidente 鈥渁biertamente progre鈥, sin embargo, tanto en Chile como en M茅xico, hemos visto que la llegada de 鈥減rogres鈥 a puestos de poder dentro del Estado o la fundaci贸n de instituciones pro LGBT no han significado, necesariamente, un avance para la comunidad. El caso de Boric es el de la insurrecci贸n que no conduce a nada, que se pierde en los l铆mites que el propio Estado ofreci贸 a los rebeldes. Esto se debe a que el sistema funciona de una manera determinada en la que no se permite 鈥渞e-semantizar鈥 as铆 como as铆 cuestiones originarias como la violencia, la marginalidad o la represi贸n. Entonces, 驴Qu茅 hacer al respecto?

Silvestri cree que a trav茅s de 鈥渃ambiar las subjetividades鈥 es posible transformar la sociedad, como ella misma asegura en m谩s de una de sus clases las cosas no siempre han sido as铆 y el heteropatriarcado no es el 煤nico sistema social que ha existido ni tampoco es la cima de la organizaci贸n humana. A pesar de eso, la profesora argentina es consciente de no poseer la f贸rmula m谩gica que transforme las consciencias. No es tan f谩cil, el historiador George Duby aseguraba que la mentalidad humana era lo que m谩s lentamente cambiaba, y cuando cambiaba era el resultado del trabajo de varias generaciones humanas, sin embargo, creo que se帽alar las cosas tal y como son, estoicamente y sin eufemismos, es un gran paso para cambiar la subjetividad.

Este 28 de junio se celebrar谩 el orgullo en medio de los aplausos de las grandes empresas, de pol铆ticos y de instituciones p煤blicas, se marcha por el orgullo LGBT acompa帽ados por el Estado y por la polic铆a, cuando Stonewall consisti贸 en lo contrario: un enfrentamiento directo contra el gobierno y la polic铆a que oprim铆an, asesinaban e intimidaban a las disidencias sexuales. Como la misma Leonor asegur贸: 鈥渃贸mo vamos a poner en el centro de la lucha contra la injusticia la posibilidad y el formar parte del aparato represivo del Estado鈥.

Manuel Covarrubias