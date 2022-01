Sudán: anarquistas contra la dictadura militar

Una entrevista con el encuentro de anarquistas sudaneses

Eventos actuales

Ayer, en Sudán, durante las manifestaciones a nivel nacional contra la dictadura militar que tomó el poder el 25 de octubre, las fuerzas estatales utilizaron repetidamente rondas reales contra los manifestantes, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a muchas más. Las fuerzas de seguridad han matado a decenas de manifestantes desde el golpe del 25 de octubre. Sin embargo, un poderoso movimiento basado en comités de resistencia locales y valientes manifestaciones callejeras continúa resistiendo la consolidación del poder bajo el mando de los militares. Presentamos la siguiente entrevista con participantes anarquistas en las manifestaciones con la esperanza de ayudar a las personas fuera de Sudán a comprender la situación.

En diciembre de 2018, estallaron protestas masivas en todo el país contra el dictador Omar Al-Bashir, que había gobernado Sudán durante unas tres décadas. Al-Bashir huyó en abril de 2019; sin embargo, continuaron los disturbios, los bloqueos y las sentadas contra el Consejo Militar de Transición que tomó el control del gobierno, y una ocupación de protesta masiva ocupó el territorio de la plaza Al-Qyada en el corazón de la ciudad capital de Jartum. Las fuerzas militarizadas asociadas con el Consejo intensificaron sus ataques contra los manifestantes, que culminaron el 3 de junio de 2019 cuando desalojaron brutalmente las sentadas. Cometieron una masacre particularmente brutal cuando atacaron la ocupación en la plaza Al-Qyada.

En respuesta, una huelga general se apoderó de gran parte de Sudán del 9 al 11 de junio. Sin embargo, algunos representantes del movimiento entablaron negociaciones con el régimen, estableciendo un acuerdo de reparto del poder en el que un gobierno provisional compuesto por representantes militares y civiles se encargaría de administrar el gobierno. transición a una nueva administración. Esto terminó con el golpe militar del 25 de octubre.

La primera parte de esta entrevista con anarquistas en Jartum, la capital de Sudán, tuvo lugar el 28 de diciembre. La segunda parte fue escrita inmediatamente después de las manifestaciones nacionales del 30 de diciembre. Puede obtener más información sobre el Encuentro de Anarquistas Sudaneses a través de su página de Facebook. Actualizaremos este artículo con más información a medida que sepamos cómo las personas fuera de Sudán pueden ayudarlos mejor. La entrevista se realizó en árabe y se tradujo apresuradamente. Hemos combinado algunas preguntas y respuestas para mayor claridad.

Entrevista: Encuentro de anarquistas sudaneses, 28 de diciembre de 2021

Primero que nada, cuéntanos un poco sobre tu grupo.

El grupo se creó en Jartum a fines de 2020 después de que reuniéramos a todos los anarquistas en Jartum. Hemos estado juntos desde la revolución de diciembre de 2018 y algunos de nosotros nos conocemos desde la escuela secundaria y la universidad. Nosotros, los anarquistas de Jartum, somos miembros de los “comités de resistencia” y izamos nuestras banderas durante las marchas con el resto de revolucionarios, y promovemos la anarquía escribiendo graffitis en las paredes. Nos oponemos a todo tipo de autoritarismo. Estamos a favor de la libertad de expresión y la autonomía individual.

¿Tiene alguna conexión con anarquistas fuera de Sudán?

Sois los únicos anarquistas con los que tenemos conexiones fuera de Sudán.

¿Hay otros anarquistas y grupos anarquistas además de ti? ¿O hasta donde sabes, eres solo tú?

Hay otros anarquistas en Sudán en la ciudad de Port Sudan, y nos estamos acercando a ellos para que podamos unirnos con ellos y luego, con suerte, eventualmente con anarquistas en el resto del mundo, y con serios esfuerzos, difundiremos anarquía en todo el mundo juntos. ¿Tiene Sudán una historia de lucha anarquista o es algo más nuevo allí? El antiautoritarismo como idea y práctica surgió por primera vez en Sudán durante la primera marcha de la revolución de 2018. Pero la cobertura de los medios fue muy débil y, por lo tanto, se pasó por alto. ¿Cómo ha respondido la gente a los anarquistas? ¿Cuál es la relación de los anarquistas con las protestas más amplias y el movimiento social? La gente está polarizada sobre el movimiento anarquista, pero lo que nos importa es que nuestros compañeros revolucionarios están en cohesión y total solidaridad con nosotros; estamos junto a ellos en esta lucha por subvertir el sistema fascista y crear un sistema horizontal, organizativamente hablando, y un sistema socialista, económicamente hablando. Las demandas de la “revolución” son muy similares a las nuestras.

¿Puede hablarnos de la situación actual en Sudán? Según lo entendemos, las protestas han estado en curso desde al menos 2019, primero contra [el exjefe de estado] Omar Al-Bashir y ahora contra la junta militar. ¿Qué formas de represión están llevando a cabo las fuerzas estatales u otras en este momento?

