–

De parte de A Las Barricadas August 5, 2022 189 puntos de vista

Manifiesto de la “CHOSE” (o cosa)

En todas partes, seremos la ruptura. La ingeniería, la agricultura y la educación no son una propiedad exclusiva de una sociedad empresarial. Debemos hacer de ellos las herramientas de una contra-propuesta radical y convivencial. Juntos, a la obra ! Contra la energía eólica, ¡hagamos aerogeneradores! Bebamos del saber hacer artesanal, dejemos la neutralidad del carbono a los partidarios del statuquo. Dotémonos de la tecnología suficiente, pero sobre todo transmitamos las herramientas, la capacidad y las ganas de perjudicar. Construir la alternativa soló tiene sentido para sacudir lo existente.

La lucha soló puede renovarse confiando en nuestra capacidad de reconocernos, de unirnos; pero también de soportar la incomodidad de la diversidad ideológica. Ecologistas conscientes, anarquistas irreductibles, almas errantes aterradas por el derrumbe de nuestra sofisticación; aprovechemos los campos para aprovechar estas connivencias, para participar en el rugido inmemorial de las luchas que pululan.

La Chose no es un colectivo ni un grupo cerrado. Es un grupo de personas que se encuentran, procedentes de múltiples horizontes, decididas a luchar contra el orden eléctrico y a cultivar la autonomía energética y política. La Chose sigue siendo dinámica, es un proceso que consiste en vincular a la gente de la lucha, a los rotos, a los incrédulos. Existe frente a sus objetos, conectados, supuestamente autónomos, pero afectivamente distantes. Más bien llama a reunirse en campamentos, campos de trabajo colectivos, acciones; teatros de una conexión viva y concreta entre seres que quieren recuperar el control sobre sus medios de existencia. Está dispuesto a escapar de sus normalizaciones y sus recuperaciones. Negarse a ser encerrado. Busca construir un equilibrio de poder. Crea una autonomía, a veces incoherente, siempre parcial, pero sin embargo concreta y anclada en las prácticas locales y colectivas. No se construye, crece. Es una metamorfosis y una fuerza de apertura a lo posible.

Esto es una invitación. No nos engañamos, pero creemos en ello igualmente. Pensaron que nos veríamos abrumados por sus sistemas cada vez más complejos, ¡al contrario! Aceptamos la complejidad, ¡pero la nuestra! La que conecta a todo ser vivo, la que nos permite crear complicidades, la que nos sacude en nuestras construcciones sociales y políticas, la que nos permite avanzar, aprender, evolucionar. Devolvamos a su complejidad algo que los algoritmos nunca podrán describir: la fuerza que alimentamos comprendiéndonos, construyendo y resistiendo juntos y de todas las maneras. ¡Emily! Coge tu bolsa de algodón orgánico, mete una llave inglesa en ella y ven a ver la Chose y lo que está construyendo en la próxima obra colectiva.

Thomas ! ¿Por qué no le dices a Siri que se vaya para el carajo? ¡Ingenieros, deserten! Ven a enfrentarte al mundo real, el de las personas que viven, que luchan contra sus sistemas y procesos. Electricistas, que pierden la cabeza, ¿no tienen ninguna idea para desconectar los cables? Hackers, ¿qué fallos críticos podrán explotar? Amigos, amigas, donde quiera que estén, si este texto ha resonado en ustedes, creemos y recreemos estos espacios, estos lugares de desconexión, de vida y de resistencia, unámoslos para formar este vibrante archipiélago que no se dejará digitalizar, virtualizar, electrificar, aplastar. Que observará y reaccionará sin rodeos a sus intentostotalizadores. Enfurezcámonos de alegría y liberémonos de las garras de estas redes de muerte. La Chose existe. Hagámosla vivir.

Coordinación Heteroclítica para la Obturación de Sistemas Eléctricos

Fortalecidos por nuestras camaraderías, por la diversidad que hay en nuestros lugares de vida y por nuestras experiencias de lucha, queremos destacar nuestras posiciones comunes contra la doxa del mundo eléctrico. La redacción colectiva de este texto, que forma parte de un proceso por nacer, es un intento de sacudir el actual clima consensual y participativo, alimentado por su llamada “transición energética”. Compartimos aquí argumentos no exhaustivos, sin concesiones. Queríamos dar un golpe en el hormiguero que son los movimientos verdes. Por ello, algunas escenas cáusticas podrían ofender a un público sensible. Sin embargo, cualquier parecer con personas existentes sólo puede ser fortuito. Hemos elegido hablar desde lo que somos, desde lo que llevamos, y no necesariamente desde los libros y las referencias intelectuales. Así que no debe sorprenderse si no encuentra ninguna nota a pie de página que hubiera dificultado la lectura. Sin embargo, puede encontrar una bibliografía en el apéndice.

Les deseamos una buena y complice lectura.

…