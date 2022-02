–

De parte de CNT Aragon-rioja February 24, 2022 2 puntos de vista

Desde la CNT (Huesca-Zinca) y Radio Espiritrompa 102.2 FM organizaremos los pr贸ximos d铆as 4-5-6 de marzo unas charlas con el objetivo de conocer, debatir, y reflexionar sobre la candidatura a los juegos ol铆mpicos de invierno (Barcelona-Zaragoza-Pirineos 2030).

Despu茅s de semanas de propaganda y noticias del Gobierno de Arag贸n sobre las supuestas bondades y beneficios que traer谩n los JJOO, queremos conocer el verdadero gasto e impacto medioambiental, econ贸mico y social que tendr铆an estos juegos. Consecuencias que ya han llevado a pa铆ses con tradici贸n en los JJOO invernales a DECIR NO A NUEVAS CANDIDATURAS (Lausana en 1994, Berna en 2002 o M煤nich en 2022).

As铆,las charlas contar谩n con la presencia de La Plataforma STOP JOCS OL脥MPICS (www.stopjjoo.cat ) y la Plataforma en Defensa de las Monta帽as de Arag贸n (www.plataformamontanas.es)

Queremos vivir en el Pirineo y tener una vida digna. No podemos permitir que por una fiesta de 30 d铆as nos condenen a +30 a帽os de miseria. Por nuestro futuro, y en defensa del Pirineo 隆STOP JJOO! 隆Os esperamos!

Los gobiernos de Espa帽a 鈥 Catalunya y Arag贸n, andan a vueltas con los Juegos Ol铆mpicos de invierno 2030. Otra vez nos quieren vender la misma f贸rmula de siempre: el mega-evento que, esta vez s铆 que s铆, 鈥渢raer谩 riqueza y miles de empleos鈥. Otra vez nos venden como una gran oportunidad, lo que no es m谩s que gasto p煤blico para beneficio privado. Unas semanas de juegos, d茅cadas de miseria. Millonadas para infraestructuras de esqu铆 y miserias para garantizar un futuro a largo plazo para la gente del Pirineo.

Se cumplen 14 a帽os de la Expo-Zaragoza 2008, el evento que 鈥渃rear铆a 35.000 empleos鈥 (jam谩s se lleg贸 a esa cifra) y que dej贸 a la ciudad 500 millones de deuda y unos cuantos edificios que a煤n hoy siguen sin uso (la torre del agua y el pabell贸n puente, entre otros). Atr谩s quedaron otras propuestas similares como Expo-Paisajes 2014 o Eurovegas.

El Pirineo tampoco se ha librado de esta fiebre del megaproyecto/evento-tur铆stico. Tras los intentos de Jaca 98, Jaca 2002, 2014, Zaragoza-Pirineos 2022鈥 ahora quieren intentarlo con Barcelona-Zaragoza-Pirineos-(Sarajevo?) 2030. Parece que los lobbies econ贸micos de Arag贸n y Catalunya no van a parar hasta conseguir que hasta el 煤ltimo cent铆metro del pirineo sirva a sus intereses especulativos.

La mayor铆a de pueblos del pirineo aragon茅s sufren de despoblaci贸n. La econom铆a basada en el turismo estacional crea empleos precarios y temporales, adem谩s de aumentar los precios de la vivienda. En vez de solucionar estos problemas, prefieren gastarse millones en unos JJOO insostenibles y absurdos que a煤n los acrecentar谩n m谩s. Las olimpiadas de invierno profundizar谩n la especulaci贸n y la destrucci贸n del territorio, y no ser谩n ninguna soluci贸n para problemas como la despoblaci贸n, la precariedad o la turistificaci贸n.

Diversos colectivos se oponen a la realizaci贸n de estos juegos ol铆mpicos. Recientemente, un manifiesto1 firmado por m谩s de 150 cient铆fic@s e investigador@s, cuestionaba seriamente la candidatura. Rechazan el relato de la Generalitat de que los JJOO son sostenibles y aseguran que no existen opciones verdes de desarrollarlos.

Adem谩s, se帽alaban que muchas estaciones de esqu铆 en el Pirineo no ser谩n viables a finales de siglo 隆No habr谩 nieve! Y los juegos ol铆mpicos solo se podr谩n realizar con un aumento considerable del consumo de agua y energ铆a, aumentando considerablemente la contaminaci贸n y la disponibilidad del agua para otros usos m谩s necesarios.

En este sentido, las 煤ltimas olimpiadas en Pek铆n se han realizado con nieve artificial 100 %. Han empleado 350 ca帽ones de nieve y 185 millones de litros de agua (a lo que hay que sumar la energ铆a el茅ctrica para moverlo todo). Tambi茅n se han gastado 90 millones de 鈧瑄ros para amoldar el entorno a los juegos. En pocos d铆as esas instalaciones dejar谩n de utilizarse por no ser viable el seguir fabricando nieve para uso tur铆stico.

1 Manifiesto firmado por m谩s de 150 cient铆ficos e investigadores sobre los JJOO https://www.manifestjocshivern.cat/

Aqu铆, ahora, por falta de nieve en Formigal se recurre a camiones para trasladar nieve desde el Portalet a las cotas m谩s bajas de la estaci贸n de esqu铆. Una pr谩ctica habitual que indica la situaci贸n precaria del esqu铆 en los Pirineos. Es una barbaridad seguir apostando e invirtiendo millones en este modelo.

Por otro lado, unos JJOO, con las infraestructuras que comportar铆an, impactar铆a en los h谩bitats ecol贸gicos y caudales h铆dricos del Pirineo, as铆 como en la fauna y flora existente, afectando y ejerciendo una presi贸n directa sobre la biodiversidad.

Todo ello, cuando las actuales estaciones de esqu铆 ni siquiera son rentables econ贸micamente. En Catalunya 7 estaciones ya han sido rescatadas por el gobierno de la Generalitat, mientras que en Arag贸n el Gobierno regional ha tenido que entrar en el grupo Aram贸n (haci茅ndose cargo de p茅rdidas sustanciales) para dar continuidad al negocio.

Desde la CNT consideramos que la candidatura de los Juegos Ol铆mpicos de Invierno sigue apostando por un modelo caduco de negocio de la nieve. Un modelo que solo beneficia a grandes empresas constructoras y hoteleras, pero que no permite pensar en un futuro a largo plazo para las poblaciones pirenaicas. No se pueden seguir invirtiendo millones en un modelo que crea puestos de trabajo precarios y estacionales, profundiza los problemas medioambientales y especula con el territorio.

Los gastos y el impacto negativo en el entorno han llevado a poblaciones con tradici贸n en los juegos ol铆mpicos de invierno a decir no a nuevas candidaturas (Lausana en 1994, Berna en 2002 o M煤nich en 2022). Organic茅monos para decir lo mismo.

Es preciso y urgente movilizarse para conseguir un modelo socioecon贸mico sostenible que nos d茅 un futuro a las poblaciones del Pirineo. Queremos vivir aqu铆 y tener una vida digna. No podemos permitir que por una fiesta de 30 d铆as nos condenen a +30 a帽os de miseria.

Por nuestro futuro, y en defensa del Pirineo 隆STOP JJOO!