La revolución ha estado en marcha desde diciembre de 2018. Cuando comenzó la revolución, las protestas fueron reprimidas violentamente a manos del gobierno de los Hermanos Musulmanes encabezado por Omar Al-Bashir, al que derrocamos el 11 de abril de 2019, cuando ocupamos y nos sentamos en el cuartel general del ejército de Sudán. Pero, lamentablemente, la ocupación fue luego reprimida: 500 revolucionarios fueron asesinados y nuestra revolución fue robada por los comandantes militares y el “aterrizaje suave“. 1 El 17 de agosto de 2019, ellos (el Consejo Militar de Transición, o TMC, y las Fuerzas de la Libertad, o FCC 2 ) acordó un proceso de transición de 39 meses para volver a la democracia. Los revolucionarios, sin embargo, no nos detuvimos; seguimos protestando contra los militares con la esperanza de hacer la transición del gobierno de transición a un gobierno civil “tecnocrático” real [es decir, un gobierno compuesto por civiles, no políticos de carrera]. Y luego ocurrió el golpe [del 25 de octubre de 2021] y los militares disolvieron el gobierno civil y arrestaron a sus miembros. Pero no nos vamos a rendir. Las calles están llenas de desafío y oposición a ellos nuevamente, aunque han asesinado a 47 revolucionarios y han herido a otros 1200 con gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y municiones reales desde el golpe. Todavía estamos protestando y apuntando a derrocarlos ahora.

¿Cuál es su posición sobre los grupos no anarquistas en Sudán? ¿Trabajas con ellos? Si coopera con ellos, ¿cuál es la naturaleza de su cooperación?

Nos hemos separado de la “incubadora política” 3 que participaron en la revolución y hemos formado comités de resistencia con compañeros revolucionarios de todos los movimientos revolucionarios; comenzamos a liderar la revolución en las calles para derrocar al gobierno a pesar de la violencia que enfrentamos por parte de ellos. Afrontamos su violencia y balazos con cofres desprotegidos y medios no violentos. Y a veces nos disparan balas en vivo, lo que provoca lesiones o muertes.

¿Hay algo más que debamos saber? ¿Tiene alguna petición de los movimientos anarquistas internacionales?

Tenemos muchas marchas y protestas planeadas para el jueves. Ya decidimos las rutas de las marchas con otros revolucionarios antes de que las autoridades pudieran bloquear internet; todos se dirigen hacia el Palacio Republicano. Estas marchas se encontrarán con una violencia excesiva; Podría acabar muerto, porque los anarquistas siempre estamos al frente y organizamos las marchas en las calles. Solicitamos apoyo material porque no tenemos patrocinadores. Gastamos dinero de nuestros bolsillos y el dinero que tenemos no cubre nuestras necesidades porque los precios se han vuelto prohibitivos en Sudán y cuando somos jóvenes no tenemos suficiente dinero. Esperamos que todos los anarquistas del mundo nos apoyen.

Actualización: 30 de diciembre de 2021

Dos días después de realizar la entrevista anterior, al concluir las manifestaciones del 30 de diciembre, recibimos el siguiente mensaje de nuestro contacto en el Encuentro de Anarquistas Sudaneses.

No pudimos llegar al palacio. Habían obstruido las carreteras con enormes contenedores secos y bloquearon las ciudades de Omdurman y Bahri (a nadie de esas ciudades se le permitió entrar en Jartum) y luego cometieron atrocidades contra nosotros en Jartum (donde está el palacio). Nos dispararon rondas en vivo e incluso usaron un DShK 4 que infligió lesiones y muertes en nuestro número. También agredieron a periodistas y allanaron los edificios de Al-Arabiya (un canal de noticias de televisión) y al Hadath (otro canal de noticias de televisión); habían arrestado a sus empleados pero ya los habían liberado. También allanaron hospitales, atacaron a médicos, los arrestaron y también arrestaron a nuestros compañeros heridos. No nos permiten llevar los cuerpos de los mártires para enterrarlos. Hasta ahora solo hemos recuperado y enterrado dos. Estamos trabajando para hacer lo mismo con el resto. Nuestros teléfonos celulares no eran lo suficientemente avanzados para capturar sus atrocidades en una película, pero algunas personas que tenían teléfonos celulares avanzados lograron capturar algunas de las atrocidades que cometieron. Hasta ahora hay cuatro mártires, pero hay muchos heridos en vivo. Gloria a los mártires y muerte a los militares y a la autoridad.

Ahmed Alaamin Alkununa, Mustafa Mohammed Musa, Mohammed Majed Muhammad “Bebo” y Mutawakil Yousef Saleh fueron asesinados por el estado sudanés el 30 de diciembre de 2021.

Traducción: “Mártires de la Revolución de Diciembre; Mártires del Golpe de Estado del Consejo Militar “.

El mártir Ahmed Alaamin Alkununa

Fecha: 30 de diciembre de 2021

Lesión: un disparo en la cabeza

Lugar de martirio: Omdurman

El mártir Mustafa Mohammed Musa

Fecha: 30 de diciembre de 2021

Lesión: un disparo en el pecho

Lugar de Martirio: Omdurman

El mártir Mohammed Majed Muhammad “Bebo”

Fecha: 30 de diciembre de 2021

Lesión: un disparo en la cabeza

Lugar de martirio: Omdurman

El mártir Mutawakil Yousef Saleh

Fecha: 30 de diciembre de 2021

Lesión: un disparo en el pecho

Lugar de martirio: Omdurman

1.En 2011, la expresión “aterrizaje suave” se utilizó en Sudán para describir la propuesta de ofrecer a Omar Al-Bashir una transferencia negociada a un gobierno civil, con algún tipo de amnistía por sus crímenes de guerra. Desde entonces, se ha utilizado para describir una propuesta de alianza entre el régimen y la oposición, en la que esta última dejaría de intentar derrocar al régimen a cambio de compartir el poder, así como para describir la sumisión a la política estadounidense y el status quo en general.

2.Las Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FCC) es una coalición de grupos de la sociedad civil y partidos políticos que ha estado organizando protestas. Fue parte de la negociación de un regreso al gobierno civil con el Consejo Militar de Transición (TMC).

3.“الحاضنة السياسية” – traducido de forma aproximada, “incubadora política” – describe el papel que se suponía que debía desempeñar el gobierno de transición en Sudán.

4.El DShK es una ametralladora pesada alimentada por correa de la era soviética.