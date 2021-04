–

De parte de Portal Libertario OACA April 9, 2021 50 puntos de vista

Los Sueños son las sombras de La Realidad que acontece en este momento. Eso es lo que pone en el manual de Kälìk Käläè sobre lo que es la otra estampa de lo que es Real.

En mis sueños he podido comprobar como miles de veces me ataban y cosían en mi cuerpo miles de hilos que salían por la boca para decirme: levántate; es hora de despertar.

Así me levanto yo muchas mañanas y es posible que esto se deba a un trauma. Pero… ¿Seguro?

No notamos la “Doble Realidad”, porque la “Doble Realidad” es parte de nosotros.

Es decir: es como estar despierto pero dormido.

A mí no me hacen daño esas agujas, ni me causan menor mal. Solo siento que cada vez que siento eso me entran unas ganas de vivir terribles.

¿Qué quiero decir con esto?… Que podemos vivir en sueños igual que en la Realidad.

No todos los sueños son malévolos. No todos los sueños son divertidos. Hay un abanico de posibilidades que nos llevan a creer que lo que soñamos de una forma que nos parece que es Real.

No nos acordamos de todos los sueños. Pero, dormidos, soñamos constantemente.

Os lo creéis o no. A mí, esas cosas, me hacen querer vivir más. Y no son pesadillas.

He de decir que las pesadillas atormentan al que las sufre. A mí no me atormentan esas sensaciones.

Y llegamos al “quiz” de la cuestión: ¿por qué nos cuentan que los elfos están en los cuentos, y que nada hay más allá de los elfos?… Lo diré claro: sueños.

Mi mundo Onírico nada tiene que ver con lo que se prejuicia en La Realidad. Y mi mundo Onírico es la fuente de mis poemas.

Los poemas son la fuente de mis sueños; y yo sueño con mis poemas.

En mi mundo Onírico hay espacio para elfos, hadas, duendes, trasgos… Guardianes de La Noche y Hombres de fuego Perpetuo. En ese mundo desarrollo mi imaginación y veo trasvases en La Realidad… Y… ¡No…!: ¡Mi brote psicótico!… ¡Pues me enamoré! ¡Me enamoré en mi brote psicótico!… ¡Y de una persona bestial!

Es difícil de creer pero yo siento un “hachisino” dentro; y ese “hachisino” me lleva por el mundo de la verdadera Naturaleza y voz del Infinito.

No sé si he explicado alguna vez que se siente al sentirse tú mismo una ilusión. Magia es poco.

Siempre he sentido a un soñador dentro de mí, y, ese soñador, decía: “me podréis llamar soñador, utópico, loco; pero nunca me podréis llamar traidor a mis ideas”. Eso lo dijo Ricardo Flores Magón por decir cosas parecidas. Y me diréis…: ¿qué es de la rama del onirísmo?; ¡pues mira! ¡Es mi rama!

No voy a aburrir más con “parafernaria” agrutina, y os voy a dejar un mensaje:

En El Mundo hay cuatro Días, y, esos Días, se percutaron. Al Quinto: Despertó.

-Richie punk-