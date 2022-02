–

Mil euros de salario m铆nimo. El mileurismo se convierte en el suelo salarial en Espa帽a. Este martes, el Consejo de Ministros aprueba el decreto que regula el salario m铆nimo interprofesional (SMI) para 2022, que supone un aumento del 3,63%: se pasa de los 965 euros al mes de 2021 hasta los 1.000 euros mensuales en catorce pagas. 14.000 euros al a帽o. La nueva referencia alcanzar谩 a cientos de miles de trabajadores, casi dos millones seg煤n los sindicatos, que ver谩n subir sus salarios.

El notable aumento del salario m铆nimo en los 煤ltimos a帽os, de m谩s del 30% acumulado en los gobiernos de Pedro S谩nchez, ha dejado a cada vez m谩s personas debajo de su manto. Sin embargo, no a todas les afecta en la misma medida, con aumentos de distintas cantidades en funci贸n de las jornadas y sueldos previos de las personas alcanzadas. A continuaci贸n, despejamos algunas dudas habituales en relaci贸n al SMI.

驴Los 1.000 euros de salario m铆nimo son brutos o netos?

Brutos. El salario m铆nimo interprofesional (SMI) es la remuneraci贸n m铆nima legal en Espa帽a que puede percibir una persona trabajadora. El decreto recoge el salario diario, que ser谩 de 33,33 euros brutos este 2022, y tambi茅n el mensual para una jornada completa, que se establece en 1.000 euros brutos en catorce pagas. En caso de que las pagas extraordinarias se abonen prorrateadas, el SMI mensual alcanzar谩 los 1.166,70 euros brutos mensuales en doce n贸minas. En t茅rminos anuales, la referencia alcanza los 14.000 euros.

Por tanto, el salario neto que el trabajador recibe en su cuenta bancaria es algo inferior. A las cantidades brutas hay que descontar las cotizaciones sociales a cargo de la persona empleada (m铆nimo del 6,35%, con contrato indefinido o 6,40%, si es temporal) y tambi茅n la retenci贸n de IRPF (de un m铆nimo del 2%). Teniendo en cuenta los porcentajes m铆nimos, el salario neto quedar铆a en 916,50 euros en catorce pagas y 1.069,30 euros en doce pagas.

驴Todo el mundo cobrar谩 1.000 euros brutos como m铆nimo?

Por una jornada completa de trabajo, s铆. Es importante recordar que para el salario m铆nimo se computa 煤nicamente la retribuci贸n en dinero, sin que el salario en especie pueda dar lugar al pago de cantidades inferiores en ning煤n caso. Es decir, que una empresa no podr铆a mantener un salario m铆nimo de 965 euros al mes a una trabajadora porque adem谩s del salario incluye otros beneficios para los trabajadores, como un comedor a cargo de la empresa o el uso de una vivienda a cargo del empleador, por ejemplo, habitual con las trabajadoras del hogar internas.

Pero habr谩 personas que cobren menos de 1.000 euros brutos al mes: aquellas que no trabajen jornadas completas, sino parciales. La inmensa mayor铆a, casi el 75%, son mujeres. En tal caso, el salario m铆nimo mensual se calcula de manera proporcional en funci贸n de las horas trabajadas. Por ejemplo, 500 euros brutos al mes por jornadas de cuatro horas diarias.

El decreto del SMI regula dos m铆nimos espec铆ficos, por sus particularidades: la jornada en el caso de trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios en una misma empresa no excedan de 120 d铆as, que alcanza los 47,36 euros; y el salario hora de empleadas del hogar externas a tiempo parcial, que se sit煤a en 7,82 euros brutos.

驴A qui茅nes les subir谩 el sueldo por el aumento del salario m铆nimo?

Los sindicatos han estimado que el incremento alcanza directamente a casi dos millones de personas, que ver铆an aumentar su sueldo con la medida. Unos 1,8 millones de trabajadores, seg煤n los c谩lculos de CCOO a ra铆z de la estad铆sticas de salarios de la EPA de 2019, y unos 1,7 millones de personas, de acuerdo con estimaciones de UGT. “Hay 187 convenios que est谩n con salarios por debajo de este m铆nimo, que afecta a unas 900.000 personas, a las que hay que sumar otros 800.000 trabajadores y trabajadoras sin convenio”, indican en el sindicato dirigido por Pepe 脕lvarez. Su perfil mayoritario est谩 compuesto por mujeres 鈥por lo que se prev茅 que este nuevo aumento reduzca la brecha salarial鈥, j贸venes, empleadas en actividades de la agricultura y del sector servicios.

