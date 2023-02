SUDAM脡RICA EN DISPUTA: LA NUEVA GUERRA DE LOS COMMODITIES

Por Rafael Bautista S.

Las recientes declaraciones de Laura Richardson, jefe del Comando Sur de USA, exhibe la reformulaci贸n de la Doctrina Monroe en los t茅rminos del replanteo estrat茅gico que exige la improbable contenci贸n de la expansi贸n china y del poder militar que garantizar铆a el tr谩nsito global hacia un nuevo orden multipolar. En ese contexto, el anuncio de la creaci贸n de una moneda regional, por parte de los presidentes de Brasil y Argentina (desechada y hasta ridiculizada por los portavoces de Wall Street, como Larry Summers, ex secretario del Tesoro, o los ex funcionarios del FMI Mark Sobell y Olivier Blanchard; y replicada fervientemente por la prensa derechista de nuestra regi贸n), configura el escenario de una Sudam茅rica en dram谩tica disputa global.

Laura Richardson escenifica al conquistador; vuelve Col贸n, Cortez, Pizarro y el ofrecimiento ajeno de una riqueza impensada a la corona de entonces (鈥渆l criminal siempre vuelve al lugar del crimen鈥, Dostoievski dixit). Pero la escenificaci贸n no es mec谩nica, porque si se considera que Washington calcula, de modo anticipado (por las prospectivas geopol铆ticas que realizan sus think tanks y sus agencias de inteligencia), el tipo de efectos generados para viabilizar sus mejores opciones, las declaraciones de Richardson (鈥渢enemos mucho por hacer, esta regi贸n importa para nuestra seguridad nacional, tenemos que intensificar nuestro juego鈥) parecen m谩s bien una advertencia y no una agenda de intenciones futuras. La misma que saliera de boca de Mark Milley, jefe de Estado Mayor Conjunto de USA, en 2021 (cuando asum铆a funciones Laura Richardson como jefe del Comando Sur): 鈥渆l hemisferio occidental nos pertenece y a nadie m谩s y estamos para protegerlo de cualquier amenaza鈥. Esa amenaza, por supuesto, son Rusia y China.

Es en ese escenario que cobra profundidad de contexto lo que sucede en Per煤, tambi茅n lo que viene aconteciendo en Bolivia y en Brasil. No es casual que estos tres pa铆ses constituir铆an (en el proyecto bioce谩nico) el corredor geoestrat茅gico de la conexi贸n de Sudam茅rica al Pac铆fico, o sea, China. En ese sentido, los 煤ltimos hallazgos de litio en el Per煤, intensifica la pol铆tica de captura de nuestra regi贸n (amplificando el 鈥渢ri谩ngulo del litio鈥), si este a帽o debieran haber vencido las concesiones estatales a las transnacionales mineras (asunto que precipit贸 la destituci贸n del presidente Castillo, para imponer un gobierno d贸cil a las exigencias del capital transnacional), la disputa se hace abierta. De la pol铆tica de contenci贸n se pasa a la ofensiva amplificada. En ese sentido, dilatar el conflicto en el Per煤 parece una opci贸n que se le impone (desde afuera) al gobierno usurpador, para agotar tr谩gicamente las expectativas de un pueblo en insurgencia; porque las tres demandas (renuncia de 鈥淏alearte鈥, del Congreso y Asamblea Constituyente), aun cuando se cumplieran, configuran tambi茅n escenarios de reposici贸n de una derecha empoderada gracias a la progresiva vandalizaci贸n medi谩tica de las protestas.

El sistema pol铆tico neoliberal peruano de la 煤ltima d茅cada, ha terminado de corromper toda la cultura pol铆tica y, de ese modo, ha logrado descomponer dram谩ticamente al bloque popular que, sin representaci贸n leg铆tima de amplio alcance, no posee la mediaci贸n pol铆tica que este momento de resoluci贸n hist贸rica necesita. Eso lo sabe la derecha. Por eso no s贸lo le ampara el poder policial, militar y judicial a su servicio sino esa seguridad. Por eso su racismo se帽orial se muestra envalentonado. En tales circunstancias, el pueblo no debiera capitular su poder emergente, pero s铆 administrarlo estrat茅gicamente; pero eso requiere direcci贸n y todo este desenlace, que carga la pesada memoria del senderismo, debiera tambi茅n servir para constituir un movimiento popular articulado en base a la demanda suprema: una Asamblea Constituyente; donde el pueblo mismo genere un leg铆timo proceso constituyente, donde lo a constituir sea el pueblo mismo como sujeto, es decir, como poder constituyente.

