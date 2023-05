–

Muchos de nosotros estamos familiarizados con la sentencia, atribuida a Antonio Gramsci, de que los socialistas deben estar pose铆dos por 鈥渆l pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad鈥. En su contexto original, en una carta desde prisi贸n, escrita a un camarada anarquista al que acusa de reivindicar de forma simplista peque帽as victorias, el militante e intelectual italiano llega a opinar: 鈥淢i propio estado de 谩nimo sintetiza estos dos sentimientos y los trasciende; como nunca me hago ilusiones, rara vez me decepciono. Siempre he estado armado de una paciencia ilimitada; no de una paciencia pasiva e inerte, sino de una paciencia aliada con la perseverancia鈥.

Como sugiere esta 鈥渟铆ntesis鈥 t铆picamente dial茅ctica, Gramsci no est谩 trazando un simple contraste ni sugiriendo que los comunistas deban seguir organiz谩ndose hacia la revoluci贸n en ciega ignorancia de la realidad. M谩s bien, es su propio pesimismo el que le prepara para la larga lucha que tiene por delante. Del mismo modo, el Movimiento Kurdo de Liberaci贸n ha encontrado formas de incorporar las derrotas, los reveses y las p茅rdidas a su mitolog铆a, ideolog铆a y praxis. En lugar de ignorar o descartar las derrotas, los representantes del movimiento tambi茅n las sintetizan en un audaz relato de todo lo que pueden ganar, respaldado por un an谩lisis ciertamente pesimista de las circunstancias materiales en las que se ven obligados a actuar en la actualidad.

La probable victoria del presidente Recep Tayyip Erdogan en la pr贸xima segunda vuelta de las elecciones en Turqu铆a no es, ni mucho menos, el mayor golpe al que se ha enfrentado el movimiento kurdo en su larga historia. No obstante, los organizadores y observadores de la campa帽a informaban de un ambiente amargo al d铆a siguiente de la primera vuelta de las elecciones. Acosado por las detenciones masivas, la prohibici贸n de su principal partido pol铆tico legal y un entorno medi谩tico extraordinariamente hostil que les deja a merced de la ret贸rica virulentamente nacionalista de otros candidatos, el bloque pro-kurdo mantuvo su posici贸n como tercera fuerza en el Parlamento, pero no logr贸 los avances esperados. Y lo que es m谩s grave: el 煤nico contrincante serio de Erdogan, Kemal Kili莽daro臒lu, no pudo derrotar directamente al presidente a pesar del apoyo del bloque kurdo, lo que dej贸 a ambos candidatos apelando a la derecha dura, de cara a la segunda vuelta electoral del 28 de mayo, con Erdogan como vencedor casi seguro.

Por un lado, los participantes en la campa帽a electoral en el Kurdist谩n septentrional (Bakur, sureste de Turqu铆a) informaron de que las elecciones se entienden como parte de una 鈥渓ucha a vida o muerte鈥, y describen 鈥渄esesperaci贸n y angustia鈥 cuando se filtran los resultados y Erdogan obtiene m谩s votos de lo que pronosticaban las encuestas. Por otro lado, el resultado se describe como 鈥渘o tan sorprendente鈥, y los organizadores pol铆ticos kurdos planean fiestas de victoria y, al mismo tiempo, planes de contingencia. Por supuesto, el movimiento kurdo est谩 bien acostumbrado a reconocer las limitaciones de la pol铆tica institucional, incluso cuando lucha por la representaci贸n y la participaci贸n dentro de estas instituciones. Pero la misma contradicci贸n aparente est谩 presente en la respuesta kurda a p茅rdidas a煤n m谩s graves.

Al responder a las operaciones militares turcas contra los intentos dirigidos por los kurdos de establecer una autonom铆a democr谩tica dentro y fuera de las fronteras de Turqu铆a, el movimiento articula deliberadamente las crisis a las que se enfrenta en t茅rminos existenciales. En parte, se trata de una estrategia eficaz para organizar una 鈥済uerra popular鈥 al estilo guerrillero contra un adversario tecnol贸gicamente superior. Los representantes de la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria (AANES), dirigida por los kurdos, utilizan una ret贸rica exacerbada para describir la limpieza 茅tnica no sistem谩tica que ha provocado que la poblaci贸n kurda de Afrin (Efr卯n) haya pasado del 97% a menos de un tercio, mientras Turqu铆a instala milicias principalmente 谩rabes y turcomanas en su lugar a lo largo de la frontera turca, y encarcela, acosa y maltrata a la poblaci贸n kurda restante.

