September 12, 2022

No esta siendo f谩cil este a帽o 2020. Estamos asistiendo, por distintas razones, a la desaparici贸n de una generaci贸n que marc贸 la historia reciente de nuestro pa铆s. Ya sea por las consecuencias de la pandemia del coronavirus o por terribles enfermedades hemos perdido a una parte de la historia que nos pod铆an contar en primera persona acontecimientos de trascendencia.

Uno de esos personajes que nos ha dejado recientemente ha sido Stuart Christie. El pasado 15 de agosto el coraz贸n de Stuart dejaba de latir tras una terrible enfermedad que acab贸 con 茅l en poco tiempo. Su muerte gener贸 una escalada de condolencias y de recuerdos, lo que indica de la importancia del personaje que se nos ha ido. Agradecemos este peque帽o espacio para poder recordar a Stuart en su justa dimensi贸n, por la importancia del trabajo que realiz贸 y por lo que signific贸 para nuestra historia reciente.

En todos los obituarios que han aparecido de Stuart, ya fuese en prensa generalista o en peri贸dicos m谩s militantes, ha habido un hecho que se ha destacado por encima de otros: Stuart Christie fue el anarquista brit谩nico que en 1964 intent贸 asesinar al dictador Franco en el palco del Santiago Bernab茅u. Y ciertamente, Stuart, que llevaba conociendo el anarquismo desde tiempo antes, hab铆a entrado en contacto con c铆rculos de exiliados espa帽oles en Francia y hab铆a ofrecido la posibilidad de participar en un atentado que pusiese fin a la vida de un dictador que llevaba dominando el pa铆s bajo una fuerte represi贸n desde 1939. Todos estos pormenores, Stuart los explic贸 en un libro autobiogr谩fico de dicho acontecimiento bajo el t铆tulo de General Franco made me a terrorist, que fue publicado en Espa帽a con id茅ntico t铆tulo (Franco me hizo terrorista. Memorias de un anarquista que intent贸 matar a un dictador). No merece la pena, por lo tanto, insistir en este aspecto que tanta tinta ha suscitado. Para eso nos remitimos al propio trabajo de Stuart. LEER M脕S