En Bolivia nos falt贸 intensificar y radicalizar ese proceso. El Estado plurinacional naci贸 con varios caballos de Troya en sus entra帽as; uno de ellos fue el chantaje autonomista de la 茅lite cruce帽a y que, hoy en d铆a, se transmuta en un proyecto balcanizador con apariencia federalista. Desde la 鈥済uerra del gas鈥 y la expulsi贸n del 煤ltimo gobierno neoliberal de Bolivia, Santa Cruz se convirti贸 en el epicentro de la resistencia fascista al proyecto plurinacional. Todas las 煤ltimas aventuras desestabilizadoras de la derecha, se han originado en el poder concentrado que las 茅lites econ贸mico-pol铆ticas poseen en el cord贸n se帽orial de la ciudad y su operador pol铆tico por excelencia: el Comit茅 C铆vico (desde donde se maneja incluso a la propia Gobernaci贸n).

Desde el autonomismo hasta el federalismo, todos estos relatos operan como ret贸ricas de relativizaci贸n del Estado nacional, para afirmar un supuesto derecho exclusivista a estar por encima de la propia naci贸n. En el caso boliviano, la violencia, el revanchismo racista-urbano y la impunidad, son el medio para minar constantemente y hasta deslegitimar todo lo que represente estabilidad y paz social. De ese modo se preludia toda 鈥渞evoluci贸n de colores鈥 que, en medio de la crisis civilizatoria global, s贸lo puede conducirnos a escenarios progresivos de balcanizaci贸n.

Santa Cruz es la parte del pa铆s permeada por la influencia brasilera de derecha. En el golpe de 2019, el apoyo del gobierno de Bolsonaro a los golpistas fue fundamental para capitalizar una legitimidad postiza que la derecha siempre coste贸 con nuestras propias riquezas: la revisi贸n de los contratos de exportaci贸n de gas, para beneficio exclusivo de PETROBRAS, fue prueba de aquello. En ese a帽o, el escenario regional inmediato era decididamente adverso a nuestro proyecto plurinacional; por eso la dictadura dur贸 un a帽o, aunque desearan los golpistas estar una eternidad. Ahora Brasil, con Lula de vuelta, tiene casi medio pa铆s en divergencia; el episodio del reciente fallido intento de golpe es apenas una muestra de lo que puede articularse como resistencia creciente de una derecha dogmatizada por un poder que ya no es disuasivo sino abiertamente ofensivo: el poder medi谩tico.

En tal situaci贸n es que se nos presenta la articulaci贸n de una pol铆tica de intimidaci贸n, como factor de desestabilizaci贸n estrat茅gica, promovida por la connivencia entre el poder imperial y las oligarqu铆as regionales. Como bien lo explica la escritora Jamileh Alamolhoda (primera dama de la rep煤blica de Ir谩n): 鈥渓a esencia misma de la pol铆tica exterior gringa es la intimidaci贸n, aterrorizar a nuestro pueblo para someterlo鈥. En Bolivia, despu茅s de unos ya disminuidos cabildos, que siempre deliberan v铆a amenazas, se van tejiendo las ideas de un refer茅ndum para la reforma judicial que, en los hechos, representar谩 la transici贸n al escenario del lawfare, donde la derecha se propondr谩 recuperar el poder judicial y, desde all铆, judicializar al poder pol铆tico, es decir, privarle al gobierno de toda decisi贸n pol铆tica.

Recordemos que el lawfare, creado en las academias gringas, en medio de las modas del realismo jur铆dico y el neoconstitucionalismo, propaga la visi贸n economicista al campo del derecho, es decir, el neoliberalismo como doctrina jur铆dica, la l贸gica de la guerra como ideolog铆a normativa. Todo el episodio que condujo al apresamiento del presidente Castillo y la asunci贸n de 鈥淏alearte鈥, fue un operativo medi谩tico-congresal que, por medio del lawfare, se genera toda la narrativa de legitimidad constitucional para que el golpe no aparezca como golpe.

El lawfare est谩 muy desarrollado en Brasil y Argentina. Per煤 y Bolivia son ahora la arena jur铆dica donde se piensa desarrollar formas actualizadas de lawfare m谩s ofensivo. La racializaci贸n de la justicia en estos dos pa铆ses, adem谩s del se帽orialismo racista meritocr谩tico de los colegios profesionales, son campo ideal para la captura y manipulaci贸n ideol贸gica del conjunto normativo social. A nivel local y global, como se帽ala Thierry Meyssan: 鈥渓as leyes ya 鈥巒o buscan hacer respetar la justicia sino confirmar el orden impuesto al mundo y 鈥巆astigar a quienes lo cuestionan鈥. Y el 鈥渙rden democr谩tico鈥 peruano no pod铆a permitir que un 鈥渟errano鈥 sea presidente, por eso su destituci贸n era un imperativo hasta del propio racismo jur铆dico.