驴Cu谩nto supondr谩 el aumento? Para las personas que cobren el anterior SMI, de 965 euros al mes, la subida salarial de este 2022 es f谩cil de calcular: sus salarios deber谩n crecer 35 euros al mes para alcanzar el nuevo m铆nimo de 1.000 euros brutos al mes. Para aquellas que trabajen jornadas parciales, referenciadas al SMI, deber谩n aplicar el incremento del 3,6% aprobado a sus remuneraciones.

Habr谩 otros trabajadores beneficiados que ver谩n subir su sueldo, aunque algo menos. Se trata de todas aquellas personas con salarios por encima del SMI de 2021, pero por debajo del nuevo m铆nimo legal. Entre los 965 euros al mes y que no llegasen a los 1.000 euros si tienen una jornada completa. Sus empleadores deber谩n incrementar sus remuneraciones hasta el nuevo SMI. Por ejemplo, 20 euros m谩s al mes en el caso de un trabajador que cobrara 980 euros brutos al mes.

Aqu铆 es importante recordar la 煤ltima sentencia del Tribunal Supremo sobre el SMI, que avala que las empresas amortig眉en los incrementos del salario m铆nimo con la absorci贸n de pluses de antig眉edad, salvo que lo impidiera un acuerdo en el marco de la negociaci贸n colectiva. La sentencia es relevante para los casos en los que el salario base de un trabajador queda por debajo del salario m铆nimo pero este se alcanza cuando se tienen en cuenta otros complementos, como el de antig眉edad. Los sindicatos reclamaban que se incrementara el salario a las personas afectadas y que se sumaran intactos los pluses. Dada la argumentaci贸n del alto tribunal, las empresas pueden absorber los complementos salariales y tener en cuenta el c贸mputo total que gana el empleado.

驴Desde cu谩ndo hay que aplicar el nuevo SMI?

Desde que entre en vigor el decreto del salario m铆nimo esta semana, una vez publicado en el BOE, por lo que ya estar谩 vigente de cara a los ingresos de las n贸minas de febrero. El Gobierno acord贸 con los sindicatos, y sin los empresarios, que el incremento del SMI tendr谩 efectos retroactivos desde el 1 de enero. As铆, las empresas deber谩n abonar tambi茅n el incremento salarial correspondiente al mes de enero y ajustar las cotizaciones de los trabajadores correspondientes a este mes.

驴Debe pagarse el aumento de enero en la siguiente n贸mina? Ser铆a lo ideal, pero podr铆a acordarse un abono progresivo. “La empresa podr铆a alcanzar un pacto para diferir el pago, siempre y cuando se acabe pagando dentro del a帽o”, explican desde Colectivo Ronda. “Pasado el plazo m谩ximo para abonar el nuevo salario m铆nimo, el trabajador tiene un a帽o para reclamarlo o prescribe”, recuerda el abogado laboralista Juan Rubi帽o, de Red Jur铆dica.

驴Es verdad que el salario m铆nimo no se aplica a las empleadas del hogar?

No. Es una creencia extendida, como apuntaban a este medio varias personas que cre铆an que “el salario m铆nimo de 1.000 euros no afectaba a las empleadas del hogar”. Pero no es cierto. Si una trabajadora dom茅stica y de cuidados trabaja una jornada completa, su salario debe alcanzar los 1.000 euros brutos. El a帽o pasado, una campa帽a de la Inspecci贸n de Trabajo aflor贸 6,5 millones de euros al mes en salarios impagados a trabajadoras del hogar con jornadas completas que no llegaban al m铆nimo legal.

Adem谩s, como se apuntaba, las trabajadoras del hogar externas que trabajan por horas, algo muy habitual, tienen un salario m铆nimo espec铆fico. Es el caso de empleadas que solo van dos o tres horas a limpiar a una casa, por ejemplo. En tal caso, existe una salario m铆nimo hora espec铆fico, que alcanza los 7,82 euros brutos/hora en 2022 tras aplicar un incremento del 3,6% respecto al a帽o pasado. La Inspecci贸n de Trabajo ha desplegado en la actualidad una campa帽a espec铆fica para controlar el pago del SMI de estas trabajadoras por horas.