Los l铆deres pol铆ticos regionales describen lo que est谩 ocurriendo en Afrin como 鈥溑焑r锚 heb没n 没 neb没n锚鈥 (guerra de existencia o no existencia), o a veces m谩s simplemente como 鈥済enocidio鈥. Si se cree que la regi贸n no ha sido testigo de un n煤mero suficiente de asesinatos sistem谩ticos de kurdos como para calificarlos de genocidio, entonces quiz谩 bastar铆a con un t茅rmino como 鈥渓impieza 茅tnica鈥. Sin embargo, esto no significa que el conflicto no sea vivido por sus v铆ctimas kurdas de una manera existencial, como una lucha no s贸lo por la tierra o el derecho a la gobernanza, sino por una idea pol铆tica y una forma de vida inextricablemente ligada a una identidad 茅tnica particular.

Vivir en Afrin no es necesariamente una sentencia de muerte para un kurdo: algunos colaboradores corruptos, adem谩s de los ancianos y los indigentes, aguantan. Por el contrario, cualquiera sospechoso de defender sus derechos colaborando con las AANES o sus alas militares en las YPG (Unidades de Protecci贸n Popular), las YPJ (Unidades de Protecci贸n de las Mujeres) o las FDS (Fuerzas Democr谩ticas Sirias) -ya sea kurdo, 谩rabe o yazid铆-, puede esperar desaparecer en uno de los lugares oscuros de la regi贸n. El movimiento kurdo tiene toda la raz贸n al afirmar que Turqu铆a no s贸lo se opone a la autodeterminaci贸n kurda, sino al programa pol铆tico m谩s amplio de federalismo que se est谩 ensayando en su frontera sur. El movimiento debe apelar a este sentido de todo o nada para justificar su creencia prof茅tica en su propio destino como respuesta a la violencia totalizadora del Estado, y los correspondientes sacrificios totales que exige a sus leales.

Pero este enfoque, que permite actos de valor extraordinarios, tiene un coste adicional. Si a la gente se le dice que una guerra es por su propia existencia, y luego esa guerra se pierde, surge la pregunta de c贸mo es posible que puedan soportar la derrota. En campa帽a, como durante las operaciones militares turcas contra la AANES, es m谩s f谩cil experimentar embriagadoras sensaciones de camarader铆a, valiente desaf铆o y noble sacrificio. Pero llega un d铆a despu茅s, cuando la guerra est谩 perdida y a煤n no han ca铆do las ansiadas bombas sobre el propio b煤nker o casa, y se reanudan las luchas internas y las recriminaciones. Esta energ铆a din谩mica, de todo o nada, puede mantenerse durante una batalla, una semana, un a帽o, pero en un momento dado debe desaparecer para ser sustituida por una curiosa sensaci贸n de vac铆o.

Al llegar a Rojava en las semanas posteriores a la invasi贸n y ocupaci贸n turca de Afrin, me sorprendi贸 inmediatamente la brecha entre la sensaci贸n de derrota existencial que hab铆a anticipado y la realidad de una organizaci贸n continua y fren茅tica, no solo en el frente militar, sino en diversos 谩mbitos econ贸micos, pol铆ticos y culturales. Del mismo modo, tras la posterior ocupaci贸n de Ser锚kaniy锚 y Gir锚 Sip卯, los periodistas occidentales atravesaron la frontera, temiendo una toma del poder por parte del r茅gimen de Bashar Al Assad, deteni茅ndose 煤nicamente para publicar llorosos art铆culos de opini贸n que anunciaban la muerte de la revoluci贸n. En realidad, nada cambi贸 sobre el terreno en cuanto al control pol铆tico y de seguridad de las AANES en el interior del norte de Siria. Y una vez m谩s, a pesar de la 鈥渁ngustia鈥 en Turqu铆a, no se tiene la sensaci贸n de que la probable p茅rdida electoral deba estar marcada por una p茅rdida de esperanza: 鈥淨uiz谩 no fuimos demasiado pragm谩ticos ni nos fijamos demasiado en los resultados. Y hemos sufrido una p茅rdida cuantitativa. Pero hemos hecho nuestra parte para el desarrollo de la democracia en Turqu铆a. Todav铆a hay esperanza y una segunda oportunidad para el cambio de r茅gimen鈥.

Como en la 鈥渟铆ntesis鈥 de Gramsci, esta capacidad de experimentar una esperanza cualitativa a pesar de la derrota cuantitativa est谩 marcada menos por la disonancia cognitiva que por la capacidad negativa: la capacidad de mantener contradicciones mentales, aceptar 鈥渋ncertidumbres, misterios y dudas鈥, y encontrar as铆 verdades que superan la mera raz贸n. Los ide贸logos del movimiento kurdo tambi茅n valoran la capacidad de pensar y operar pol铆ticamente a trav茅s y m谩s all谩 de las 鈥渃ontradicciones鈥, una palabra que se repite en casi todas las p谩ginas de los escritos del l铆der kurdo encarcelado Abdullah 脰calan.

