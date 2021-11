–

De parte de SAS Madrid November 29, 2021

La presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica y una de las descubridoras de la variante ómicron del coronavirus, la doctora Angelique Coetzee, ha pedido que no cunda el “pánico innecesario” ante esta nueva variante, cuyos síntomas son, según los datos que baraja en estos momentos, “muy débiles”.

“Lo que estamos viendo en Sudáfrica y, recordemos, estoy en el epicentro, es muy débil. Para nosotros son casos leves”, ha declarado a la cadena BBC. “Estoy bastante segura de que en Reino Unido”, donde se han confirmado dos casos, “existe un pánico innecesario, aunque dentro de dos semanas podría estar diciendo lo contrario”.

“Al observar la suavidad de los síntomas que estamos viendo, actualmente no hay razón para entrar en pánico ya que no vemos pacientes gravemente enfermos“, ha afirmado, para después criticar que “la publicidad que se ha creado actualmente por ahí en los medios de comunicación y en todo el mundo no se correlaciona con el cuadro clínico. Y no justifica simplemente aislarnos de cualquier viaje y prohibir Sudáfrica”.

Además, la doctora ha aclarado que los síntomas más predominantes son “la fatiga severa durante uno o dos días con dolor de cabeza y dolores corporales”. “Algunos de ellos tendrán lo que ellos llaman picazón en la garganta, y algunos tendrán tos, una tos seca. Pero no es una tos constante. Va y viene”, ha añadido.

“Ni siquiera podemos decir en esta etapa que el virus está escapando de la inmunidad de la vacuna“, ha finalizado.

Poco antes, el ministro de Salud británico, Sajid Javid, llamó a la cautela tras avisar de que existen motivos para pensar que las vacunas actuales son “menos eficaces” contra ómicron y defendió las medidas de restricción anunciadas este sábado por el primer ministro, Boris Johnson, entre ellas el retorno a la mascarilla.

“Es una aproximación proporcionada y equilibrada”, ha explicado a Sky News, si bien reconoció que “todavía no se sabe gran cosa”, más allá del hecho de que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha descrito la ómicron como una “variante de gravedad preocupante”.

Caso sospechoso en Austria y prohibición de vuelos en Filipinas

Respecto a las evoluciones de las últimas horas, Austria ha detectado su primer caso sospechoso de la variante en un viajero que regresó a Tirol en los Alpes desde Sudáfrica la semana pasada.

Tras el chequeo inicial por parte del departamento de virología de Innsbruck, apareció sospecha específica de que podría tratarse de la nueva variante del virus, según informaron las autoridades en un comunicado recogido por ORF. Sin embargo, la confirmación requiere una secuenciación adicional en los próximos días.

También se ha sabido que Filipinas prohibirá temporalmente los vuelos procedentes de siete países europeos hasta el 15 de diciembre en respuesta a la aparición de esta variante. Se trata precisamente de Austria, así como República Checa, Hungría, Países Bajos, Suiza, Bélgica e Italia, según el portavoz presidencial Karlo Nograles. Estos países se unen a Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Zimbabue, Lesoto, Esuatini y Mozambique, informa la cadena filipina ABS-CBN.

