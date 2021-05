–

De parte de CGT Cantabria May 4, 2021

COMUNICADO

A LAS Y LOS TRABAJADORES

4 de mayo de 2021

CGT se manifiesta el d铆a 6 de mayo en Santander

contra la represi贸n sindical en 鈥淩USA S.L.鈥 , y por los

derechos laborales.

El pr贸ximo jueves d铆a 6 de mayo, la Confederaci贸n General del trabajo ha convocado una manifestaci贸n

en Santander, que se iniciar谩 a las 12h con una concentraci贸n en el puerto, frente a Aduanas,

de la Agencia Tributaria situada en la calle Antonio L贸pez, para posteriormente realizar una marcha

con veh铆culos por la ciudad, con el prop贸sito de denunciar y visibilizar el comportamiento anti-sindical

y contra los despidos de los compa帽eros de la empresa de Remolcadores RUSA S.L.

A pesar de que nuestra comunicaci贸n esta presentada en fecha 22 de abril, hasta ayer no recibimos la

confirmaci贸n por parte de la delegaci贸n del gobierno, lo que nos ha retenido a enviaros la convocatoria con

anterioridad.

Aun con la premura de las fechas os animamos a participar a todas las personas Trabajadoras y a todas las

afiliadas de CGT que est茅n con posibilidad de hacerlo, entendiendo que la lucha de nuestros compa帽eros es

la nuestra, y que la persecuci贸n sufrida la podemos perfectamente padecer en nuestros trabajos, y que la

solidaridad es nuestra mejor herramienta para defender nuestros derechos.

La CGT no acepta los despidos injustificados y mucho menos cuando la raz贸n de los mismos es simple y

llanamente evitar cualquier atisbo de sindicalismo, cuando el prop贸sito es crear un clima de terror entre

los trabajadores para que no se atrevan a moverse, ni a reclamar simple y llanamente sus

derechos, aquello que la propia legislaci贸n les otorga. Nada m谩s y nada menos.

Nos vemos por tanto el d铆a 6 en Santander. Y aquellos que tenga necesidad de alg煤n certificado para

poder desplazarse no dud茅is en poneros en contacto con nosotras.

Salud y ca帽a