En este aspecto, tanto el an谩lisis de 脰calan de la historia mundial como la comprensi贸n del movimiento de su propia historia pol铆tica, recuerdan la obra del loco y brillante intelectual marxista Ernst Bloch. Escribiendo como exiliado jud铆o a la sombra de la Segunda Guerra Mundial, Bloch sostiene que el marxismo posee corrientes tanto 鈥渃谩lidas鈥 como 鈥渇r铆as鈥, ya que Karl Marx no s贸lo instituy贸 la ciencia del materialismo hist贸rico y demostr贸 as铆 la inevitabilidad l贸gica del comunismo, sino que tambi茅n liber贸 una corriente de esperanza ut贸pica. La tarea de Marx es, por un lado, 鈥渄esenmascarar las ideolog铆as y desencantar la ilusi贸n metaf铆sica鈥 y, por otro, desatar una 鈥渋ntenci贸n liberadora y鈥 un fuerte llamamiento al ser humano degradado, esclavizado, abandonado, menospreciado鈥, instigando lo que, parad贸jicamente, puede definirse como la nueva ideolog铆a metaf铆sica por excelencia. El r铆o caliente desemboca en el fr铆o y viceversa, la dial茅ctica fr铆a instiga el calor blanco de la revoluci贸n.

El movimiento kurdo habla asimismo de 鈥渄os r铆os鈥 que corren a trav茅s de la historia, con la corriente oculta y potente de una sociedad civil reprimida y democr谩tica cada vez m谩s sumergida bajo la marea del poder estatal. Como ocurre con la teleolog铆a de Bloch, este relato sigue siendo ambiguo y abierto a la interpretaci贸n: 驴estamos escogiendo breves momentos de esperanza de una historia de derrota y represi贸n continuas, o reconociendo la dial茅ctica marxista m谩s sutil del progreso a trav茅s de estas derrotas, en lugar de a pesar de ellas? Aunque Rojava se representa a veces en t茅rminos aislados como la Comuna de Par铆s anarquista, o como una irrupci贸n inesperada y fugaz de esperanza, como se ha sugerido anteriormente el proyecto merece la seriedad de las cr铆ticas que lo contextualizan como un complejo terreno a largo plazo de 鈥渃ontradicciones鈥, entre minor铆as y Estados-naci贸n chovinistas, mujeres y ancianos patriarcales, y pueblos empobrecidos y econom铆as centralizadas.

Aunque su relato es el m谩s radicalmente transformador, Bloch fue s贸lo uno de los muchos escritores -Albert Camus, Theodor Adorno, Gabriel Marcel- que, escribiendo tras la Segunda Guerra Mundial, fueron capaces de derivar varios llamamientos a la acci贸n pol铆tica a trav茅s de an谩lisis materiales pesimistas. Lo que Bloch tiene en com煤n con el propio enfoque del movimiento kurdo es su capacidad para reconocer el extraordinario potencial liberador de los an谩lisis dial茅cticos de la pol铆tica y la historia. Incluso cuando el movimiento describe sus pruebas en t茅rminos existenciales, de todo o nada, se est谩 equipando para la trascendencia de estas pruebas.

Este proceso encuentra su m谩xima expresi贸n en la cultura martirial secular del ala militante del movimiento. A diferencia de la cultura del martirio entre los grupos islamistas, existe una oposici贸n estricta a la b煤squeda activa del martirio, y el movimiento kurdo no despliega t谩cticamente terroristas suicidas en combate. Pero cuando se alcanza ese punto terminal, y un combatiente cae en combate o se sacrifica para salvar a sus camaradas, se le coloca inmediatamente entre un pante贸n de h茅roes, liberado del proceso de navegar por contradicciones personales o pol铆ticas, al tiempo que se le celebra y conmemora no por su muerte, sino por su vida y su lucha. El movimiento kurdo por la libertad no niega estas muertes m谩s que sus derrotas.

Otro intelectual jud铆o menos ut贸pico, Walter Benjamin, abog贸 por la 鈥渙rganizaci贸n pol铆tica del pesimismo鈥. En un lenguaje que recuerda la cr铆tica de Gramsci, condena el 鈥渙ptimismo diletante y sin principios鈥 de la socialdemocracia, reconociendo el potencial liberador del surrealismo como cr铆tica y deshaciendo el concepto de un proceso lineal, pero argumentando que esta cualidad transformadora y mercurial debe ajustarse a una 鈥渞espuesta comunista鈥 organizada. Si el movimiento kurdo tuviera que ser claramente optimista, sugerir铆a que todo ha ido bien hasta ahora, o que los actuales modos de participaci贸n pol铆tica en Turqu铆a y m谩s all谩 bastar谩n para la victoria. M谩s bien, lo que se espera y se espera es su cr铆tica radical y su liquidaci贸n, con pleno conocimiento de lo que ha costado hasta ahora la persecuci贸n de este fin. Un movimiento que identifica la vida en el momento de la muerte es muy capaz de 鈥渟intetizar鈥 la derrota admitida en las urnas, en las barricadas o en el frente en su propia paciencia din谩mica, organizada y militante.

