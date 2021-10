Entrevista con Juan Mart铆n Guevara, hermano del Che :: A 54 a帽os de la muerte del revolucionario en Bolivia

La figura del Che Guevara persiste en el campo de la disputa por el sentido y se reh煤sa a sellar un significado 煤nico.

A 54 a帽os del fusilamiento de Ernesto Guevara en Bolivia, su imagen y modo de vida, transformada en emblema, referencia y soporte de identidades pol铆ticas, a煤n persiste en el campo de la disputa por el sentido y se reh煤sa a sellar un significado 煤nico.

En comunicaci贸n con AM750, Juan Mart铆n Guevara cont贸 c贸mo se enter贸 de la muerte de su hermano, repas贸 sus 煤ltimo d铆as y dijo que el legado del Che seguir谩 vigente mientras siga existiendo la desigualdad en el mundo.

“Muchos en Argentina piensan que el Che era m谩s cubano que argentino. 脡l en un discurso dijo que no hab铆a que extra帽arse de que un argentino hubiera ido a luchar a Cuba porque all铆 vivi贸 Mart铆 y Mart铆 hablaba de la Am茅rica Unida. El Che siempre dijo que se sinti贸 mexicano en M茅xico, guatemalteco en Guatemala y peruano en Per煤, pero en su esencia era argentino y nunca se pudo olvidar del mate y del asado”, expres贸 Juan Mart铆n en di谩logo con Felicitas Bonavitta en Las 40.

–驴C贸mo te enteraste de la noticia de la muerte del Che?

-Yo me enter茅 al d铆a siguiente cuando vi su foto en los diarios. En aquel momento trabajaba en el reparto de productos l谩cteos. Me levantaba muy temprano y muy temprano vi su imagen en los diarios. Todo ese d铆a tuve que trabajar pensando en si esto era o no verdad porque muchas veces hab铆an dado la misma noticia. Pero esa vuelta para m铆 fue impactante porque inmediatamente me dio la sensaci贸n de que s铆. Cuando termin茅 de trabajar me encontr茅 con mi familia y discutimos si era una noticia falsa o no. Ah铆 se decide que mi hermano Roberto vaya a Bolivia para intentar reconocer el cuerpo. 脡l viaj贸 pero los militares bolivianos no quisieron mostrarle el cuerpo. Luego, desde Cuba nos comunicaron que ellos ten铆an la seguridad de que el cuerpo era del Che.

-驴Qu茅 pudiste reconstruir de los 煤ltimos d铆as del Che?

-Donde funcionan tantos servicios de inteligencia como funcionaron en ese momento en Bolivia, es dif铆cil llegar a la verdad exacta. De lo que estoy seguro es que el Che fue asesinado y no muri贸 en combate. Se sabe que a los Estados Unidos lleg贸 el mensaje de que “hab铆an capturado a papi” y desde Estados Unidos dan la orden de fusilar al prisionero.

–驴Fue cambiando la imagen que ten铆as de tu hermano a trav茅s del tiempo?

-M谩s que ir cambiando la imagen de mi hermano se me fue acentuando. Yo siempre digo que yo soy hermano de sangre de Ernesto Guevara pero soy compa帽ero de ideas del Che. Mi cercan铆a con 茅l es con sus ideas, acciones y pensamientos. Con lo que escribi贸 y e hizo. Cuando 茅l habla del pueblo habla de la explotaci贸n del hombre por el hombre. Este es su concepto y por eso es un enemigo mortal del capitalismo, de la apropiaci贸n de los dem谩s por parte de unos pocos.

-驴Qu茅 se dec铆a en tu casa sobre el camino que eligi贸 el Che?

-El camino del Che fue todo un proceso. No se convierte en Che Guevara de un d铆a al otro. Hay todo un camino que 茅l va haciendo que fuimos conociendo a partir de sus cartas. En ese camino hay dos momentos cruciales en el que uno, mirando para atr谩s, se dan cuenta que lo marcaron. Uno es en Guatemala con el golpe de (Juan Jacobo) 脕rbenz. Ah铆 el empieza a tomar contacto con algunos compa帽eros cubanos. El otro momento es cuando conoce a Fidel y a los dem谩s compa帽eros en M茅xico y se involucra en lo que es el 26 de julio. En M茅xico ya deja de escribirnos y de contarnos lo que est谩 haciendo hasta que en un momento nos enteramos que cae preso con sus compa帽eros d铆as previos a salir en expedici贸n rumbo a Cuba. Ernesto fue el 煤ltimo en salir en libertad porque a 茅l lo acusaban de comunista. Cuando salieron inmediatamente se suben al Granma y se van. Ah铆 tenemos la certeza de que el se embarca en esta decisi贸n de luchar por la libertad de Cuba.

-驴Qui茅n se hace cargo hoy del legado del Che Guevara?

-Siempre digo que la imagen del Che aparece en todos lados porque la situaci贸n del mundo es igual o peor a la del mundo que el Che quer铆a cambiar. Esta peor en el sentido de la inequidad, en el sentido de la desigualdad, en el sentido de los poderosos y de la explotaci贸n del hombre por el hombre. Por todo lo que luch贸 el Che est谩 igual o peor. Su legado es la lucha. No se consigue nada sin unidad, organizaci贸n, lucha, decisi贸n, estrategias. 脡se el legado. Por supuesto se necesita valor y calidad 茅tica. Galeano tiene un hermoso poema donde dice que al Che no lo pudieron hacer desaparecer porque 茅l lo que pensaba lo dec铆a y lo que dec铆a lo hac铆a. Ese es el ejemplo del Che. Hay que luchar para conseguir la libertad, la soberan铆a, la independencia si a eso se quiere llegar. El camino es largo y dif铆cil.

