–

De parte de EZLN February 17, 2022 65 puntos de vista

Feb172022

STOPP DER REPRESSION GEGEN DIE PUEBLOS ORIGINARIOS (1) IN MEXIKO

<!–

23587

–>

STOPP DER REPRESSION GEGEN DIE PUEBLOS ORIGINARIOS (1) IN MEXIKO

An den Pueblo Mexikos.

An die Pueblos der Welt.

An die Sexta Nacional und Internacional.

An die Kommunikationsmedien.

Wir zeigen an und machen öffentlich, dass am 15. Februar [2022], um ca. 1:20 Uhr, RepressionskrĂ€fte aus Guardia Nacional, Bundesstaatspolizei von Puebla und Bezirkspolizei von Juan C. Bonilla in die RĂ€ume des Widerstands und der Organisierung Casa de los Pueblos – Haus der Pueblos Altepelmecalli eindrangen und sie zerstörten. [Die Casa ist] der kulturelle und politisch autonome Ort, der bis zum 22. MĂ€rz 2021 die ProduktionsstĂ€tte des transnationalen Unternehmens Bonafont darstellte und welches die Grundwasservorkommen der Cholulteca-Region seit Jahren ausgebeutet und damit Raubbau betrieben hat.

Wir verurteilen aufs SchĂ€rfste die repressive Eskalation, die aus dem Inneren der Regierung des Kapitals kommt, die sich selbst zur 4T ernannt hat (2). Sie richtet sich gegen den Widerstand und den Kampf unserer Geschwister der Pueblos Unidos de la RegiĂłn Cholulteca y de los Volcanes [Vereinigte Pueblos der Region Cholulteca und der Vulkane], die – die das kollektive Leben verteidigend – dieses Saatfeld des Todes in einen Raum des Zusammentreffens und des Austauschs verwandelt haben. Und dies in mitten des Beschlusses, das Proyecto Integral Morelos in [den Bundesstaaten] Morelos, Puebla und Tlaxcala durchzusetzen, welches eine Gaspipeline beinhaltet, die das Gebiet der Pueblos der Vulkane durchqueren soll – ein Gebiet, wo die Hoffnung, gemacht aus Rebellion und alten und neue Formen der Organisierung, sprießt.

Wir erklĂ€ren uns im Alarmzustand – angesichts der möglichen Verfolgung der Schwestern und BrĂŒder der Casa de los Pueblos Altepelmecalli. Wir machen die Regierung dafĂŒr verantwortlich, ihre bewaffnete Gruppe namens Guardia Nacional zu gebrauchen, um den Krieg des Geldes gegen das Leben zuzuspitzen. Wir machen sie dafĂŒr verantwortlich, die GeschĂ€fte des Unternehmens Bonafont zu schĂŒtzen, welches das Wasser unserer Pueblos raubt, fĂŒr sich beansprucht, privatisiert und auf unmoralische Weise davon profitiert. Wir erleiden dadurch [plötzliche] Bodenabsenkungen und -einbrĂŒche, die Austrocknung von Brunnen, Quellen, FlĂŒssen und BĂ€chen – wie es der Fall beim Metlapanapa-Fluss ist, den der Zusammenschluss der Pueblos der Region von Cholulteca und der Vulkane gegen dessen Ausbeutung und Kontaminierung durch Industrieparks verteidigt hat.

Wir zeigen an und machen die repressive Offensive der mexikanischen neoliberalen schlechten Regierung öffentlich, die sich gegen unsere Compañeras und Compañeros richtet, die – aus ihren Geographien heraus – die Fahne der Organisierung von Unten erheben, um uns dazu aufrufen, fĂŒr das Leben zu kĂ€mpfen. WIR VERURTEILEN:

