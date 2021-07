–

El 3 de junio de 2021,

alrededor de las 6:00 p.m., soldados israelíes arrestaron y

golpearon a un palestino de 18 años del barrio de Jaber en Hebrón.

Durante la violenta detención llegaron cuatro colonos, tres de ellos

armados. Los colonos participaron activamente en la detención del

joven e impidieron que su familia se acercara al lugar. En el transcurso del

incidente, los colonos rociaron con gas pimienta a tres palestinos en

la cara. Momentos después de que un joven palestino lanzara una

botella de vidrio vacía que golpeó a un colono en el brazo sin

herirlo, los soldados amenazaron con sus armas a los vecinos del

barrio. Uno incluso disparó al aire, causando pánico entre los

adultos y los niños. Llegaron varios policías

y comenzaron a empujar a los residentes. Una ambulancia de la Media

Luna Roja evacuó a las víctimas del ataque con gas pimienta al

“Hospital Gubernamental de Alia”. Los soldados introdujeron

al joven arrestado en un jeep militar y abandonaron el lugar junto a

los colonos.

Jóvenes en Colombia

narran la represión policial del Gobierno de Iván Duque tras

iniciar el Paro Nacional en el país sudamericano. Distintas

organizaciones no gubernamentales reportan al menos 2 mil 387 casos

casos de violencia policial y 51 homicidios, de los cuales, 43 han

sido cometidos por integrantes de la fuerza pública.

“Qatar, Bahréin y

Arabia Saudí utilizan el deporte para blanquear sus violaciones de

DDHH”

Encuentran restos de 215

niños en un internado para indígenas en Canadá

EEUU: abuso policial en

Rochester contra niña de nueve años

Y un largo e infame etc, etc, etc, de modélicas y democráticas prácticas que tienen lugar diariamente en los modélicos y democráticos países occidentales.