Todo este escenario conduce inevitablemente a la anomia estatal, ya que la propia normatividad jur铆dica es no s贸lo incongruente sino hasta definitivamente divergente con los principios constitucionales que dice respetar y defender. Lo pol铆tico es cercado por el cintur贸n legalista que hace imposible todo cambio. Por ello, la legitimidad pol铆tica que origina y da lugar a una Asamblea Constituyente, debe permanecer siempre como garante continuo de su implementaci贸n f谩ctica. Esto constituye la verdadera esencia de la praxis democr谩tica que nuestros pueblos est谩n demandando: crear y criar al poder popular.

El neoliberalismo ha demostrado que la democracia no se destruye necesariamente desde fuera, como sol铆a se帽alar la argumentaci贸n de izquierda. Porque el neoliberalismo, m谩s all谩 de ser solamente un modelo econ贸mico es, en realidad, una racionalidad radicalizada del liberalismo, que destruye las bases mismas de la democracia, desde que lo pol铆tico se somete a lo econ贸mico. La actual democracia made in USA, en tanto 鈥渋nstitucionalidad democr谩tica鈥, es reducida al management empresarial que hace de la gobernabilidad un ap茅ndice de la performance administrativa; es decir, el Estado desplaza su esencia pol铆tica y se convierte en una empresa fantasma, que s贸lo administra la garant铆a del m谩ximo valor del capital que financia y sostiene su conservaci贸n. Los objetivos del Estado dejan de ser pol铆ticos y se hacen gerenciales. Cuando todo 谩mbito de la vida humana es reducido a su car谩cter mercantil, la l贸gica empresarial invade todo y las necesidades sociales, los bienes comunes, las reivindicaciones populares, etc., etc., son comprendidos como proyectos gerenciales, es decir, son cotizados desde criterios de rentabilidad, donde los pobres son sacrificados en un mundo hecho s贸lo para los ricos.

Por ello la racionalidad neoliberal pervierte las bases mismas de la democracia, una vez que introduce sus l贸gicas en la m茅dula misma de lo pol铆tico. Si las desigualdades se hacen extremas es imposible, no s贸lo mantener la soberan铆a estatal, sino sostener toda comunidad pol铆tica. Si el demos es desplazado, el kratos es el puro capital y lo que se genera es una sutil pero radical transformaci贸n de la pol铆tica y la democracia desde dentro. Entonces se puede comprender mejor los procesos de implosi贸n democr谩tica que estamos viviendo y que permiten la mejor escenograf铆a de la nueva guerra de los commodities.

Desde el definitivo colapso del d贸lar como moneda hegem贸nica global, el yuan y el rublo han ingresado obligadamente a la arena financiera. Eso se agudiza con la guerra en Ucrania, una guerra entre la Federaci贸n Rusa y la OTAN, porque, producto de las sanciones y su fracaso, cobran ahora m谩s relevancia el oro y todo aquello que es riqueza tangible, en este caso, los commodities m谩s apreciados en la tan disputada transici贸n energ茅tica global.

No se trata de cualquier commodity sino de aquellos comprendidos en una pol铆tica de soberan铆a financiera. Al encontrarnos en un mundo post-Bretton Woods, no s贸lo el d贸lar sino cualquier moneda que aspire a ser divisa internacional ya no puede sostenerse, in the long run, como moneda fiduciaria. En ese sentido, una guerra de commodities, es una guerra financiera al desnudo.

Reformulando la doctrina Rothschild, 鈥渃ontrolas la moneda y controlas al mundo鈥, podemos decir: 鈥渟i controlas el sost茅n real de toda moneda, controlas todo el poder, hasta el de tus adversarios鈥. De ese modo, la nueva guerra de los commodities, se opera desde las urgentes necesidades de reposici贸n global de la esfera anglosajona (el remanente continuo del mundo unipolar), para minar toda posible democratizaci贸n, aunque sea m铆nima, de las finanzas mundiales. Por eso el tr谩nsito hacia un nuevo orden, en este caso, multipolar, se expresa inevitablemente como guerra financiera (que es la esencia de la guerra moderna, representada en el espect谩culo de los conflictos b茅licos, para un mundo que precisa h茅roes, villanos, epopeyas y efem茅rides).

Volvemos a las declaraciones de Laura Richardson, porque todo lo enumerado, desde el petr贸leo de la cuenca del Orinoco, Guyana (que comprende el 谩rea del Esequibo), el tri谩ngulo del litio (+Per煤), los acu铆feros, tierras raras y minerales estrat茅gicos, ya no constituyen un bot铆n de guerra sino la soberan铆a misma de la esfera financiera imperial.