Die Ermordung des Compañero Francisco VĂĄzquez, PrĂ€sident des Kontrollrates der ASURCO [AsociaciĂłn de Usuarios del RĂ­o Cuautla – Vereinigung der Nutzer des Cuautla-Flusses], der die Stimme erhob gegen den Raub des Wassers der GemeindelĂ€ndereien, der Ejidos der Region von Ayala – durch die Inbetriebnahme des WĂ€rmekraftwerks von Huexca, im Bundesstaat Morelos. Die Kriminalisierung des Pueblo OtomĂ­ und des Compañero Diego GarcĂ­a durch den Leiter dieser zweifelhaften Institution der schlechten Regierung, die sie INPI [Instituto Nacional de los Pueblos IndĂ­genas – Nationales Institut der Indigenen Pueblos] nennen – welches als GebetsmĂŒhle des Indigenismus und zur Klientel-Kontrolle innerhalb unserer Pueblos gedient hat – eine Institution, die einstmals ihre BĂŒros dort hatte, was jetzt das Casa de los Pueblos – das Haus der Pueblos Samir Flores Soberanes darstellt. Die Verfolgung des Consejo Supremo IndĂ­gena de MichoacĂĄn [Obersten Indigenen Rat von MichoacĂĄn] – angesichts seiner jĂŒngsten Mobilisierungen gegen Verachtung, Rassismus und Beraubung und fĂŒr den Abriss des empörenden Denkmals – bekannt als Los Constructores – Die Erschaffer – in Morelia, Bundesstaat MichoacĂĄn. Die GleichgĂŒltigkeit und kriminelle Komplizenschaft der Guardia Nacional – angesichts der Gewalt in Guerrero – wĂ€hrenddessen die Drogenkartelle die Gemeinden und Gemeinschaften des Consejo IndĂ­gena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) angreifen. Diese widersetzen sich den extraktivistischen Megaprojekten und denunzieren die Komplizenschaft der Regierungen mit den narco-paramilitĂ€rischen Gruppen, welche unsere Geschwister ermorden und verschwunden machen. Die Militarisierung des Isthmus von Tehuantepec, um das Megaprojekt des Interozeanischen [Industrie-] Korridors Salina Cruz – Coatzacoalcos durchzusetzen – und die illegale Besetzung der LĂ€ndereien unserer Gemeinschaften fĂŒr dieses Projekt, wie es in der BinnizĂĄ-Gemeinde Puente Madera geschieht, die zu den kommunalen GĂŒtern von San Blas Atempa, im Bundesstaat Oaxaca gehört. Die Verwendung der Guardia Nacional und der bewaffneten Gruppen der Bundesstaaten und der Landkreise, um die Studenten*innen der lĂ€ndlichen Normal-Schulen von Ayotzinapa, TiripetĂ­o und MactumatzĂĄ und ihre Forderungen nach Gerechtigkeit und [den entsprechenden] Voraussetzungen und Ausstattungen ihrer Schulen mit Repression zu ĂŒberziehen.

Wir machen die mexikanische Regierung verantwortlich fĂŒr diese eskalierende Repression gegen unsere Pueblos. Wir fordern, dass die Aktionen der Guardia Nacional und der PolizeikrĂ€fte beendet werden – gegen diejenigen, die sich der Ausbeutung-Zerstörung der Natur und dem Raub von LĂ€ndereien und gemeinschaftlichen GĂŒtern der Pueblos originarios – durch die aufgezwungenen und vom mexikanischen Staat vorangetriebenen Projekte des Todes – widersetzen.

Wir rufen die indigenen Pueblos, Naciones und Tribus (3) Mexikos – sowie die verbĂŒndeten Organisationen und Kollektive – dazu auf, wachsam zu sein – angesichts dieser neoliberalen Repressionsflut, die von der kapitalistischen Regierung dieses Landes [bereits] angekĂŒndigt wurde – mittels des am 22. November 2021 im Offiziellen Bundes-Anzeiger veröffentlichten [PrĂ€sidenten-]Beschlusses. Dieser erklĂ€rt die Projekte und Bauten der Regierung zu [Angelegenheiten von] öffentlichem Interesse und nationaler Sicherheit – ein Vorwand, um seine StreitkrĂ€fte gegen jene Pueblos einzusetzen, die sich der Beraubung und der nie zuvor gesehenen Zerstörung des mexikanischen Landes widersetzen.

Wir rufen die Personen, Gruppen, Kollektive, Organisationen und Bewegungen in den Gebieten von SLUMIL K ́AJXEMK ́OP (auch unter dem Namen »Europa« bekannt) dazu auf, Mobilisierungen zu machen und Stellungnahmen abzugeben – gegen das transnationale Unternehmen Bonafont-Danone – das seinen (Haupt-) Sitz in Frankreich hat – sowie gegenĂŒber den Vertretungen der aktuellen mexikanischen Regierung in Europa.

FĂŒr das Leben!

SolidaritĂ€t und UnterstĂŒtzung der Pueblos originarios des Congreso Nacional IndĂ­gena!

Hochachtungsvoll.

16 Februar 2022.

FĂŒr die vollstĂ€ndige Rekonstituierung unserer Pueblos.

Niemals mehr ein Mexiko ohne uns.

Congreso Nacional Indígena (CNI) – Indigener Regierungsrat (CIG).

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL – EZLN.

ComisiĂłn Sexta.

Anmerkungen der_die Übersetzer_in:

(1) Verbleibt im Original, da Selbstbezeichnung; wörtlich ĂŒbersetzt: »originĂ€re/ ursprĂŒngliche Bevölkerung/ Gemeinschaften/ Völker«

(2) 4T: »Vierte Transformation«; es ist eigentlich die offizielle neoliberale Regierungspolitik.

(3) Verbleibt im Original, da Selbstbezeichnung; wörtlich ĂŒbersetzt: »indigene Bevölkerung/ Gemeinschaften/ Völker, Nationen und StĂ€mme«

No hay comentarios todavĂ­a.