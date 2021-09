–

Desde la Confederaci贸n General del Trabajo estimamos como insuficiente la subida del Salario M铆nimo Interprofesional (SMI) llevada a cabo por parte del gobierno en los 煤ltimos d铆as. Es insuficiente y adem谩s llega tarde, ya que el SMI est谩 a煤n muy lejos del 60% del salario medio de nuestro pa铆s, que es la cantidad que se marcaba en la Carta Social Europea. Aunque el gobierno sabe lo alejados que estamos a煤n para poder cumplir con ese compromiso, ni siquiera han dejado plasmado en el acuerdo de la subida del SMI cu谩ndo alcanzaremos a esa cantidad m铆nima marcada por la Carta Social Europea en el futuro. Un gesto que nos parece bastante preocupante.

Hablamos de una subida de un 1,6% para 2021 (unos 15鈧), una subida que ni siquiera compensa el encarecimiento del coste de la vida, ya que el IPC est谩 en estos momentos en torno al 3%.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que este SMI ni siquiera llega a todas las personas. Si acudimos a la encuesta de Estructura Salarial, seguimos obteniendo datos preocupantes respecto a las personas que cobran por debajo del SMI. Personas a las que les es imposible salir de la temporalidad, o conseguir empleos a jornada completa, o situaciones bien conocidas como las pensiones de viudedad, por citar solo algunos ejemplos, en las que se perciben cantidades muy inferiores al SMI. Hay que remarcar que en estas situaciones las mujeres suelen ser el colectivo m谩s castigado.

Mientras tanto, las condiciones laborales se siguen depauperando. S贸lo en el mes de julio se registraron 58 inaplicaciones o descuelgues de convenios. CCOO y UGT siguen alcanzando acuerdos de convenio colectivo con subidas salariales por debajo del IPC e incluso por debajo del AENC, que planteaba subidas en torno al 2%. El n煤mero de personas que est谩n inmersas en procesos de despidos colectivos se dispar贸 en un 55,4% hasta junio de 2021, en especial las personas dedicadas al comercio o la construcci贸n. Adem谩s, m谩s del 90% de los contratos que se han formalizado en estos 煤ltimos tiempos han sido de car谩cter temporal. Es decir, lejos de acabarse con la temporalidad, 茅sta se ha incrementado de forma a煤n m谩s galopante. Seg煤n los datos registrados por el propio SEPE, la duraci贸n media de los contratos registrados

en el pasado mes de julio ha sido de 53,19 d铆as. Adem谩s de ello, podemos afirmar que uno de cada tres contratos dura igual o menos de un mes y que s贸lo el 0,3% dura m谩s de un a帽o.

Es decir, estamos frente a un escenario m谩s que preocupante. Un escenario que no presentar谩 ninguna mejor铆a hasta que no se tomen medidas reales, medidas efectivas, medidas que no supongan solo cambios cosm茅ticos. Una subida salarial del SMI de 15鈧 frente al incremento de bienes tan b谩sicos como la electricidad, por citar un ejemplo conocido por todos y todas, es por tanto muy insuficiente y llega demasiado tarde.

鈥淎hora m谩s que nunca, nos vemos en las calles鈥.