La convertibilidad del yuan y el rublo al oro, acabar谩 desplazando toda moneda fiat, pero no hay suficiente oro para respaldar todas las monedas, de modo que los commodities estrat茅gicos se presentan como candidatos garantes. Esa sola menci贸n genera la posibilidad de una guerra de los commodities. Porque, para el Imperio en decadencia, se trata de definir qui茅n posee la soberan铆a mundial. La guerra en Ucrania tiene que ver con eso: con la soberan铆a. El pecado de Rusia consiste en afirmar su soberan铆a; por eso la rusofobia desatada en Europa y USA, es la representaci贸n del desprecio imperial hacia el insumiso.

En un mundo unipolar, la soberan铆a absoluta le pertenece al Imperio y a nadie m谩s (porque es el santuario de acumulaci贸n de capital); y hay soberan铆a absoluta por cesi贸n y transferencia de soberan铆a formal y material, de la periferia al centro. En ese sentido, la nueva guerra de los commodities, es una guerra contra toda soberan铆a. El Imperio en decadencia necesita ungirse de poder real y eso consiste en la renuncia absoluta de la periferia 鈥揺n este caso, del arco latinoamericano鈥 a su propia existencia estatal y nacional. Lo que no lograron en Bolivia (pero buscan reactivar, para as铆 tambi茅n escarnecer la idea de lo plurinacional), tratan de impulsarlo desde el Per煤, para desatar una conflictividad creciente como balcanizaci贸n regional.

En el capitalismo, el capital es el 煤nico soberano. La modernidad es el tipo de mundo donde esta soberan铆a se despliega y desarrolla en toda su plenitud. Por eso la confusi贸n anal铆tica actual (por no respetar niveles de an谩lisis) de se帽alizar a China como capitalista, proviene de la ingenua separaci贸n entre capitalismo y modernidad. La diseminada sinofobia en Latinoam茅rica (que permea hasta al izquierdismo) es, en realidad, una declaraci贸n de guerra imperial por el alma de nuestros Estados: ustedes son m铆os y de nadie m谩s.

La modernidad es un proyecto civilizatorio de dominaci贸n exponencial, por eso es heredera de la vocaci贸n imperial de Occidente. Para los chinos el capitalismo es una mediaci贸n de su propio proyecto nacional, que responde a una civilizaci贸n que no es occidental (al parecer los rusos est谩n empezando a entender tambi茅n eso); en ese sentido, para que una econom铆a se defina como capital-ismo, el capital no puede ser mediaci贸n sino un fin en s铆 mismo y, como tal, se define de modo universal, es decir, su tendencia exponencial no admite limites; por eso el capital se revuelve en su nicho financiero y ve la posibilidad de un orden multipolar como una verdadera amenaza a su l贸gica conc茅ntrica.

Esto no quiere decir que los chinos sean heraldos de la justicia. Quiere decir que la expansi贸n china, por ejemplo, nos abre a otro tipo de contradicciones complejas en lo que entendemos por dominaci贸n. La visi贸n euroc茅ntrica no nos sirve ni para eso. El crecimiento chino ha desatado otro tipo de contradicciones globales que la actual ciencia econ贸mica ni siquiera puede adivinar.

La nueva guerra de los commodities como guerra por la soberan铆a, exhibir谩 el profundo car谩cter antinacional de las 茅lites latinoamericanas, como est谩 sucediendo en el Per煤. Esta exhibici贸n hasta morbosa es lo que se ir谩 reflejando como un dram谩tico alarde de poder irracional, como sucede cuando el criminal es descubierto. Trat谩ndose de una guerra h铆brida y multidimensional, desmontar谩 tambi茅n las narrativas que en el siglo XX definieron las oposiciones pol铆ticas y veremos c贸mo ahora se definen dram谩ticamente los actores en una escenograf铆a nunca antes experimentada y menos pensada.

Para nuestros pueblos ser谩 la prueba definitiva de su 茅xodo de liberaci贸n. Como dice los que saben: es f谩cil salir del mundo, lo dif铆cil es que el mundo salga de uno mismo. Para afirmar nuestro propio proyecto de liberaci贸n, deberemos afirmarlo tambi茅n en los t茅rminos de un proyecto civilizatorio y devolvernos a lo que 茅ramos: uno de los seis ejes civilizatorios que constituyen y son la base de lo que se conoce como civilizaci贸n humana. Ya no hay un orden unipolar, lo que significa que ya no hay un mundo 煤nico, sin alternativas, seg煤n la narrativa moderna. La alternativa son los pueblos y su historia milenaria. Desde esa historia es que emerger谩n las alter-nativas ante la crisis civilizatoria. Porque la esperanza es una memoria que despierta.

La Paz, Chuquiago Marka, 2 de febrero de 2023

Rafael Bautista S., autor de: 鈥淓l 脕ngel de la Historia.

Genealog铆a, ejecuci贸n y derrota del golpe de Estado: 2018-2020鈥

yo soy si T煤 eres ediciones

rafaelcorso@yahoo.com